Alerta climática: Provincia crea Unidad de Gestión por el fenómeno El Niño

El Gobierno de La Pampa creó la Unidad de Gestión de Contingencias Hidrometeorológicas con el objetivo de anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño mediante una estrategia basada en la prevención, la planificación y la organización. La decisión responde a los pronósticos que advierten sobre un escenario de alta intensidad del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) hacia fines de 2026 y comienzos de 2027 y busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado antes de que se produzcan eventuales contingencias.

La nueva Unidad funcionará como un ámbito permanente de coordinación entre todas las áreas del Gobierno provincial con competencia en la materia, los municipios y comisiones de fomento, representantes del sector productivo y provincias vecinas. El trabajo articulado tiene el propósito de unificar criterios, compartir información, planificar acciones y optimizar los recursos disponibles para reducir riesgos y proteger a la población, la infraestructura y las actividades económicas.

Los primeras acciones

En ese marco, durante los próximos días comenzarán las reuniones de trabajo previstas para poner en marcha la estrategia provincial.

La primera convocatoria reunirá a representantes de los gobiernos locales, mientras que posteriormente se desarrollará un encuentro con las organizaciones representativas del sector productivo, cuya participación resulta estratégica para el diseño de medidas preventivas y la coordinación de acciones en el territorio destinadas a la prevención y mitigación frente a eventos hidrometeorológicos que puedan afectar nuestro territorio, sus habitantes y su economía.

La decisión forma parte de una política pública que procura dejar atrás una lógica centrada exclusivamente en la respuesta ante la emergencia para avanzar hacia un modelo de gestión integral del riesgo, sustentado en la anticipación, la planificación y el trabajo conjunto entre el Estado y los distintos actores involucrados.

Articulación con el Consejo Federal de Inversiones

La creación de la Unidad de Gestión se enmarca además en la asistencia técnica que la Provincia desarrolla junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) mediante el programa «Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos Hidrometeorológicos», a través del cual el Instituto Interamericano para la Reducción de Riesgos de Desastres trabaja en la elaboración de protocolos, herramientas e instrumentos destinados a fortalecer la prevención, la preparación institucional y la respuesta frente a eventos hidrometeorológicos extremos.

Ese trabajo permitirá consolidar un mecanismo integral de gestión del riesgo para el noreste provincial y otras áreas críticas, fortaleciendo las capacidades técnicas e institucionales de los distintos organismos del Estado.

Los fundamentos de la decisión

El decreto sostiene que La Pampa enfrenta desafíos crecientes derivados de los eventos hidrometeorológicos extremos, particularmente en el noreste y este provincial, zonas que concentran buena parte de la población y de la actividad productiva.

En ese sentido recuerda las inundaciones registradas durante los años 2000 y 2017 y advierte que los escenarios de cambio climático incrementan la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, por lo que resulta imprescindible adoptar políticas permanentes orientadas a la prevención, la reducción del riesgo, la planificación anticipada, la preparación institucional y la recuperación temprana.

Asimismo, destaca que los pronósticos difundidos por la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan para fines de 2026 y principios de 2027 un evento El Niño de alta intensidad, con características que podrían generar condiciones similares a las registradas durante las grandes inundaciones sufridas por la Provincia.

El decreto también señala que la creación de esta herramienta se encuentra en línea con el Plan Hídrico Estratégico Provincial 2026-2036, que prevé específicamente el desarrollo de un Programa de Monitoreo y Contingencia de Escenarios de Inundación para el noreste pampeano.

Una coordinación permanente del Estado

La Unidad de Gestión funcionará como un órgano interministerial de coordinación política, institucional y técnico-operativa.

Estará integrada por los Ministerios de Gobierno y Asuntos Municipales; Obras y Servicios Públicos; Seguridad y Justicia; Desarrollo Social y Derechos Humanos; Producción; la Secretaría de Recursos Hídricos; la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la Dirección Provincial de Vialidad.

La coordinación general estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, mientras que la Secretaría de Recursos Hídricos mantendrá las competencias que le asigna el Código de Aguas como autoridad de aplicación en materia hídrica.

El decreto establece, además, como prioridad la protección de los centros urbanos y de la integridad de las personas, disponiendo que la Unidad brindará asistencia técnica y operativa a los municipios cuando las circunstancias lo requieran.

Los principales objetivos del Programa Provincial

El Programa Provincial de Prevención y Gestión Integral de Riesgos ante Eventos Hidrometeorológicos establece un marco de trabajo permanente para anticipar, monitorear, prevenir, mitigar, responder y favorecer la recuperación temprana frente a eventos extremos.

Los objetivos principales son: Fortalecer la coordinación entre organismos provinciales, municipios, organismos nacionales, empresas prestatarias de servicios públicos, universidades, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil; desarrollar herramientas permanentes de planificación y toma de decisiones; implementar un Sistema Provincial de Alerta Temprana para detectar oportunamente amenazas y comunicar el riesgo a los organismos competentes y a la población; elaborar mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, junto con sistemas de monitoreo georreferenciado; establecer protocolos únicos de actuación para cada tipo de contingencia; consolidar planes de acción temprana que contemplen mantenimiento preventivo de canales y obras hidráulicas, capacitación de municipios y organismos de respuesta, asistencia técnica a productores y campañas de concientización pública; fortalecer las capacidades institucionales mediante capacitación permanente, incorporación de nuevas tecnologías, elaboración de manuales operativos y realización de simulacros.

Evaluación y mejora continua

El Programa prevé un sistema permanente de seguimiento y evaluación que permitirá actualizar protocolos, incorporar innovaciones tecnológicas y medir resultados mediante indicadores concretos, como la cantidad de protocolos implementados, personal capacitado, tiempos de emisión de alertas, ejecución de obras preventivas y reducción de daños frente a eventos comparables.

La Unidad de Gestión deberá presentar anualmente un informe al Gobernador sobre el grado de ejecución del Programa y formular recomendaciones para su actualización permanente.