Convocan a más de 50 jefes comunales para coordinar la prevención ante “El Niño”

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este jueves una reunión con más de 50 intendentes y jefes comunales para presentar el Programa Provincial de Prevención y Gestión Integral de Riesgos ante Eventos Hidrometeorológicos. La estrategia apunta a anticipar escenarios, identificar zonas vulnerables, definir acciones y equipamiento prioritarios y coordinar la respuesta entre Provincia y municipios. “Hay que ocuparse más que preocuparse. La prevención es trabajar en conjunto y regionalmente”, afirmó el mandatario.

El encuentro tuvo como objetivo comenzar a organizar una estrategia provincial que permita anticiparse a los eventuales impactos del fenómeno «El Niño», tanto en las localidades como en las zonas productivas. El trabajo contempla la coordinación de información, infraestructura, equipamiento, recursos humanos y capacidad de respuesta entre el Gobierno provincial y los municipios.

Ziliotto planteó que, a partir de las proyecciones climáticas disponibles, es necesario aprovechar los próximos meses para avanzar preventivamente y determinar las obras y el equipamiento necesarios en cada región. “Tenemos que estar organizados, primero para determinar desde el punto de vista preventivo cuáles serían las obras que hacer y qué tipo de equipamiento disponer, para ver de qué manera logramos que el efecto sea el menor posible”, señaló.

El Gobernador advirtió que los posibles efectos de «El Niño» no se limitan a un incremento del régimen de lluvias, sino que también pueden traducirse en eventos intensos en períodos muy cortos, con consecuencias sobre las zonas urbanas y productivas.

Proteger las localidades y la producción

Ziliotto marcó dos grandes líneas de trabajo: la protección de los sectores urbanos y la reducción del impacto sobre las áreas productivas. En ese sentido, recordó las consecuencias de las inundaciones de 2017, que provocaron importantes anegamientos y afectaron durante un período prolongado la capacidad productiva de amplias zonas de La Pampa.

“Hay que trabajar en conjunto, trabajar regionalmente”, afirmó Ziliotto, y explicó que la Provincia coordinará información, estrategias, equipos y recursos disponibles para afrontar eventuales contingencias.

La estrategia excede los límites provinciales. El mandatario detalló que La Pampa ya avanzó en la coordinación con las provincias de la región para compartir información técnica que permita anticipar, entre otras situaciones, la evolución de los caudales y un eventual ingreso de agua a territorio pampeano a través del río Quinto.

También se trabaja con la provincia de Buenos Aires para coordinar el manejo de excedentes hídricos y analizar las alternativas de canalización que permitan reducir el tiempo durante el cual las tierras productivas puedan permanecer anegadas.

Ziliotto informó además que planteó ante el Gobierno nacional la necesidad de contar con asistencia económica para fortalecer las acciones preventivas, en un escenario de recursos limitados tanto para la Provincia como para los municipios.

El rol central de los municipios

Durante la reunión, el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, explicó las características del fenómeno «El Niño», sus posibles impactos en la región y los objetivos del Programa Provincial y de la Unidad de Gestión de Contingencias Hidrometeorológicas.

Gobbi puso especial énfasis en el papel que tendrán intendentes y jefes comunales en la prevención y preparación ante posibles contingencias. “Ustedes tienen un rol muy central que cumplir de articulación”, afirmó.

El esquema presentado establece seis ejes de participación para los gobiernos locales. El primero será definir un Centro de Comando y Control en cada localidad, con un lugar previamente establecido desde donde coordinar las acciones y con medios de comunicación y transporte asegurados ante una emergencia.

También deberán conformarse o fortalecerse comités locales de emergencia, articulando a los municipios con la Policía, Bomberos y otros actores de cada comunidad. A ello se sumará el monitoreo territorial, mediante el reporte de datos hidroclimáticos que permitan complementar la información relevada por los organismos provinciales.

Los municipios tendrán además un rol directo en el control de canales, supervisando la limpieza de desagües y alcantarillas urbanas, y avanzarán en la confección de mapas de vulnerabilidad para identificar las áreas urbanas y periurbanas con mayor riesgo de inundación.

Ese relevamiento permitirá determinar qué sectores pueden verse afectados, qué familias presentan mayor vulnerabilidad y qué necesidades deberían preverse con anticipación.

El sexto eje será la logística de evacuación. Cada localidad deberá planificar posibles vías de evacuación, centros para alojar a personas afectadas y la disponibilidad de elementos de asistencia social.

“Hay un montón de experiencia y sabiduría acumulada en ustedes que la idea es empezar a sistematizarla y volcarla en función del Programa, para que nos sirva a todos”, afirmó.

Los próximos pasos

La Provincia también definió una primera hoja de ruta para avanzar en la implementación del Programa. Entre los próximos pasos se encuentra el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana, que permitirá fortalecer la anticipación y coordinación ante posibles eventos hidrometeorológicos.

Paralelamente se trabajará junto con los municipios en la identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad; se verificará el funcionamiento del equipamiento disponible; y se avanzará en el refuerzo y mantenimiento de infraestructura considerada crítica, especialmente canales y alcantarillas.

La planificación se completará con mecanismos de coordinación y comunicación entre las distintas jurisdicciones. Para ello, la Provincia realizará nuevas convocatorias regionales a intendentes y jefes comunales, con el objetivo de analizar las particularidades de cada zona y definir las respuestas necesarias.

“Nosotros podemos hacerles la propuesta, pero queremos escucharlos”, sintetizó Gobbi, al remarcar que la estrategia se construirá a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales.

“El Niño es un problema de todos”

Al cerrar el encuentro, Ziliotto remarcó que la planificación preventiva no implica generar alarma y llamó a brindar información clara a la población frente a la multiplicidad de pronósticos y contenidos que pueden circular, especialmente a través de las redes sociales.

“Tampoco se trata de plantear un escenario de pánico. Hay que ocuparse más que preocuparse y ver que todo lo que medianamente nosotros podamos hacer, lo llevemos adelante”, sostuvo.

El Gobernador señaló que existen variables climáticas imposibles de controlar, como la cantidad de lluvia o la intensidad del viento, pero aseguró que la organización previa permitirá reducir sus consecuencias.

“El Niño no es un problema del Gobierno provincial o municipal, es un problema de todos”, afirmó. Por eso, adelantó que la Provincia también convocará, a través del Ministerio de la Producción, a los sectores vinculados con la actividad agropecuaria para incorporarlos a la estrategia preventiva.

En ese marco, consideró fundamental sumar una estrategia de comunicación y concientización hacia la comunidad. Los municipios, señaló, conocen cuáles son los sectores inundables y vulnerables de cada localidad y están en condiciones de anticipar posibles zonas de evacuación y necesidades de infraestructura.

Ziliotto también destacó que se encuentra vigente el programa provincial destinado a la limpieza de canales y al fortalecimiento de los sistemas de desagües, y pidió sumar la colaboración de la ciudadanía para mantenerlos en condiciones.

De acuerdo con las proyecciones actuales, el Gobierno provincial estima que existe un margen de aproximadamente cuatro meses antes del período en el que podrían comenzar los eventos más severos. El objetivo será aprovechar ese tiempo para organizar las respuestas, establecer prioridades y orientar los recursos disponibles.