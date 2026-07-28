Convocan a familiares en La Pampa para identificar a pampeanos desaparecidos en Córdoba

El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa, informó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) convocó a familiares de personas desaparecidas en Córdoba a donar muestras de ADN para identificar víctimas de la dictadura militar.

La subsecretaria de DDHH, Paula Grotto, se puso a disposición del EAAF, ya que hay al menos cuatro pampeanos entre las víctimas que fueron desaparecidas en ese centro ilegal durante la dictadura militar y que el organismo tiene en su listado. En ese marco, invitó a familiares a contactarse con el organismo o con la Subsecretaría.

La donación de muestras de ADN es gratuita, confidencial y no requiere realizar trámites judiciales. El aporte de las familias es la principal herramienta para devolverles la identidad a quienes aún permanecen desaparecidos.

El EAAF ya logró aislar 35 perfiles genéticos donde funcionó el Centro Clandestino de Detención “La Perla”, en el sector conocido como «Loma del Torito», una zona de enterramiento masivo dentro de la Reserva Natural Militar La Calera.

Ya 29 víctimas recuperaron su identidad durante 2026. Sin embargo, aún quedan seis perfiles genéticos sin identificar y seguramente serán rescatados más restos en el lugar, por lo que el Juzgado Federal 3 de Córdoba y el EAAF renovaron el llamado a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 para que aporten una muestra de sangre.

Las excavaciones en el ex CCD La Perla continúan y están aportando pruebas fundamentales para reconstruir el terrorismo de Estado. Hace algunos días se lograron recuperar seis restos más de víctimas.

Los pampeanos desaparecidos en Córdoba en La Perla son Horacio Álvarez, nacido en General Pico en 1951, médico recibido en esa provincia y militante político secuestrado el 13 de abril de 1976 en Córdoba; el santarroseño Omar Alejandro Olachea, nacido en 1949 y reportero gráfico desaparecido en Córdoba el 21 de mayo de 1976; Severino Alonso, nacido en La Maruja en 1932 y metalúrgico radicado en Córdoba, que fue secuestrado junto a su pareja el 8 de enero de 1976 (antes del golpe militar) también en Córdoba capital; e Inés Magdalena Uhalde nacida en 1956 en Santa Cruz y que vivió en General Pico durante su infancia y adolescencia, era estudiante de historia en Córdoba, fue secuestrada el 12 de agosto de 1976 y vista en el centro clandestino La Perla.