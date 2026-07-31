Centro Radio Oncológico: a un mes de su apertura consolida su rol estratégico regional

El Centro Regional Radio Oncológico (CRRO) reafirma la atención oportuna y cercana dentro de la Red Provincial de Salud. Este servicio esencial reafirma el compromiso indeclinable del Gobierno provincial con la equidad, el acceso territorial y la excelencia en la atención en la región, garantizando tratamientos de alta complejidad para esta patología.

En este primer mes de funcionamiento, el Centro demostró contención y tratamientos especializados a un grupo significativo de pacientes. Este hecho refleja el esfuerzo sostenido de la gestión provincial por dotar a la red sanitaria de tecnología de vanguardia y profesionales idóneos, permitiendo que cada pampeana y pampeano reciba una atención integral cerca de sus afectos y ratificando la importancia de resolver estas situaciones de forma oportuna dentro del subsistema público. Al ser consultado sobre este primer balance desde la inauguración, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, señaló a la Agencia Provincial de Noticias que «a poco de ser inaugurado por el gobernador Sergio Ziliotto, el Centro Regional Radio Oncológico La Pampa se muestra como un gran logro que demandó tiempo, dedicación y una enorme decisión política y acompañamiento de su parte. Al día siguiente de la inauguración, abrió sus puertas y comenzó con la atención de los primeros pacientes».

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria remarcó que con la puesta en marcha de este espacio la Provincia dio «un salto cualitativo en el abordaje de la patología oncológica a través de tratamientos de radioterapia externa y braquiterapia de alta tasa de dosis, radioterapia interna». Asimismo, detalló que desde su apertura ya se atendieron 20 pacientes, lo cual representa que «20 familias tuvieron una respuesta oportuna en un Centro equipado con una infraestructura única: tomógrafos y aceleradores lineales de última generación, un quirófano exclusivo y dedicado a tratamientos de braquiterapia, una doble sala de recuperación de pacientes y su propio sector de esterilización».

En cuanto al sentido de este trabajo diario, abundó que abordar las patologías oncológicas «requiere una sensibilidad especial; son diagnósticos que impactan de lleno en la vida de las personas y sus familias, la oportunidad y la precisión en cada intervención terapéutica marcan una diferencia sustancial. Garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos optimiza los resultados clínicos y acompaña el bienestar integral de cada paciente en su camino hacia la recuperación».

En relación con el alcance prestacional del establecimiento, precisó que el Centro «comenzó brindando cobertura a pacientes de Salud Pública y de la obra social provincial (SEMPRE), y recientemente la Superintendencia de Servicios de Salud nos otorgó el alta, lo que nos permite trabajar también con obras sociales sindicales”. En la misma línea, respecto a la cobertura para las afiliadas y afiliados de PAMI, aclaró que la articulación se encuentra en su etapa administrativa final, a la espera de los trámites formales correspondientes por parte del organismo nacional para poder concretar próximamente su incorporación.

Trabajo coordinado

Por su parte, el director médico del Centro, Juan Pablo Sosa Caresano, destacó el trabajo realizado durante este primer mes. “Durante este período inicial admitimos a 20 pacientes, lo cual representa un número significativo que nos deja sensaciones encontradas. Por un lado, se visibiliza la incidencia de esta patología en la población; por el otro, nos gratifica poder ofrecer una solución terapéutica dentro de la Red Provincial de Salud. Tener 20 pacientes admitidos y 12 de ellos con su tratamiento ya iniciado en tan solo un mes representa un saldo sumamente positivo, clave para el pronóstico y la evolución clínica de cada uno de ellos».

En cuanto a la procedencia geográfica de las personas que fueron tratadas en el Centro, el especialista detalló que la demanda está regionalizada: “el 40% de estos pacientes corresponde a la ciudad de Santa Rosa y el resto proviene del interior provincial, además de un paciente derivado desde la zona de Trenque Lauquen”.

Consultado sobre la integración de las modalidades terapéuticas -que incluyen radioterapia externa y braquiterapia- y sus beneficios clínicos, Sosa Caresano remarcó el valor estratégico de la articulación con los profesionales provinciales: “El principal beneficio es la optimización de los tiempos. La comunicación directa y fluida con los médicos derivadores, oncólogos y urólogos permite que el paciente sea evaluado en consultorio en 24 o 48 horas y comience su tratamiento en tres o cuatro días. Poder coordinar esto de manera inmediata con cirugías, quimioterapia o inmunoterapia impacta de forma directa y positiva en la sobrevida a largo plazo del paciente”.

Finalmente, señaló que la casuística atendida en este primer mes fue diversa: “Abordamos patología mamaria, ginecológica y genitourinaria masculina, además de múltiples tratamientos paliativos para el control del dolor en pacientes que no encontraban alivio con la medicación convencional. Contamos también con tres casos derivados directamente desde internación. Realmente, la integración operativa de los subsistemas superó todas nuestras expectativas y está dando buenos resultados”.