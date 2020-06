Alvear: actualizarán normativa vigente de ordenamiento urbano. ¿Hubo un disparador?

En la mañana de hoy arribaron a nuestra localidad el subsecretario de Ambiente Fabián Tittarelli y Gabriel Reiter subsecretario de Planificación Territorial y mantuvieron un importante reunión con el intendente municipal Juan Cruz Barton. “Lo que iniciamos hoy es un trabajo en conjunto, entre el municipio y Gobierno provincial, para la actualización de la normativa vigente de ordenamiento territorial y uso del suelo y las áreas que van a colaborar con nosotros serían la Subsecretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Planificación Territorial”, dijo el jefe comunal tras la consulta de El Norte en movimiento.

“Aquí entrará el criterio de trabajo que vamos a adoptar que sería desde un enfoque prospectivo, en donde intentaríamos involucrar a distintos sectores de la sociedad en un proceso participativo para el diseño de estas nuevas herramientas”, añadió Barton.

¿Hubo un disparador?

Si bien, desde las áreas gubernamentales mencionadas comenzaron en algunas localidades con el proceso de formulación del Plan Base de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, interrumpido por la situación sanitaria actual y el nuevo gobierno municipal lo tiene en su plataforma de gestión, la pregunta es si lo ocurrido en los últimos días no fue el disparador para acelerar el encuentro de hoy.

Según pudo saber El Norte en movimiento, ingresaron en las últimas horas dos notas al Concejo Deliberante, una de ellas de un empresario de nuestra localidad en la cual explicaría su situación actual y solicitando además una nueva habilitación de un depósito que se encuentra sobre ruta provincial 1, pero dentro del ejido urbano y por otro lado, el pedido de un matrimonio, que tiene su vivienda lindante con el emprendimiento comercial, para que eso no ocurra y recordando lo sucedido en agosto del año pasado, cuando el gobierno anterior debió dejar sin efecto un artículo de una ordenanza, sancionada el 4 de julio de 2019, que autorizaba a una empresa del medio a radicar un depósito para el almacenamiento y venta de agrotóxicos. Los actores de esta semana son los mismos.

Cabe recordar que la excepción otorgada por ordenanza municipal N° 009/19 se encontraba enmarcada dentro de las facultades que otorga la ordenanza 022/18 que en su artículo 10 contempla la vía de excepción del Concejo Deliberante para la radicación de éste tipo de emprendimientos.

Ese tema fue central en la sesión ordinaria del jueves 1 de agosto, a la cual acudió una treintena de vecinos en apoyo al reclamo del matrimonio. Tras escuchar a los vecinos, finalmente los concejales decidieron dejar sin efecto la excepción.

Parecer ser, que la gestión actual no tiene interés en que se geste un nuevo enfrentamiento entre ciudadanos alvearenses y por lo pronto haría valer lo sancionado en agosto del año pasado, hasta tanto se le de forma al nuevo Código Urbano y su correspondiente reglamentación.

Las notas vecinales no forman parte del temario del cuerpo deliberativo, que se reunirá mañana en sesión ordinaria, posiblemente ingresen la semana que viene, al menos, para un tratamiento inicial…