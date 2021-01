Asistencia al comercio: prorrogan vencimientos de créditos a tasa cero y activan REPRO

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que se posterga por tres meses el vencimiento de los créditos a tasa cero que se puso a disposición del comercio pampeano, adelantó que Nación activó el REPRO II tras la gestión de la provincia y confirmó que se acordará con el sector la reimplementación de los planes de descuento y cuotas fijas. El mandatario dio estas presiones al momento se ser consultado por el reclamo de asistencia formulado por el sector de comercio ante la crisis provocada por la pandemia.

Confirmó que “ya está publicada en el Boletín Oficial la activación del REPRO II, para que aquellas empresas que estén en estado crítico puedan pagar parte del salario a través de una ayuda nacional”.

Asimismo informó que el Banco de La Pampa “postergará por tres meses el vencimiento de los créditos a tasa cero, y esta, no es una decisión que no tenga impacto en nuestro Banco, por eso cuando escuchamos algunos que dicen que no han recibido ningún tipo de ayuda, creemos que están faltando a la verdad”.

Precisó que “quienes ya hayan pagado tendrán la posibilidad de tener la devolución o aplicarlo. Quienes lo hayan tomado y no necesiten más período de gracia podrán optar por seguir pagando”.

En este sentido detalló que “los créditos a tasa cero van a tener un período de gracia cercano al año. Esto implica que los créditos se hayan depreciado al menos un 40 % por un lado, y por el otro, no podemos dejar de considerar que el Banco de La Pampa soportó una diferencia de tasa que le significó un enorme esfuerzo si se tiene en cuenta que la de referencia hoy es del 37 % y el banco prestó al 0 %”.

El gobernador ratificó que el BLP “está cumpliendo con el rol que siempre le hemos dado, el del fomento, el de estar siempre que lo necesitan sus dueños, que son los pampeanos”.

Otra de las medidas que se adoptará cuando se reúnan el titular de la Cartera de Trabajo, autoridades del BLP y las Cámaras de Comercio de Santa Rosa y General Pico, “es la reimplementación de los planes de descuento y cuotas fijas, que tiene fuerte incidencia porque el comerciante cobra en el momento, y el usuario paga con descuento y en seis meses”.

“Las medidas que venimos tomando son inéditas en el país, nadie dio créditos a tasa cero y acá lo hicimos con un banco público de una provincia chica pero responsable. Nosotros estamos mirando como bajamos las tasas de interés, no como renegociamos la deuda de la provincia”, concluyó.