Campo Limpio pagó la multa de $30,2 millones por daño ambiental

La Fundación Campo Limpio pagó la multa impuesta por el Gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Ambiente por no cumplir en tiempo y forma con la construcción de los depósitos de envases vacíos de agroquímicos y fertilizantes. Ese retraso obligó al Gobierno de La Pampa a suspender temporalmente la comercialización de esos productos. El pago de la multa, ante la sola notificación del acto administrativo, consolida las decisiones tomadas por el Gobierno provincial en el marco de una clara política pública orientada a promover el desarrollo de las actividades productivas con prácticas ambientalmente sustentables. La sanción obedeció a la falta de cumplimiento por parte de Campo Limpio de la Ley Nacional Nº 27.279 de Presupuestos Mínimos de gestión de envases vacíos de agroquímicos, lo que obligó al Gobierno provincial a interrumpir la comercialización de dichos productos en todo el ámbito provincial, tal cual lo dispone la citada ley.

La misma establece un sistema de Gestión de Envases -bidones-; la primera etapa de este sistema consiste en la construcción de Centros de Almacenamiento Transitorios CAT, para la recepción de los bidones hasta su disposición final. Además establece que quien causa el daño debe repararlo. La Fundación Campo Limpio nuclea a la gran mayoría de los fabricantes de agroquímicos y fertilizantes, y es quien asume el rol de operador para La Pampa.

La falta de construcción de los Centros de Almacenamiento Transitorios constituye la irregularidad constatada y proviene de una acción claramente irresponsable por parte de Campo Limpio, además de los daños materiales, provocó un entorpecimiento en la gestión de bidones vacíos, incluso la disposición en lugares no autorizados que derivó en un claro daño ambiental y un riesgo para las personas.

Al momento de imponerse la medida (de carácter eminentemente tutelar) que prohibió la comercialización de agroquímicos (que luego daría origen a esta multa), algunos sectores de la sociedad se manifestaron en contra del Estado Provincial, defendiendo el actuar de Campo Limpio. Ahora el tiempo y las conductas de la Fundación demuestran que el Estado provincial actuó en el marco del derecho haciendo cumplir la ley.

La producción y comercialización de agroquímicos y fertilizantes (con su consecuente circuito de envases) creció a lo largo de la última década, superando las regulaciones nacionales existentes, motivo por el cual las empresas del sector imponen sus conductas. La política pública sostenida por el gobernador Sergio Ziliotto no se limitó a hacer cumplir la Ley Nacional sino que se consolida con el envío de un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados provincial.

El Proyecto de Ley aborda la gestión de envases como así también las prácticas que garantizan el uso seguro de agroquímicos. El uso incorrecto de plaguicidas y fertilizantes generan serios daños a la salud humana y al ambiente, contaminando los suelos, las napas de agua y los alimentos.

El cometido de la presente sanción ambiental tiene por fin desalentar estas conductas disvaliosas que resultan dañosas al ambiente y seres humanos, procurando evitar que se produzcan nuevamente.