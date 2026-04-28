Speluzzi: Gobierno trabaja en la limpieza de canales pluviales para optimizar el escurrimiento

La implementación de un programa provincial destinado a la limpieza de canales y desagües pluviales generó satisfacción y alivio en la comunidad de Speluzzi, donde autoridades locales destacaron el impacto positivo de la intervención para dar respuesta a una necesidad concreta de la localidad.

En ese marco, desde el ámbito municipal reconocieron positivamente al Gobierno provincial por impulsar esta iniciativa que permite ejecutar trabajos fundamentales para garantizar el correcto escurrimiento del agua. “Estoy muy contento y agradecido”, manifestaron a la Agencia Provincial de Noticias, al tiempo que subrayaron que se trata de “una solución concreta” que evidencia la presencia activa del Estado frente a problemáticas cotidianas.

La obra se lleva adelante a través del programa ProManCa (Programa de Mantenimiento de Canales), dependiente de la Administración Provincial del Agua (APA), mediante el cual las localidades reciben financiamiento del Gobierno provincial para la ejecución de este tipo de intervenciones esenciales en materia hídrica.

En este contexto, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, destacó la importancia de este tipo de acciones en el territorio y profundizó sobre su impacto.

“Estas intervenciones forman parte de una política pública sostenida que pone en el centro a las personas. Cuando hablamos de limpieza de canales o mantenimiento de desagües, estamos hablando de prevenir problemas mayores, de cuidar los hogares y de llevar tranquilidad a cada familia”, afirmó.

En la misma línea, remarcó el rol del Estado provincial en la planificación y ejecución de este tipo de obras. “Hay un Estado que planifica, invierte y acompaña a cada municipio, sin distinciones. Trabajamos de manera articulada para atender necesidades concretas, muchas veces invisibles, pero fundamentales para el funcionamiento de cada localidad”, señaló.

El titular de la cartera también puso en valor el carácter preventivo de estas intervenciones. “El mantenimiento de canales es clave para evitar anegamientos y reducir riesgos ante lluvias intensas. No se trata solo de intervenir cuando ocurre una emergencia, sino de anticiparnos con obras que mejoren el escurrimiento y ordenen el sistema hídrico”, explicó.

Asimismo, destacó el impacto social y territorial del programa. “Este tipo de acciones mejoran directamente la calidad de vida de las y los vecinos, pero además fortalecen el arraigo y el desarrollo de las comunidades. Porque cuando hay infraestructura adecuada, hay mejores condiciones para vivir, producir y crecer”, sostuvo.

Finalmente, subrayó la importancia de sostener políticas públicas de alcance provincial. “Programas como ProManCa reflejan una mirada federal e inclusiva, donde cada localidad tiene la posibilidad de acceder a soluciones concretas. Ese es el camino que seguimos: un Estado eficiente, cercano y comprometido con las demandas de su gente”, concluyó.

Cabe recordar que durante el año pasado no se había podido avanzar con la limpieza de los canales, una situación que generaba preocupación entre vecinos y vecinas ante posibles complicaciones en períodos de lluvias. Sin embargo, este año, a partir del acompañamiento provincial y los aportes canalizados a través del programa, fue posible concretar la intervención.

Los trabajos ejecutados no solo mejoran la infraestructura hídrica existente, sino que además aportan previsibilidad y seguridad a la población, al asegurar el adecuado drenaje del agua y su correcto curso por los canales.

De esta manera, la acción del Gobierno provincial se traduce en una mejora directa en la calidad de vida de las y los habitantes, fortaleciendo la prevención ante eventuales anegamientos y reafirmando el rol del Estado en la atención de las demandas comunitarias, con políticas públicas que alcanzan a cada localidad del territorio pampeano.