Embajador Martini y Algarrobo del Águila recibieron aulas talleres móviles

El Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, continúa brindando formación profesional y capacitación laboral a jóvenes y adultos, incluidos estudiantes del último año de la educación secundaria.

A través de los cursos, se desarrollan diversas habilidades que responden a las demandas socioproductivas locales. En esta oportunidad, Embajador Martini recibió la capacitación en “Elaboración de Panadería Dulce”. Por su parte la localidad de Algarrobo del Águila comenzó a dictarse la formación “Soldadura por Arco con Electrodo Revestido”. En ambas localidades las aperturas estuvieron a cargo de los intendentes locales, Ariel Darío Bogino y Oscar Leonardo Gatica, con la presencia de cursantes y vecinos de la localidad, equipos del Ministerio y el Centro Provincial de Formación Profesional Nº 18.

Melisa, instructora en Panificación Dulce que se dicta en Embajador Martini, sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que “es muy bueno que puedan llevar las capacitaciones a distintos lugares de la provincia. Lo que se busca en Formación Profesional es tener una salida laboral directa, rápida, que puedan trabajar en un emprendimiento propio o en algún establecimiento gastronómico”. Por su parte, Susana, cursante de la capacitación, se presentó a la propuesta ya que nunca había tenido la posibilidad de hacerlo. “Es una herramienta muy linda para el trabajo. Todo lo que vamos a aprender nos va a servir”.

En cuanto a la formación sobre Soldadura en Algarrobo del Aguila, el capacitador Atilio sostuvo que “es buenísimo que todos los pueblos puedan tener la posibilidad. Les va a servir mucho a los jóvenes, adultos y chicos de los últimos años de Secundaria porque se les va a entregar certificado, contarán con los conocimientos básicos para emprender, formarse, tener un trabajo y profesión”.

Las aulas talleres móviles continúan recorriendo la provincia de La Pampa. Precisamente ayer quedó inaugurada la capacitación “Servicio Mecánico primario de motos a carburador” en Anguil.