Convocan a ex alumnos y docentes para celebrar el Centenario de la Escuela N° 161 de Agustoni

El 1° de mayo próximo, día en que el establecimiento educativo cumplirá 100 años, se realizarán festejos en el salón de usos múltiples de la escuela y se desarrollará el «Almuerzo del reencuentro», que unirá a distitnas generaciones que pasaron por sus aulas.

La Escuela 161 «Don Roberto Pettit de Meurville» de la localidad de Agustoni se prepara con todo para celebrar su aniversario el próximo viernes 1 de mayo. En la mañana de hoy, en la Secretaría de Turismo, se anunciaron las actividades especiales que se realizarán en tan importante cumpleaños. “Este aniversario es importante para el turismo pampeano porque va a movilizar a ex alumnos y ex docentes que se encuentran residiendo en otros puntos de la Provincia y del país, generando un movimiento económico en toda la zona”, explicó el secretario de Turismo, Saúl Echeveste. El funcionario destacó que toda la comunidad de Agustoni “va a participar de los eventos porque se encuentran atravesados por la historia de la escuela”. Por esas aulas pasaron varias generaciones de agustonenses.

El presidente de la Comisión de Fomento de Agustoni, Federico Bogarín, agradeció al Gobierno de La Pampa “por estar siempre presente” y resaltó la importancia que tiene la escuela 161 para la comunidad. “Nosotros decimos que en la escuela donde primero sale el sol, y aparte de lo metafórico, es literal, porque se encuentra bien al este del pueblo”. A su turno, la ex directora del establecimiento Bibiana Gareis expresó su enorme alegría por la llegada de tantos ex alumnos y ex docentes, que posibilitarán emotivos reencuentros. “Por la mañana habrá un acto protocolar, con autoridades presentes. Luego se realizará un almuerzo y por la tarde el festejo será más distendido”, señaló.

La docente, ya jubilada, contó que la escuela lleva el nombre de su primer director y rescató la historia vanguardista del establecimiento, “fue el primero de toda la región, por lo que albergó a alumnos de muchos puntos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires”. En cuanto a las actividades, se presentará la murga escolar “Explosión”, que tiene más de 20 años de trayectoria y es todo un emblema de la comunidad. También actuará el cuerpo de bastoneras escolares, convocado especialmente para el festejo. Otra atracción, será el ballet folclórico “La Cruzada”.

Un punto clave de la celebración será el denominado “Almuerzo del reencuentro”, que se llevará a cabo en el salón de usos múltiples de la escuela, que hoy en día tiene una matrícula de 35 alumnos en nivel primario y también es sede áulica del secundario de Dorila y del secundario para adultos.