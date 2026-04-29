La Pampa desmiente a Nación: presentó tres pedidos de ATN y nunca recibió respuesta

El Gobierno de La Pampa desmiente las afirmaciones realizadas este miércoles por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró en el Congreso que no existen registros de solicitudes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) efectuadas por la Provincia. Se cursaron tres notas y ninguna tuvo respuesta.

La declaración del funcionario nacional genera sorpresa, ya que La Pampa presentó en reiteradas oportunidades pedidos formales de asistencia financiera, todos debidamente cursados por las vías institucionales correspondientes y sin obtener hasta el momento ningún tipo de respuesta por parte del Estado nacional.

Durante su exposición legislativa, Adorni sostuvo que la Dirección de Asistencia y Política Demográfica no registra notas pendientes de tramitación.

Las notas enviadas

Sin embargo, la documentación oficial remitida por la Provincia contradice de manera categórica esas expresiones.

La Pampa elevó la Nota NO-2025-00151237-GLP-GPLP, de fecha 23 de mayo de 2025; la Nota SG N° 40/2025, del 1 de octubre de 2025; y una tercera nota dirigida al Ministerio del Interior, fechada el 19 de febrero de 2026.

Los pedidos estuvieron vinculados a situaciones de extrema gravedad: el fuerte desequilibrio financiero provocado por decisiones fiscales del Gobierno nacional que redujeron de manera sustancial los recursos coparticipables de las provincias; el incumplimiento en la asistencia para cubrir los déficits previsionales de las cajas jubilatorias no transferidas; y la necesidad urgente de acompañamiento económico tras el temporal del 18 de febrero de 2026 que ocasionó importantes daños en Santa Rosa y Toay.

Ninguna de las tres notas recibió contestación formal, ni siquiera una negativa, lo que evidencia no solo la falta de asistencia, sino también la ausencia total de respuesta institucional ante reclamos legítimos.

Resulta inadmisible que, mientras se profundiza el ajuste sobre las provincias y se retacean recursos que les corresponden por ley, desde Nación se niegue la existencia de pedidos documentados y formalmente presentados.

La Pampa ratifica que seguirá defendiendo los intereses de sus habitantes y reclamando, por las vías institucionales que corresponden, los recursos que el Gobierno nacional continúa demorando o negando.