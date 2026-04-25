La Pampa ingresó a la Red Federal de Cardiopatías Congénitas

La Provincia alcanzó un estatus trascendental en materia sanitaria al concretar su incorporación formal al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC). El anuncio se oficializó en el marco del último Consejo Federal de Salud (COFESA), donde las autoridades nacionales brindaron un reconocimiento explícito a la trayectoria y la excelencia operativa de los equipos mixtos del Hospital de Complejidad Creciente «René Favaloro».

La validación posiciona al establecimiento como un referente regional para la resolución de patologías cardiovasculares de mediana y alta complejidad. Con esta integración, el “Favaloro” se sitúa a la altura de los grandes centros del país, garantizando financiamiento nacional para cirugías de esta especialidad y eliminando barreras administrativas.

Una trayectoria de excelencia

La Pampa cuenta con una sólida historia en el tratamiento de cardiopatías congénitas, labor iniciada en el Hospital Lucio Molas y continuada actualmente en el Favaloro. Desde sus inicios, estas intervenciones fueron posibles por la conformación de equipos de trabajo mixtos, integrados por especialistas del Hospital Garrahan -liderados por el equipo de cirugía del Dr. Javier Cornelis- y profesionales locales que trabajan conjuntamente en territorio pampeano.

Estos estándares de calidad permitieron a la Provincia integrarse a la Red Federal, facilitando un sistema de recupero de costos a través de Nación para pacientes sin obra social, optimizando así los recursos públicos provinciales. Al respecto, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, expresó a la Agencia Provincial de Noticias su satisfacción por el logro: “Después de mucho esfuerzo, en el último COFESA recibimos la gratísima noticia de ver a La Pampa incorporada en el mapa argentino como parte de la red federal. Es un hecho que nos enorgullece porque valida la eficiencia de nuestros equipos”.

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria fue enfático al destacar el acompañamiento del Poder Ejecutivo Provincial. “Este avance es el resultado de una decisión política clara, el acompañamiento incondicional del gobernador Sergio Ziliotto durante todo este tiempo; su apoyo constante es un pilar que nos permite sostener y jerarquizar la atención en Salud hasta lograr este reconocimiento nacional”.

El funcionario explicó que el ingreso al programa resuelve un obstáculo histórico vinculado a la baja densidad poblacional, al priorizar la capacidad profesional y el alto volumen de intervenciones que respaldan a los especialistas por sobre la estadística local. «Gracias a los equipos mixtos liderados por el Dr. Cornelis, cuya práctica en el Garrahan garantiza un entrenamiento constante en casos de alta complejidad, y al trabajo conjunto con los profesionales de nuestros servicios locales, contamos con una experiencia clínica inigualable que hoy se vuelca plenamente en nuestro hospital», señaló.

El valor del equipo y el arraigo

Javier Cornelis, cirujano cardíaco pediátrico oriundo de La Pampa e integrante del equipo de cirugía del Hospital Garrahan, destacó los avances pampeanos en la materia. “Históricamente, la baja densidad poblacional de La Pampa dificultaba nuestro ingreso al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) debido a los rígidos criterios de casuística. Sin embargo, lo que no teníamos en cantidad de casos lo superamos con creces en capacidad técnica: el entrenamiento de nuestro equipo itinerante supera ampliamente los estándares esperados, logrando, junto a todo el equipo de trabajo local que es excelente, óptimos resultados y una calidad prestacional con niveles de éxito superiores a los de muchos centros tradicionales. Es de destacar que gracias a la persistente gestión del ministro de Salud hoy formamos parte de la Red Nacional de Cardiopatías Congénitas. Esta acción permitirá que la Provincia acceda al recupero de costos a través del Plan Sumar por una labor que ya venía realizando con fondos propios” explicó Cornelis

Respuesta provincial

Consultado sobre el recorrido transitado por el servicio y las prestaciones garantizadas, el cirujano señaló que desde 2006 “transitamos un proceso progresivo que hoy nos permite operar alta complejidad, sumando 330 cirugías con grandes resultados. Fuimos uno de los primeros servicios en conformar equipos mixtos de trabajo, donde excelentes profesionales locales se integran con especialistas que viajábamos de centros como el Hospital Garrahan. Este modelo fue el puntapié para que otras especialidades en la provincia sigan el mismo camino, permitiendo que hoy resolvamos casi la totalidad de las cardiopatías en territorio pampeano”.

Recurso humano como eje

Al ser consultado sobre la relevancia de contar con capital humano capacitado y en formación continua, explicó que, a diferencia de otros centros, “en La Pampa priorizamos la capacitación antes que el equipamiento. La tecnología de vanguardia del Hospital “René Favaloro” es impresionante, pero solo cobra sentido porque rodea a un equipo altamente entrenado. El Gobierno provincial fomenta permanentemente el entrenamiento del recurso humano. El Hospital debe rodear al profesional y no al revés. Si la tecnología está vacía de recurso humano capacitado, los resultados fallan; nosotros como equipo elegimos un camino sólido, con los pies sobre la tierra, para asegurar la excelencia en cada intervención” afirmó.

“Hoy, la Provincia se encuentra en una posición de excelencia. Con la capacidad instalada y los resultados obtenidos, no solo eliminamos las derivaciones a Buenos Aires, sino que desde La Pampa nos consolidamos como un centro regional capaz de recibir pacientes de provincias vecinas, optimizando la Red Federal de Cardiopatías Congénitas” justificó.

Cobertura Integral: desde el nacimiento hasta la adultez

Un diferencial clave del Hospital Favaloro es su carácter polivalente, atendiendo desde recién nacidos hasta adultos con cardiopatías congénitas. “Al contar con infraestructura de vanguardia, resolvemos patologías en adultos que no encuentran respuesta en otros centros, evitando así el desarraigo de las familias con todo lo que eso implica”, explicó Cornelis.

Para finalizar, agradeció a las autoridades provinciales “por acompañar este modo de trabajar y priorizar la Salud Pública. Trabajamos para garantizar la mejor atención dentro de los límites provinciales, en una especialidad de tan alta complejidad como la nuestra”.

Evaluar la experiencia

Finalmente, el cardiólogo pediátrico Carlos Vallejos destacó que este logro rompió con la rigidez administrativa de Nación ya que, históricamente, “La Pampa era excluida por su baja casuística poblacional, bajo el criterio de que un menor volumen de casos locales implicaba falta de entrenamiento. Frente a esta situación proponíamos que se evaluara la experiencia real del equipo quirúrgico mixto y no solo la estadística del hospital. El equipo mixto opera con éxito desde hace más de 20 años, la Provincia logró finalmente su incorporación oficial como prestador del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Este hecho posibilitará el recupero de costos a través de Nación por la atención de aquellos pacientes que no tienen cobertura, optimizando los recursos del Hospital René Favaloro sin alterar la excelencia del servicio”.

Concluyó que se trata, además, “de un reconocimiento al equipo de trabajo; una validación al compromiso de un grupo que siempre priorizó la vida y el arraigo de las familias por sobre las estadísticas. Gracias a esta labor articulada entre profesionales locales e itinerantes, La Pampa consolida un modelo de Salud más justo, garantizando medicina de vanguardia y resultados de excelencia en nuestro propio territorio».