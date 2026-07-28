Ziliotto recorrió el nuevo frigorífico El Diamante en Winifreda

El gobernador Sergio Ziliotto recorrió el nuevo frigorífico de pequeños animales El Diamante, en Winifreda, un emprendimiento que en su etapa de operación plena prevé faenar alrededor de 150 animales diarios y que comenzó a operar en etapa de prueba con 10 trabajadores.

Durante la visita destacó las herramientas que el Gobierno provincial pone a disposición para acompañar la inversión privada y subrayó que «para el Gobierno de La Pampa la finalidad no es cobrar impuestos, sino generar actividad económica, porque eso derrama, genera empleo y fortalece el desarrollo de cada localidad».

«Aquí se conjuga la decisión de un Gobierno provincial de sostener la producción y el trabajo con la decisión de un empresario que, aun cuando hoy las reglas del mercado no son del todo ciertas, invirtió para que el centro de La Pampa cuente con un frigorífico de faena de pequeños animales», afirmó el mandatario.

El gobernador Sergio Ziliotto recorrió este martes las instalaciones del frigorífico de pequeños animales El Diamante, en Winifreda, emprendimiento privado que se encuentra en sus primeras etapas de funcionamiento y que ampliará la capacidad de faena de porcinos, ovinos y caprinos en la Provincia.

Acompañado por la intendenta Adriana García y la ministra de la Producción, Fernanda González y el propietario de la planta, Rubén Herlein, el mandatario recorrió las instalaciones en las que se destacan cuatro cámaras de frío; una cámara de oreo y la playa de faena.

Se trató de la segunda visita de Ziliotto al emprendimiento, ya que anteriormente había recorrido la obra cuando aún se encontraba en construcción.

El frigorífico demandó casi seis años de trabajo y una inversión realizada íntegramente con recursos propios. Tras obtener las habilitaciones municipal, provincial y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), actualmente transita la etapa de faenas de prueba para ajustar los procesos antes de operar a plena capacidad.

Una vez consolidada esa etapa, empleará más trabajadores y estará habilitado para la faena de porcinos, ovinos, caprinos y otros animales menores. Además, se realizan gestiones para obtener la habilitación de tránsito federal con el acompañamiento del Ministerio de la Producción del Gobierno Provincial, lo que permitirá comercializar su producción fuera de La Pampa.

Producción, empleo y agregado de valor

Durante la recorrida, Ziliotto destacó que el emprendimiento representa un ejemplo de la articulación entre la inversión privada y las políticas públicas que impulsa la Provincia para fortalecer la producción y el empleo. «Aquí se conjuga la decisión de un Gobierno provincial de sostener la producción y el trabajo con la decisión de un empresario que, aun cuando hoy las reglas del mercado no son del todo ciertas, invirtió para que el centro de La Pampa cuente con un frigorífico de faena de pequeños animales», afirmó.

Señaló que la nueva planta no solo incrementará la capacidad de faena, sino que también generará nuevas actividades vinculadas a la cadena cárnica. En ese sentido, recordó que el Gobierno provincial avanza con la construcción de una planta de procesamiento de ciclo II en Eduardo Castex, destinada a complementar este tipo de inversiones y seguir agregando valor a la producción pampeana.

Industria con carga tributaria provincial cero

Asimismo, remarcó que el frigorífico accederá a los beneficios fiscales previstos para la actividad industrial. Explicó que la producción industrial en La Pampa tiene alícuota cero en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y que, mediante la Ley de Incentivos Fiscales, las empresas pueden computar lo abonado en salarios como pago a cuenta de tributos provinciales, como el Impuesto Inmobiliario, Patentes y Sellos. «Para el Gobierno de La Pampa la finalidad no es cobrar impuestos, sino generar actividad económica, porque eso derrama, genera empleo y fortalece el desarrollo de cada localidad», sostuvo.

Energía propia con crédito a tasa subsidiada y garantía del FOGAPAM

En materia de financiamiento, anunció que el emprendimiento iniciará gestiones para acceder a un crédito provincial con tasa subsidiada y garantía del Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam), destinado a la instalación de un sistema de generación de energía solar que abastecerá al frigorífico. La energía excedente podrá ser incorporada al sistema eléctrico provincial a través de la cooperativa local.

Esta acción se enmarca en el Plan Estratégico de Desarrollo Energético de La Pampa, una política de Estado que el Gobierno Provincial instrumentó para impulsar la autogeneración.

Acceso a nuevos mercados fuera de la provincia

Finalmente, confirmó que la Provincia acompaña las gestiones para que la planta obtenga la habilitación de tránsito federal. «Queremos que este frigorífico tenga tránsito federal para que pueda comercializar productos fuera de la Provincia. Claramente, este es un polo de generación de recursos económicos a partir de potenciar la producción y el trabajo», concluyó.

Una inversión de casi seis años

Rubén Herlein destacó que la puesta en marcha del frigorífico representa la concreción de un proyecto que demandó casi seis años de trabajo y una importante inversión realizada con recursos propios. «Estamos inaugurando una planta de pequeños animales con una capacidad estimada de faena de alrededor de 150 animales diarios. Hoy estamos en la etapa de pruebas, pero esperamos llegar a ese nivel en el corto plazo», señaló.

«Es un día histórico porque nunca pensé que iba a lograr inaugurar un frigorífico. Fueron muchos años de esfuerzo y hoy lo logramos», expresó.

«Hay mucha gente interesada en faenar. Creo que trabajo va a sobrar, porque no hay muchos frigoríficos de pequeños animales y esta planta será importante para toda la zona», afirmó.

Respecto de los proyectos de expansión, confirmó que ya analiza la incorporación de un sistema de generación de energía renovable para abastecer parte del consumo eléctrico del frigorífico. «El consumo de energía en una planta de estas características es importante. Estuvimos hablando con el gobernador y nos va a dar una mano para avanzar con ese proyecto, de la misma manera que nos ha acompañado hasta ahora», concluyó.

Un proyecto estratégico para Winifreda

La intendenta Adriana García destacó que «es quizás la obra privada más importante de Winifreda. Durante muchos años se habló de que algún día tendríamos un frigorífico, pensando en la industria como el motor del desarrollo de una localidad y de una región. Hoy lo vemos concretado en un establecimiento con tecnología y todas las condiciones necesarias para crecer», expresó.

Consideró que el emprendimiento trasciende el ámbito local y beneficiará a toda la provincia al ampliar las posibilidades de la cadena productiva. «Creo que significa algo muy importante para Winifreda, para toda la zona de influencia y también para La Pampa, porque todos aquellos que quieran aprovechar este desarrollo podrán hacerlo», señaló.

Finalmente, García manifestó su satisfacción por recibir al gobernador en una jornada que calificó como histórica para la localidad. «Como intendenta es un orgullo recibir hoy al gobernador para acompañar este momento. Solo queda felicitar a quienes emprendieron este proyecto y desearles el mayor de los éxitos. Fueron muchos años de trabajo y el resultado está a la vista», concluyó.

Recorrida por las obras del Parque Acuático

En el marco de su visita a Winifreda, Ziliotto también recorrió las obras de ampliación del Parque Acuático junto a la intendenta Adriana García.

Las tareas comprenden la construcción de dos nuevas piletas cubiertas y climatizadas que complementarán la infraestructura ya existente. Una de ellas contará con sistema de hidromasajes tipo spa, mientras que la otra, de 25 metros de largo por 8 de ancho, estará destinada a la práctica de natación y rehabilitación.

La obra ocupa actualmente entre 18 y 20 trabajadores, todos de Winifreda, y demanda mayoritariamente la compra de insumos en comercios de la localidad, generando un impacto directo en la economía local y fortaleciendo la oferta turística del municipio.