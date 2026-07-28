Tradición y música se combinarán para festejar los 120 años de Villa Mirasol

El próximo domingo 2 de agosto la comunidad será protagonista de una jornada con tradición, música y propuestas populares. Contará además con la tradicional cabalgata que unirá la localidad con Colonia San José.

La localidad de Villa Mirasol se prepara para vivir una fecha histórica con la celebración de su 120° aniversario, una jornada que reunirá a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones, la música y las actividades populares que forman parte de la identidad del pueblo. Los festejos se desarrollarán el próximo domingo 2 de agosto y tendrán como escenario principal al Club Belgrano, donde se concentrarán las propuestas artísticas y recreativas previstas para conmemorar este importante aniversario. Como parte de la celebración, también se llevará adelante la tradicional cabalgata que unirá Villa Mirasol con Colonia San José, una actividad que busca mantener vivo el vínculo con las raíces rurales y el espíritu comunitario que caracteriza a la región.

Con una programación pensada para disfrutar en familia, el municipio de Villa Mirasol invitó a compartir una jornada especial en la que la historia, las costumbres y el sentido de pertenencia serán protagonistas. La programación comenzará a las 10 con la salida de la cabalgata desde Villa Mirasol hacia San José. Allí se realizará la bendición de los peregrinos y habrá palabras de las autoridades. Luego, los participantes regresarán a la localidad con un desfile por las calles del pueblo y compartirán un almuerzo.

Por la tarde y la noche, el Club Belgrano será sede de los espectáculos artísticos previstos para conmemorar un nuevo aniversario de la localidad. El escenario recibirá las actuaciones de Rama Pereyra, Laura Gómez Weizz y Los Caldenes. También habrá presentaciones de los ballets Herencias Gauchas y La Huella, ambos de Colonia Barón, y de Quemú Quemú.

La presentación de las actividades se desarrolló esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área Saúl Echeveste; la subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans y el intendente, Lucas Laguna. Echeveste remarcó que se trata de un aniversario «que tiene mucha historia, que el atractivo fuerte ese día es la cabalgata por las calles de la localidad, que luego recorren hacia la Colonia San José. Es un día también en el que pueden disfrutar de espectáculos musicales con artistas locales, provinciales, con grupos de danza”.

“Cada uno de estos eventos, cada aniversario de cada localidades del interior de nuestra Provincia, para la Secretaría de Turismo es muy importante, porque nos permite la oportunidad para poder visibilizar cada una de estas localidades, su idiosincrasia, su historia, su cultura, así que de nuestra parte, invitar a todos los pampeanos”, agregó.

Mientras que Laguna agradeció el acompañamiento desde el Gobierno provincial y se refirió al reconocimiento que habrá para un artista local. “Habrá reconocimiento al «Chango» Viscardis, un artista local que estuvimos hace poco grabando su historia musical que no estaba en ningún lugar. Entonces realizó una producción audiovisual para que quede registro de este cantautor mirasolero. Además, durante la fiesta habrá muestra de artesanos, manualistas, ya tenemos un importante número de anotados, totalmente gratuita la participación. Las cantinas van a estar a cargo de instituciones locales, del Establecimiento Asistencial Dr. Ángel Civalero, del Club Social y Deportivo Belgrano, así que será una fiesta para disfrutar en familia, totalmente gratuita”, afirmó.