Tras la reunión entre Ziliotto y Santilli, Nación reanudó el envío de fondos previsionales a La Pampa

Luego de la reunión mantenida entre el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, el Gobierno nacional normalizó el envío de fondos correspondientes al financiamiento del déficit de la Caja Previsional provincial. Ingresaron $10.000 millones correspondientes a las cuotas de junio y julio, que se distribuirán entre la Provincia y los Municipios de acuerdo con el mecanismo establecido en la Ley de Coparticipación.

El entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y La Pampa, tras la reunión que mantuvieron el gobernador Sergio Ziliotto y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se da en la vocación de diálogo que el mandatario pampeano ha sostenido para defender los intereses de la Provincia.

Qué establece el acuerdo homologado por la C.S.J.N:

El acuerdo base entre La Pampa y Nación fue alcanzado tras una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda iniciada por La Pampa por la deuda previsional que mantiene el Estado nacional.

Prevé un desembolso inicial de $2.500 millones y el pago de doce cuotas mensuales de $5.000 millones, mientras se desarrollan las auditorías que permitirán determinar el monto definitivo de la deuda. Posteriormente, el convenio fue aprobado por la Cámara de Diputados de La Pampa.

Los recursos corresponden al financiamiento del déficit de la Caja Previsional provincial que la ANSES debe transferir en cumplimiento de la normativa vigente, un reclamo que la Provincia sostiene desde hace años para garantizar la sustentabilidad de su sistema jubilatorio.