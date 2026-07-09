En el acto por el Día de la Independencia, realizado en Bernasconi, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, hizo un encendido llamado por el federalismo y defendió los intereses de los pampeanos y pampeanas. También se anunció que la localidad tendrá el primer Parque Acuático del sur provncial.

En el marco del acto central provincial por el 210° aniversario del Día de la Independencia, realizado en Bernasconi, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, envió un claro mensaje al Gobierno nacional en defensa de los pampeanos y las pampeanas: “la variable de ajuste no puede ser el interior del país”, aseguró el funcionario, que abrió su discurso transmitiendo el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y enfocó su mensaje en la defensa del federalismo, la autonomía provincial y la realidad socioeconómica acuciante que sufre el interior de la Argentina por los manejos arbitrarios de Nación.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; de Educación, Marcela Feuerschvenger ; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie; el secretario de Cultura, Pablo Lucero y el diputado nacional Ariel Rauschenberger, entre otras autoridades provinciales, municipales y legisladores.

Durante su alocución, Fernández destacó la importancia histórica de la fecha patria, definiéndola como el día «quizás más importante que tenga nuestra patria», al recordar la decisión tomada hace más de dos siglos de caminar hacia la libertad y la independencia. Sin embargo, advirtió que este hito no debe quedar estancado en los libros de historia: «Nosotros tenemos la obligación de cuidarla, de sostenerla, de defenderla», enfatizó.

El ministro detalló las líneas de trabajo que se implementan desde el Gobierno provincial para proteger el empleo, fortalecer la producción y garantizar la salud y la educación pública, señalando que estas acciones responden a «decisiones políticas» y no a la casualidad.

Defensa del federalismo y críticas al ajuste

En uno de los tramos más políticos de su discurso, Fernández remarcó que los reclamos que lleva adelante la Provincia no se centran en la simple disputa por un presupuesto, sino en garantizar la calidad de vida de los pampeanos.

En ese sentido, lanzó una fuerte crítica a las políticas de recorte que afectan a las provincias: «Queremos una Argentina donde el federalismo verdaderamente se implemente. No hay posibilidades de una nación fuerte con provincias débiles. Tomando el ejemplo de la historia, queremos decir que la variable del ajuste no puede ser el interior».

Asimismo, el funcionario abogó por dejar de lado las confrontaciones y priorizar la búsqueda de consensos para el desarrollo nacional, el cual, según sus palabras, debe integrarse de manera conjunta con los sectores productivos y las economías regionales.

Haciendo un llamado a la soberanía nacional, Fernández cuestionó ciertas tendencias actuales de desapego por los símbolos propios. «Pareciera que hoy, arriar nuestra bandera e izar una bandera de un país foráneo, es la moda. No, vecinos y vecinas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la autonomía municipal, la autonomía provincial y defender la soberanía nacional», manifestó de forma categórica.

Hacia el cierre de su discurso, el ministro dedicó palabras especiales para la comunidad de Bernasconi, destacando su profunda historia como «la primera sociedad civil de la Pampa» y el fuerte sentido de pertenencia de sus habitantes.

«Me sorprende el sentido de pertenencia por su lugar. Probablemente tenga que ver con la historia, pero fundamentalmente tiene que ver también con el don de su gente», concluyó Fernández, antes de cerrar con el tradicional saludo: «¡Viva La Pampa, viva Bernasconi!».

Importante anuncio del intendente

Por su parte, el intendente de Bernasconi, Pablo Germán Rauschenberger, dio una noticia importante: «Hoy tengo la enorme satisfacción de anunciar que nuestra localidad contará con el primer Parque Acuático infantil de la zona sur provincial. Es un verdadero honor que nuestra localidad sea la sede del acto central provincial por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, y que podamos compartir esta jornada junto a tantas autoridades y vecinos, en un día que, además, tiene un significado muy especial para nuestra comunidad”, aseguró. Respecto del Parque Acuático, señaló: “Será un espacio pensado para que nuestros niños y niñas puedan disfrutar plenamente del verano, para que las familias tengan un nuevo lugar de encuentro y recreación, y para que Bernasconi continúe consolidándose como una localidad que invierte en la calidad de vida de su gente, apostando también al turismo y al desarrollo regional”.

“Este proyecto es mucho más que una obra: es una inversión en la infancia, en las familias y en el futuro. Es la demostración de que, aun en tiempos difíciles, seguimos creyendo que gobernar es proyectar, planificar y hacer realidad aquellos sueños que mejoran la calidad de vida de nuestra sociedad”. El jefe comunal también hizo referencia al 100° aniversario del edificio municipal: “junto con el día de la Independencia son fechas que nos recuerdan que el futuro siempre se construye con decisión, con esfuerzo y con una profunda vocación de servicio”.

“Aquel 9 de julio de 1816, un grupo de hombres y mujeres decidió dar un paso trascendental para nuestra historia: declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y asumieron la enorme responsabilidad de construir una nación justa, libre y soberana. Hoy, más de dos siglos después, este legado sigue guiándonos. La independencia también se construye todos los días fortaleciendo nuestras instituciones, promoviendo la educación, generando oportunidades, trabajando por la inclusión y poniendo el bien común por encima de cualquier diferencia”, puntualizó.

En el final de su mensaje, Rauschenberger agradeció al Gobierno provincial “por el acompañamiento permanente hacia nuestra localidad. Cuando la provincia y el municipio trabajan de manera conjunta, las obras llegan, los proyectos se concretan y las oportunidades se multiplican para nuestra gente”.

Tras los discursos, el acto oficial en La Pampa tuvo continuidad con el desfile cívico-militar del que tomaron parte efectivos de las fuerzas policiales, Ejército Argentino, delegaciones escolares y representantes de instituciones intermedias de la localidad.