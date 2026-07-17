Villa Mirasol amplió su residencia para personas mayores

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la inauguración de la ampliación de la residencia «Rayito de Sol» para personas mayores de Villa Mirasol, una obra impulsada por el municipio que sumó nuevas plazas para fortalecer un servicio que funciona con gestión privada. Durante el acto destacó la articulación entre el Estado y el sector privado, defendió la obra pública como herramienta de desarrollo y anunció el acompañamiento provincial para la construcción de un Salón de Usos Múltiples en la localidad.

El gobernador Sergio Ziliotto participó hoy del acto de inauguración de la ampliación de la residencia «Rayito de Sol» para personas mayores de Villa Mirasol. Lo acompañaron el intendente Lucas Laguna; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; el director general de Adultos Mayores, Emiliano Moreno; autoridades del Poder Ejecutivo Provincial; el responsable de la residencia, Axel Avanzati; intendentes municipales, concejales y personal de la institución. La obra incorporó seis nuevas plazas mediante la construcción de tres habitaciones dobles y dos baños, además de dejar prevista una futura ampliación.

«Tanto sector privado como sea posible y tanto Estado como sea necesario»

El gobernador Sergio Ziliotto destacó el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y el sector privado para concretar un proyecto que fortalece la atención de las personas mayores.

«Gracias, Lucas, por invitarme a ser parte de este evento que tiene un gran significado: ver de qué manera nos unimos todos, más allá de las ideas políticas y de las pertenencias partidarias, para buscar el bien común y el bienestar del pueblo», afirmó.

«Hay lugares donde el privado no puede estar porque no hay escala o rentabilidad. No podemos pedirle a un privado que trabaje a pérdida. Allí el Estado tiene que ordenar, intervenir y facilitar la articulación para trabajar en conjunto. Nadie se salva solo», sostuvo.

Ziliotto aseguró que «las causas colectivas tienen que seguir primando por encima del individualismo», al tiempo que destacó “la eficiencia de la administración municipal.

«La mayor inversión de esta obra la hizo el Gobierno municipal a partir del manejo eficiente de recursos que son de los vecinos. No son recursos del Gobernador, de un ministro o de los intendentes; tienen que ver con una forma responsable de administrar», expresó.

El mandatario pampeano cuestionó las posiciones extremas respecto del rol del Estado y del sector privado. “El sector privado brinda un servicio a la comunidad y también es un medio de vida para muchas familias. Ahí tiene que estar la complementación del Estado, porque el Estado tampoco puede hacer todo», señaló.

Y sintetizó esa visión con una definición que marcó el eje de su mensaje: «Tanto sector privado como sea posible, tanto Estado como sea necesario».

Defender los recursos de La Pampa

El Gobernador sostuvo que la Provincia continuará trabajando para preservar los niveles de calidad de vida alcanzados en La Pampa.

«Tenemos un bienestar y una calidad de vida superior a la media nacional. Todos los indicadores lo muestran. Nos basta con salir de los límites de la provincia para ver lo que hemos construido entre todos», afirmó.

En ese marco, volvió a reclamar por los recursos que corresponden a la Provincia, «vamos a seguir luchando para que La Pampa recupere los fondos que también son de los municipios. Cuando el Estado nacional se retira, los problemas sociales se concentran en los municipios y en el Gobierno provincial, que son la primera trinchera», advirtió.

Nuevo compromiso para Villa Mirasol

Antes de finalizar su discurso, Ziliotto anunció el respaldo del Gobierno provincial para una nueva obra en la localidad.

«Quiero comprometerme aquí, ante la comunidad de Villa Mirasol y ante vos, Lucas -Laguna- , sabiendo tu capacidad de gestión y el proyecto que tenés para construir un Salón de Usos Múltiples en el Parque Recreativo Municipal. Desde el Gobierno provincial te vamos a apoyar, administrando de la mejor manera los recursos, para que el próximo año la gente de Villa Mirasol pueda disfrutar de ese nuevo espacio público», anunció.

«Estamos para retribuir la confianza que nos dieron las urnas devolviendo lo máximo que podamos», concluyó.

Una obra pensada para responder a una necesidad

Al hacer uso de la palabra, el intendente repasó el origen del proyecto y explicó que inicialmente el edificio había sido concebido para el funcionamiento de talleres municipales.

«Esta obra la iniciamos con otro fin cuando estábamos saliendo de la pandemia, con un Gobierno nacional que apostaba por la obra pública. En ese momento se inició con la idea de hacer un edificio para dictar talleres municipales, después vimos que la real necesidad era esta residencia», señaló.

Recordó que Villa Mirasol había contado años atrás con una residencia similar y aseguró que la decisión de recuperarla respondió a una política pública prioritaria para la gestión municipal.

«Cuando estábamos con (su predecesor) Ariel Castaldo- en la gestión se inició esta idea y decidimos que iba a ser nuestro faro, que iba a ser nuestra obra principal de la gestión», expresó.

El jefe comunal defendió la inversión pública

«Esta obra pública significa puestos de trabajo y dignidad para la gente. Para quienes hablan mal de la obra pública y tratan de usar adjetivos descalificativos, sepan que la obra pública da dignidad, da trabajo a los albañiles y brinda contención a muchísima gente. Estamos convencidos de que tiene que ser una herramienta principal de cualquier gestión», afirmó.

Explicó que la ampliación surgió a partir del crecimiento de la demanda y aseguró que “la residencia funciona excelente. Hace un tiempo el concesionario nos dijo que iba a necesitar más espacio. Eso habla bien de la atención que brinda y por eso decidimos ampliar la residencia para darle más posibilidades de desarrollar su actividad», sostuvo.

«Muchas veces no es sólo el aporte económico, sino también el acompañamiento técnico y legal. El Gobierno provincial nos brindó muchísimas manos para poder llegar a esto», destacó.

En el tramo final de su discurso, Laguna realizó una reflexión política de cara al escenario nacional: “estamos contentos porque ayer ganamos en el Mundial, la gente está entretenida, pero que eso no nos tape lo que va a pasar hoy en el Congreso, que es mucho más importante que un partido. Y hay algo que se hace cada cuatro años también, que no es el Mundial y que justo toca el año que viene: pensemos bien dónde vamos a patear, porque después son cuatro años de sufrimiento», expresó.