Elecciones legislativas: en Metileo el PJ ganó con el 63% de los votos

El Frente Defendemos la Pampa obtuvo en Metileo una amplio triunfo en las elecciones legislativas desarrolladas este domingo 26 de octubre al cosechar el 63% de los votos y contribuyó para que el oficialismo pampeano recuperara las dos bancas en la Cámara de Diputados, en la ajustada victoria a nivel provincial.
En la localidad donde gobierna el PJ mediante la gestión del intendente Carlos Marchisio, un total de 467 de votantes acudieron a las urnas, distribuidos en las mesas 859 y 860.
DETALLE DE LOS SUFRAGIOS
Frente Defendamos la Pampa: 292 votos
Alianza La Liberta Avanza: 143 votos
Cambia La Pampa: 15 votos
Frente de Izquierda: 3 votos
Movimiento al Socialismo: 3 votos
Votos en blanco. 7
Votos nulos: 4
TOTAL: 467 VOTOS
