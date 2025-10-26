Elecciones legislativas: en Metileo el PJ ganó con el 63% de los votos

El Frente Defendemos la Pampa obtuvo en Metileo una amplio triunfo en las elecciones legislativas desarrolladas este domingo 26 de octubre al cosechar el 63% de los votos y contribuyó para que el oficialismo pampeano recuperara las dos bancas en la Cámara de Diputados, en la ajustada victoria a nivel provincial.

En la localidad donde gobierna el PJ mediante la gestión del intendente Carlos Marchisio, un total de 467 de votantes acudieron a las urnas, distribuidos en las mesas 859 y 860.

DETALLE DE LOS SUFRAGIOS

Frente Defendamos la Pampa: 292 votos

Alianza La Liberta Avanza: 143 votos

Cambia La Pampa: 15 votos

Frente de Izquierda: 3 votos

Movimiento al Socialismo: 3 votos

Votos en blanco. 7

Votos nulos: 4

TOTAL: 467 VOTOS