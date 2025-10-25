Limpiaron canales para prevenir inundaciones  en Embajador Martini

El Gobierno provincial dio por terminados los trabajos de limpieza y desmalezamiento de 2.100 metros de canales pluviales, que transportan los excedentes hídricos de la localidad norteña.

El objetivo principal fue optimizar el flujo de excedentes hídricos hacia su destino final, alejando el agua de la zona urbana lo más rápido posible. Cabe recordar que Embajador Martini sufrió serios inconvenientes con las inundaciones del año 2017, por lo que el correcto mantenimiento de desagües resulta una tarea fundamental para evitar la acumulación de malezas, residuos y sedimentos que pueden obstruir el flujo del agua, provocando problemas para los vecinos y afectando infraestructura urbana. Los trabajos fueron financiados por el Gobierno provincial a través del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (ProManCa), que lleva adelante la Administración Provincial del Agua del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.



El intendente municipal, Ariel Bogino, en diálogo con APN, valoró el aporte provincial para desarrollar la obra y reconoció la utilidad del programa provincial señalando que, en el caso de su localidad, “estamos próximos a empezar temporadas de lluvias abundantes y resulta necesario contar con los canales en buena condición, puntualmente en lugares donde el agua toma curso hacia la Ruta 35, por lo que al canal hay limpiarlo y bajarlo, porque la misma tierra que corre levanta el nivel del canal y repercute en un sector barrial. El ProManCa es una herramienta utilísima para los municipios, nos da tranquilidad a los intendentes”, afirmó.



Recordó que la inundación de hace ocho años, ocasionó múltiples problemas y una gran preocupación. “Esa situación nos sirvió de experiencia de cómo encarar los trabajos, fueron momentos muy difíciles. Hoy Embajador tiene canalizaciones que ya estaban, pero también se hicieron otras en el oeste de la localidad con el objetivo de prevenir”, señaló el jefe comunal.

“En esta oportunidad se limpiaron más de 2.000 metros de canales en distintos sectores del pueblo. Siempre limpiamos los que vemos donde más desagua el pueblo o los más comprometidos”, amplió. Recientemente concluyó la obra de construcción de canales revestidos en hormigón armado en otro sector de la localidad, una infraestructura clave que forma parte del plan integral de saneamiento urbano financiado íntegramente por la Provincia. “Fue una obra importantísima, costosa, pero necesaria, porque nos tranquiliza que está libre la salida del pueblo. Se hicieron muchos metros, fue un aporte fundamental del Programa ProPAyS de la Administración Provincial del Agua» cerró.