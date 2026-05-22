Ziliotto cuestionó la quita de Zona Fría: “Es un ajuste más que paga la gente”

El gobernador Sergio Ziliotto objetó el avance del proyecto para modificar el régimen de Zona Fría y advirtió que, de aprobarse en el Congreso, unas 136 mil familias pampeanas podrían sufrir aumentos de entre el 40 y el 60% en las tarifas de gas. Reclamó por el deterioro de las rutas nacionales y defendió el modelo de administración provincial basado en el equilibrio fiscal, la obra pública y el sostenimiento de los servicios esenciales.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría y advirtió que, de avanzar en el Congreso, tendrá un fuerte impacto económico sobre miles de hogares pampeanos.

En declaraciones realizadas en Radio Splendid, en el programa de Rolando Graña, el mandatario provincial aseguró que la medida “genera aún más asimetrías sociales” y sostuvo que responde a “un modelo que hoy impera en la República Argentina, que cada vez implica mayor concentración de la riqueza en pocas manos y empobrecimiento progresivo de la mayoría de los argentinos”.

“Supuestamente se habla de un ordenamiento energético y de buscar mayor eficiencia fiscal, pero por otro lado se condonan deudas a los grupos concentrados de poder. Claramente vemos que es un gobierno que solo busca ajustar a la gente”, afirmó Ziliotto.

El gobernador remarcó además que la iniciativa no sólo afecta a los usuarios residenciales, sino que también profundiza las desigualdades territoriales. “Esto genera un enorme retroceso del federalismo, mayor concentración de la riqueza y empobrecimiento de la sociedad”, expresó.

Con relación al impacto concreto sobre La Pampa, recordó que la Provincia integra la región patagónica y que desde hace años cuenta con el beneficio por Zona Fría. “La Pampa es Patagonia. Desde 2014 tenemos un subsidio porque hay que vivir en La Pampa”, sostuvo.

Además, precisó que “son 136 mil familias que van a tener, de acuerdo con el impacto que sea el costo fijo en su tarifa, entre un 40 y un 60% más”.

Finalmente, defendió el rol del Gobierno provincial en el reclamo contra la medida y planteó: “Si el gobernador no se pone al frente de este reclamo, ¿quién se va a poner?”.

Retenciones

En otro tramo de la entrevista, el gobernador Sergio Ziliotto se refirió al anuncio del Gobierno nacional sobre la reducción de retenciones al sector agropecuario y consideró que, pese a las expectativas generadas, “el campo no ha sido beneficiado” por las políticas económicas de la actual gestión.

“Yo lo he explicado y en eso tenemos muy buena relación con el sector del campo. Si este gobierno a un sector económico le ha dado la espalda y no le ha dado respuesta, por ahora son solo promesas al agro”, afirmó.

“Claramente cuando el Gobierno nacional tuvo que elegir entre bajar las retenciones y eliminar el Impuesto País, se eligió eliminar el Impuesto País”, señaló.

En ese sentido, explicó que esa decisión “generó un grave perjuicio para la industria nacional y para el turismo interno”, y remarcó que se podría haber sostenido el tributo para avanzar en una reducción más profunda de las retenciones. “Podrían haber bajado retenciones y mantener el Impuesto País”, expresó.

“Seguimos subsidiando el turismo fuera del país y seguimos bajando el precio, a través de la eliminación del Impuesto País, a bienes de consumo que ingresan del exterior, impactando negativamente a la industria”, afirmó.

Además, vinculó la discusión con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que los beneficios fiscales se concentran en actividades extractivas. “El RIGI claramente apunta a proteger a la minería. No todas las provincias tenemos minería. Se bajaron retenciones a la minería y se bajó Ganancias a la minería y así recibimos menos coparticipación por Ganancias, aunque no tengamos minería”, sostuvo.

Reclamo por las rutas nacionales

En otro tramo de la entrevista, el gobernador volvió a reclamar por el estado de las rutas nacionales que atraviesan La Pampa y aseguró que la situación es similar a la que viven otras provincias del país.

Ziliotto explicó que la Provincia solicitó hace más de un año y medio la transferencia de unos 600 kilómetros de rutas nacionales para poder intervenirlas, pero que el Gobierno nacional aún no respondió favorablemente. “La Constitución dice claramente que se pueden transferir responsabilidades a las provincias, pero con los recursos correspondientes”, remarcó.

Cuestionó que Nación continúe cobrando el impuesto a los combustibles sin destinar esos fondos al mantenimiento vial. “Cada uno de los que cargamos combustible estamos aportando para que se arreglen las rutas y esos recursos están yendo a sostener un equilibrio fiscal ficticio”, concluyó.

Defensa del sistema público de salud

Durante la entrevista, Ziliotto también se refirió al impacto de los recortes nacionales en áreas sensibles como la salud y aseguró que la Provincia debió asumir responsabilidades abandonadas por organismos nacionales.

“Nos hemos hecho cargo de las defecciones del PAMI. El otro día anunciamos que también nos vamos a hacer cargo de la defección de la obra social del Servicio Penitenciario Nacional”, señaló.

El gobernador sostuvo que La Pampa puede afrontar esa situación gracias a una administración eficiente y a una concepción del Estado presente. “Nosotros demostramos que el Estado no solo puede, sino que debe ser eficiente”, afirmó.

Además, cuestionó las posiciones extremas respecto al rol estatal y reivindicó la articulación entre lo público y lo privado. “Cuando me ponen Estado o mercado, yo me pongo el ‘y’. Para mí es muy claro: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, expresó.

“La Pampa resiste, pero con el orgullo de estar de pie”

Consultado sobre la situación económica de la Provincia, el gobernador Sergio Ziliotto aseguró que La Pampa atraviesa el actual contexto nacional “resistiendo, pero con un gran orgullo de estar de pie”, y atribuyó esa fortaleza a una administración ordenada de los recursos públicos.

“Cuando nos hablan de la panacea y de los grandes logros del equilibrio fiscal, en La Pampa eso no se discute. El equilibrio fiscal en La Pampa nació cuando empezamos a administrar los recursos siendo provincia, en el año 1953”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la Provincia no mantiene deudas y cuestionó el incumplimiento del Gobierno nacional con recursos que, según indicó, le corresponden a La Pampa. “El Gobierno nacional nos debe 400 mil millones de pesos y nosotros no le debemos nada a nadie”, sostuvo.

“A partir de un equilibrio fiscal sostenemos una provincia que sigue garantizando en un 100% la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la protección social”, expresó.