Entrega de terrenos en Realicó y firma de convenio para más viviendas

Se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural La Giralda de Realicó, la firma de convenios para la construcción de más viviendas en La Pampa. Las localidades beneficiadas en esta oportunidad fueron Realicó con 25 viviendas, Bernardo Larroudé con 4, Caleufú con 6 y Maisonnave con 4.

En el acto desarrollado hoy estuvieron presentes la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el intendente anfitrión, Facundo Sola, y otras autoridades municipales y provinciales.

El Gobierno de La Pampa continúa con la firma de convenios en todo el territorio a fin de garantizar la construcción de viviendas y así cristalizar la política habitacional impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto.

En el acto, Riboyra recordó «el rol que tuvo el IPAV en Realicó, cuando el Gobierno provincial se hizo cargo del Proyecto Caldenia, también a raíz de una política nacional del mismo corte que la actual, donde se instaló la idea de que el Estado no tiene que darle respuesta a quienes lo necesitan. Fue el Gobierno pampeano en aquel entonces quien se hizo cargo a través del IPAV, y hoy las viviendas ya están ocupadas por las familias. También hoy estamos entregando terrenos con servicios. Queda claro entonces que sin la intervención del Estado y sin la decisión de un Gobernador, esas familias no estarían en sus casas».

Lotes con servicios

Agregó la funcionaria que el programa Lotes con Servicios “es una política innovadora para La Pampa, destinada a familias jóvenes que pueden contar con un ingreso tal que les permite abordar la cuota de los terrenos. Estamos incluyendo a personas que antes no eran beneficiarias de la política habitacional. Con esta iniciativa logramos que parejas con hijos o personas solteras, que de otra forma no podrían alcanzar su sueño de tener una casa propia, puedan concretarlo».

En tanto el intendente realiquense destacó que resulta de alta valoración “el esfuerzo que se viene haciendo desde parte de nuestro Gobierno provincial, para que la construcción sea el motor de la economía, y por otro lado, puntualmente, la construcción de viviendas, con todo lo que eso significa. Hoy tenemos 30 viviendas en construcción, y no podemos dejar de hacerlas, más allá de que el Gobierno nacional haya abandonado estas obras. Por eso con un fuerte concepto de un Estado presente, el Gobierno provincial decidió terminarlas y financiarlas, están en curso y financiar estas 25 por las que estamos firmando convenio hoy».

Sola, añadió la importancia del convenio “pero también son muy importantes los terrenos que vamos a entregar, porque encontramos un mecanismo, junto al Gobierno de La Pampa y a través del Fideicomiso, para comprar estos terrenos, y hoy ponerlos a disposición de los realiquenses, con la inversión necesaria, para entregarlos con todos los servicios instalados».