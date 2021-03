Especial en el Concejo Deliberante: desestiman pedidos del bloque vecinalista

Anoche se llevó a cabo una sesión especial en el Concejo Deliberante de nuestra localidad, a solicitud del Bloque de Frente Vecinal Alvearense, en donde el oficialismo, haciendo uso de la mayoría, desestimó los pedidos de concejales vecinalistas que constaban en la conformación de una comisión investigadora, que posibilita el artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades y de un proyecto de resolución para solicitar un pedido de informe sobre el avance del Plan de Vacunación provincial y local.

Todo ello, relacionado al caso de la dosis aplicada al intendente municipal Juan Cruz Barton, el pasado 9 de enero en el Hospital Reumann Enz, que desencadenó que se apartara del cargo de director que ostentaba el doctor Gustavo Martínez Nievas, tras tomar conocimiento las autoridades sanitarias a partir de consultas orientadas a confirmar la veracidad de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a personas no contempladas en los grupos prioritarios establecidos por protocolo de Salud Pública.

Los ediles justicialistas argumentaron el rechazo explicando que está actuando la justicia en el hecho, ya que el Gobierno provincial, a través de la Fiscal de Estado, Romina Schmidt y el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, pidieron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que constate la supuesta irregularidad en la campaña de vacunación en el nosocomio de nuestra localidad.

Y en cuanto a formar una comisión investigadora se resolvió un nuevo tratamiento en otra sesión especial, a la espera de lo que dictamine la justicia.

Cabe resaltar que hubo un tenso debate entre la presidenta del Concejo, Vanesa Acedo, y el concejal Fernando Aznarez, cuando éste último explayaba los motivos de ambos pedidos.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

El proyecto de resolución presentado por el bloque de la oposición y que no tuvo avance dice lo siguiente:

S/Solicitando “Informe sobre el grado de avance del Plan de Vacunación Provincial, en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación Contra la Covid-19 en la República Argentina, establecido por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de Nación”.-

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

El presente proyecto de resolución pretende traer certeza, transparencia y garantizar el libre acceso a la información, tras las graves denuncias que han tomado estado público y que provocó la expulsión del Director del hospital Reuman Enz, el Dr. Gustavo Martínez Nievas, por haber vacunado el Sr. Intendente Municipal Juan Cruz Barton.

Esto visibiliza que algunas personas recibieron la vacuna por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores políticos.

Sin lugar a dudas, esta forma de proceder desde el Estado, genera desconfianza e incertidumbre en la población que sufre el flagelo de un virus que nos está arrebatado a seres queridos que no llegaron a ser inoculados contra el mismo, ya sea porque el flujo de abastecimiento no responde a los presupuestos iniciales (claramente se puede observar un retraso en el cronograma de vacunación, de acuerdo a lo que vaticinaba la propia cartera del funcionario renunciado), sea porque no se encuentran dentro del calendario de vacunación, o porque no se encuentran dentro las poblaciones priorizadas que urge la reciban.

Además, se puede observar claramente, un distanciamiento con lo pretendido por la Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, que considera que la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud colectiva de nuestros ciudadanos; ya que ha priorizado el amiguismo y el individualismo.

En virtud que revestiría gravedad institucional que esta situación también haya ocurrido en la provincia de La Pampa, debemos desalentar toda suspicacia al respecto, no solo negando vacunación VIP en el territorio pampeano, sino demostrando fehacientemente con un claro informe detallado sobre quienes son las personas priorizadas para la

vacunación en consonancia con los lineamientos del Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, en la Pampa y en Intendente Alvear.

Acceder a la vacuna por privilegios o parentescos, generan una corrosión que degrada la confianza en el Estado y particularmente en sus mandatarios, a la vez que viola un derecho humano a la salud de todas aquellas personas que ven postergados el acceso a la vacuna como consecuencia de estos hechos.

En este sentido, la información solicitada no tiene finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública, sino por el contrario, pretenden demostrar que la naturaleza de las acciones del renunciado Ministro de Salud de la Nación, no se replican en nuestra provincia, al tiempo que profundizamos la transparencia y el acceso a la información y

la confianza en el Estado provincial. Por lo expuesto, es que solicitamos a las Concejales que acompañen el presente proyecto de resolución y oportunamente se nos brinde la información requerida ante la gravedad de los hechos de público y notorio conocimiento ocurridos en el Nuestro Hospital.

POR ELLO,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE INTENDENTE ALVEAR EN SESIÓN ESPECIAL SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCIÓN

Artículo 1: Solicitar al Director del Hospital Reuman Enz, y/o a sus autoridades administrativas correspondientes, informe a este Concejo el grado de avance del Plan de Vacunación Provincial en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación Contra la Covid-19 en la República Argentina establecido por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud, especificando además, en favor de la transparencia que demanda la población: a) Cantidad de dosis recibidas por el sistema de salud en cada oportunidad b) Cantidad de dosis aplicadas, discriminadas entre primera y segunda

dosis c) Cantidad de dosis (primera y segunda) aplicadas al personal de salud, personal docente y personal de seguridad, indicando el porcentaje que representa en cada caso respecto del total de personal en cada área d) Cantidad de dosis (primera y segunda) aplicadas a funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal, discriminado por cargo o jerarquía dentro del escalafón.