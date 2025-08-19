Hilario Lagos con fibra óptica: más de 250 hogares accederán a internet de alta velocidad

En el marco del Segundo Plan de Conectividad Provincial, Hilario Lagos se suma a las 21 localidades pampeanas que ya cuentan con fibra óptica domiciliaria. Con esta obra, más de 250 hogares tendrán acceso a un servicio de internet de alta velocidad y mayor estabilidad.

Además de la conexión para las familias, la nueva red permitirá que edificios públicos como la Escuela, la Posta Sanitaria, la Comisaría y el municipio también se beneficien de un servicio de mejor calidad. Este avance no solo mejora el acceso a la información, sino que también representa un ahorro significativo para los vecinos al dejar de depender del servicio de televisión satelital.

El evento de inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, incluyendo al intendente Osvaldo Carrizo, el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, y el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. También asistieron representantes de la cooperativa de Realicó, Alejandro Mero, y de las empresas proveedoras Cabledigital y Velonet.



El ministro destacó a la Agencia Provincial de Noticias la importancia de la obra en el contexto político actual “En La Pampa hay un Gobierno provincial que no se olvida de la gente, de los pueblos y que no deja a nadie atrás. La prueba es esta obra, que permite que todos los vecinos de Hilario Lagos accedan a un servicio como el que se presta en una ciudad grande, donde el mercado sí está presente. Nuestro gobernador nos dice siempre que el Estado tiene que garantizar un piso de igualdad, y que Hilario Lagos tenga fibra óptica es el cumplimiento de ese mandato».



Por su parte, el presidente de EMPATEL resaltó el compromiso de la empresa con la localidad “El año pasado, cuando conectamos Hilario Lagos a la red provincial, prometimos que íbamos a volver con una red para conectar cada hogar y hoy estamos cumpliendo. Este tipo de obras no son comunes en Argentina en estos tiempos y debemos valorarlas, ya que son fruto de mucho esfuerzo, decisión y seriedad.»



Para finalizar, el intendente expresó su gratitud y la relevancia de la obra para el futuro de Hilario Lagos “Quiero agradecer al gobernador Sergio Ziliotto, porque nos sentimos muy acompañados. Esta obra tiene que ver con la perspectiva de futuro que el pueblo necesitaba. Recuerdo cuando se hizo la obra de gas y creo que esto es similar por las implicancias que tiene y por lo fundamental que es para nuestra localidad».