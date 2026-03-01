Incentivos y baja de impuestos a la Producción: fuerte apuesta para dinamizar la economía pampeana

“En La Pampa, este Gobierno sí habla de producción, la propicia, la promociona. Es la única manera de generar trabajo, de incluir, de dignificar y de construir desarrollo”, sintetizó el Gobernador.

En la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el gobernador Sergio Ziliotto centró su mensaje en el impulso a la producción como eje del desarrollo y la generación de empleo en La Pampa.

Entre los principales anuncios, confirmó que desde el 1° de abril todos los nuevos créditos destinados a inversión productiva que se tomen en el Banco de La Pampa serán bonificados y quedarán exentos de Ingresos Brutos y Sellos. La medida implicará “una reducción real del 10 % en el costo del financiamiento para producir, disminuyendo el peso de las tasas bancarias y promoviendo mayor competitividad”.

Además, adelantó incentivos fiscales para el desarrollo del software y la provisión de insumos vinculados a la energía distribuida. “Estas actividades podrán compensar la totalidad de los impuestos provinciales con lo abonado en salarios a través del banco provincial, lo que permitirá reducir a cero la presión tributaria efectiva en el ámbito provincial”, detalló.

El Gobernador informó la creación del Régimen Provincial de Crédito Fiscal para el Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional. A través de este esquema, “el sector privado podrá aportar recursos para la formación de recurso humano calificado, alineado con las nuevas demandas tecnológicas, y computar esos aportes como crédito fiscal para pagar tributos provinciales”.

También anunció financiamiento para Pymes involucradas en la innovación productiva y en la transición energética, becas a estudiantes de la UNLPam en empresas de la economía del conocimiento, y aportes para proyectos productivos surgidos del ámbito educativo.

Agregó que se ampliará el Parque Alimentario de Santa Rosa y se creará el Parque de Actividades Económicas en General Pico.

Así, el mandatario pampeano dio inicio este domingo al período de sesiones de la Cámara de Diputados de La Pampa correspondientes al ejercicio 2026.

Ziliotto fue recibido por la vicegobernadora, Alicia Mayoral, y junto a la comisión de recepción integrada por legisladoras y legisladores, ingresó al recinto donde, tras sus palabras, se dio por iniciado el año legislativo.

En el recinto de sesiones se ubicaron funcionarios del Poder Judicial; Legisladores Nacionales; intendentes e intendentas y representantes de las fuerzas seguridad provinciales y nacionales con asiento en La Pampa, entre otros invitados.

Texto completo del discurso

Por mandato constitucional, venimos a informar a esta Cámara de Diputados sobre el estado de la administración pública provincial.

50 años del 24 de Marzo de 1976.

Antes de avanzar en su descripción, es necesario hacer un nuevo ejercicio de memoria, para no olvidar una fecha histórica que cambió la vida institucional de nuestro país.

El próximo día 24 se cumplen 50 años del golpe cívico-militar de 1976.

Aquel brutal quiebre del orden constitucional sembró el terrorismo de Estado, la persecución, la tortura y la desaparición de miles de compatriotas.

El país sufrió heridas profundas y La Pampa no fue ajena a ellas. Tuvimos víctimas, familias destrozadas y un tejido social marcado por el miedo y el silencio.

A medio siglo de aquel horror, reafirmamos desde este recinto nuestro compromiso con los derechos humanos, con el Nunca Más como bandera y con la defensa permanente de un Estado de Derecho sin condicionamientos.

Introducción

Sin dudas el mayor debate que protagoniza la sociedad argentina es el rol que debe asumir el Estado. Conviven distintas visiones.

Desde quienes defienden un Estado omnipresente hasta aquellos que propician su desaparición. En el medio y sufriendo sus efectos, la sociedad argentina.

Se discute la razonabilidad de políticas públicas basadas en miradas colectivas o en esquemas solidarios. Aún aquellas vinculadas a la salud, la educación, la protección social y la promoción productiva.

Mientras se estigmatiza al Estado, se propician soluciones individuales, pretendiendo instalar una falsa libertad como garantía de concreción de cada proyecto personal.

Sin dudas que es una mirada equivocada, la libertad no iguala. Porque siempre podrá más, el que más tiene.

Si no se iguala el punto de partida, esa libertad no será para todos, menos para los vulnerables.

El único que puede igualar es el Estado.

Y eso no significa que rechacemos el mercado. En La Pampa lo promovemos.

No entramos en la dicotomía de uno u otro. Es Estado y mercado, complementándose. Porque también identificamos el mercado como herramienta de crecimiento, de generación de empleo y propulsor de desarrollo.

Pero cuando aparece una necesidad, la puerta del Estado es la primera que se golpea. Y en muchos casos, la única disponible.

Una situación que hoy se potencia ante la creciente pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la sociedad.

Por eso, también durante 2026, nuestras políticas públicas, sociales y productivas, seguirán ocupando centralidad en la vida de la sociedad pampeana.

Como siempre lo haremos con orden fiscal, compromiso social y concepción productiva.

Finanzas

Sintetizar la situación de las finanzas públicas es ratificar la vigencia de nuestro orden fiscal.

En 2025 dimos otra muestra de responsabilidad en la administración de los recursos de la sociedad pampeana.

Comparar el comportamiento entre recursos y gastos presupuestarios con relación a 2024, nos permite conocer que los ingresos crecieron el 37,6 % mientras que las erogaciones lo hicieron un 51,2 %.

De ese desfasaje, solo una cuarta parte debió ser cubierta con resultados de ejercicios anteriores, o sea con nuestras reservas.

Esas mismas reservas que se han deteriorado sobremanera ante la cuantiosa deuda del gobierno nacional.

La mayor parte de ese desfasaje, o sea el 75 % restante, lo compensamos siendo más eficientes.

Esa eficiencia se identifica sólo con ver en qué destinos la inversión fue superior a la prevista en el presupuesto aprobado: salud, educación, seguridad, salarios y haberes jubilatorios.

En paralelo, achicamos el gasto vinculado a los bienes y servicios de la administración pública.

Esta descripción tendrá mayor detalle en la Cuenta de Inversión que enviaremos a esta Legislatura.

El incremento del salario de los agentes públicos fue una de nuestras prioridades a pesar de contar con menos recursos.

Mientras que se preveía destinar al pago de salarios el 39,80 % del presupuesto, al finalizar el 2025 esa cifra escaló al 45,2 % del total ejecutado.

Ese dato se ve corroborado cuando comparamos el 42,3 % de incremento salarial en 2025, con otras jurisdicciones o modalidades.

A nivel nacional, los trabajadores públicos tuvieron un aumento anual del 20,19 %, mientras que el salario privado registrado se incrementó en el 28,7 %.

Además, el sector público del conjunto de las provincias tuvo, en promedio, una mejora del 32,7 %.

Resulta evidente que ese esfuerzo presupuestario para incrementar salarios choca con la notable pérdida de su poder adquisitivo, producto del modelo económico del gobierno nacional.

Sin embargo, y como siempre, haremos el mayor esfuerzo económico en coincidencia con nuestra convicción de que el poder adquisitivo del salario es un sostén principal de la actividad económica.

Plan productivo

Sostendremos el equilibrio fiscal, como fundamento primordial de soberanía política.

No ajustando las prestaciones ni la inversión pública, sino propiciando un mayor crecimiento de la economía provincial.

Por ello, durante el 2025 nos dimos la tarea de actualizar el modelo de desarrollo económico de La Pampa.

No modificamos el objetivo: no hay desarrollo geográficamente armónico y socialmente inclusivo sin producción y trabajo, y menos aún si no sostenemos la articulación público-privada.

En ese marco diseñamos el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026–2030, una herramienta que apuesta a mayor diversificación productiva, más valor agregado, más exportaciones, más productividad, mejor infraestructura y reglas claras que den previsibilidad a la inversión y al empleo.

Un Plan que se estructura sobre dos conceptos centrales: continuidad e innovación.

Continuidad para sostener lo que funciona. Y La Pampa crece porque su modelo productivo funciona. Lo certifican estadísticas oficiales.

Según datos de la CEPAL, entre 2004 y 2024 La Pampa incrementó su Valor Agregado Bruto un 61 %, mostrando un crecimiento económico promedio del 2,5 % anual en los últimos 20 años.

Muy por encima del 42 % promedio a nivel nacional, nos ubicamos en el quinto lugar entre las provincias con mayor crecimiento del país, superando inclusive a todas las que nos rodean.

Puntualmente en 2024, mientras el promedio nacional mostró una caída del 1,4 %, aquí crecimos un 0,4 %, posicionándonos entre las solo 5 provincias que mostraron crecimiento.

En otro informe aún más reciente, el INDEC ubica a La Pampa durante el tercer trimestre de 2025, en el segundo lugar entre las provincias argentinas con mayor tasa de actividad económica y empleo.

Demás está decir, que mucho tiene que ver esa conjunción virtuosa entre el fuerte compromiso empresarial y el convencimiento estatal para reconocerlo e incentivarlo.

No nos relajaremos con lo conseguido, menos aún lo vamos a abandonar.

Será una estrategia integral: continuar para sostener e innovar para sumar.

Incentivaremos sectores emergentes como la energía, la tecnología y el conocimiento.

Una mayor diversificación de nuestra matriz productiva será determinante para morigerar los efectos de una economía aún muy vinculada a actividades primarias y expuesta al riesgo climático.

Paralelamente, será determinante seguir abriendo nuevos mercados más allá de nuestra geografía e internacionalizando nuestra producción.

El diseño de este Plan, cuyos detalles presentaremos públicamente en los próximos días, se inició en el ámbito del Gobierno y, en los últimos meses, incorporó los aportes del sector privado.

Su mirada, su experiencia y su contacto cotidiano con la complejidad productiva enriquecieron la versión final de este nuevo desafío conjunto.

Demás está decir que la coyuntura nos impone un escenario especial, en un contexto nacional e internacional marcado por la incertidumbre, los conflictos y los cambios acelerados.

A ese escenario global se adiciona una economía nacional paralizada y con niveles de inversión productiva muy escasos.

Una realidad que no es abstracta: se visibiliza en cada empresa que vende menos, en cada industria que cierra, en cada salario que se achica día a día, en cada trabajador despedido, o precarizado, o que ve amenazado su empleo.

Ante tanta incertidumbre, pareciera que proyectar más producción es plantear utopías.

Pero gobernar también es planificar y dar previsibilidad al que invierte.

En ese camino, vamos a continuar con políticas concretas: menos carga impositiva con la ley de Incentivos Fiscales, cesión de garantías para créditos por parte del FOGAPAM y más mercados con la tarea de la Agencia I-COMEX.

Asimismo, el Banco de La Pampa mantendrá su presencia imprescindible para apuntalar la actividad económica y del consumo.

Nuevos incentivos a la producción

Haber diseñado este Plan nos permite actualizar las demandas del sector privado.

Ante ello, en esta primera etapa incorporaremos 10 nuevas medidas para bajar el costo de producir y acrecentar la sostenibilidad, eficiencia y competitividad de la economía provincial.

Créditos productivos IIBB y Sellos

Desde el 1° de abril, todos los nuevos créditos vinculados a operatorias para inversión productiva tomados en el Banco de La Pampa serán bonificados y dejarán de tributar los Impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos.

De esta manera, el costo del dinero para financiar la inversión productiva tendrá una disminución real del 10 %.

Una fuerte medida que baja el costo del financiamiento para producir. Y a contramano de las exorbitantes tasas que fija el Banco Central para el sistema financiero.

Software

En un proyecto de ley, propondremos beneficiar con incentivos fiscales al Desarrollo del Software y a la Provisión de insumos de Energía Distribuida.

Ambas actividades podrán compensar todos los impuestos provinciales que deban tributar con lo abonado en sueldos a través de nuestro banco provincial.

Así podrán reducir a cero la presión tributaria efectiva, en relación con el fisco provincial.

Crédito Fiscal para Educación

También vamos a incentivar al sector privado a que articule con nuestra educación técnica.

Podrán aportar recursos para formar recurso humano calificado, en línea con las nuevas demandas que genera la innovación tecnológica.

Esos aportes serán reconocidos como crédito fiscal para cancelar todo tipo de tributos provinciales, en el marco de la creación del Régimen Provincial de Crédito Fiscal para el Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional.

Consorcios rurales

Además, enviaremos a esta legislatura una iniciativa que crea la figura de los Consorcios Camineros.

Su principal activo será la asociación virtuosa y la complementación entre el Estado y el sector privado.

Su objetivo será la conservación, mejoramiento y ampliación de los caminos de la red rural, insumo estratégico en la promoción productiva.

Parque Agroalimentario de Santa Rosa

Ampliaremos el Parque Agroalimentario de Santa Rosa.

Será una respuesta a la creciente demanda de aprobación de proyectos, y así incorporar nuevos rubros y consolidar un polo estratégico de agregado de valor en origen.

Nuevo Parque de Actividades Económicas de General Pico

Enviaremos a esta legislatura un proyecto de Ley para la creación del Parque de Actividades Económicas de General Pico.

Articulado con el parque fotovoltaico en desarrollo, con un enfoque moderno, integral y con esquemas de participación público-privada, apalancará el desarrollo industrial del norte provincial.

Créditos para PyMEs con foco en la transición energética

Potenciaremos créditos para PyMEs con foco en la transición energética y generadoras de un triple impacto: económico, social y ambiental.

Como tal, orientadas a inversiones en energías renovables y eficiencia energética, especialmente para aquellas radicadas en parques industriales.

Proyectos Provinciales de Innovación Productiva

Vamos a implementar el programa Proyectos Provinciales de Innovación Productiva (PPIP), orientado a fomentar la innovación tecnológica mediante la articulación entre el sistema científico-académico y el sector productivo y/o público.

El programa financiará proyectos que promuevan la transferencia de conocimiento, el desarrollo de soluciones innovadoras y el fortalecimiento de las capacidades productivas del territorio provincial.

Becas Iniciar

Mediante la articulación del Ministerio de la Producción, la Fundación Banco de La Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa, impulsaremos el programa Becas INICIAR, destinado a jóvenes universitarios.

A través de este convenio, estudiantes avanzados de la Universidad se vincularán, acompañados de docentes tutores, con empresas locales para desarrollar soluciones aplicadas en áreas como economía del conocimiento, industria 4.0, transformación digital, eficiencia energética, sostenibilidad e innovación productiva.

Fondo de capital semilla

Implementaremos una operatoria de aportes de capital semilla, destinados a acompañar proyectos productivos en etapas tempranas de desarrollo, surgidos del ámbito educativo, escuelas secundarias, escuelas técnicas, centros de formación profesional y universidades, así como también proyectos incubados en el Polo Tecnológico de General Pico, en incubadoras de empresas o vinculados a la economía del conocimiento, la innovación y las empresas de base tecnológica.

Infraestructura vial

Sin dudas que el costo logístico impacta sobremanera en la competitividad de nuestra economía. Y mucho tiene que ver la calidad de la red vial pavimentada.

El grave y creciente deterioro de las rutas nacionales, que deriva el tránsito y sobrecarga a las provinciales, nos ocupan desde hace tiempo.

Ante ello, diseñamos un proyecto de un sistema de gestión de la Red Vial Estratégica de la Provincia de La Pampa sobre un conjunto vial de 1.400 kilómetros de rutas, de las cuales 600 son nacionales, y sobre el que circula más del 80 % del tránsito vehicular provincial.

En tal sentido, transcurrido un año de nuestra propuesta, hemos coincidido hace pocos días con el gobierno nacional en discutir los términos de un acuerdo que determine las tareas y responsabilidades que asuma cada parte.

Quiero dejarles el compromiso que, como se lo expresáramos a las autoridades nacionales, el pago de la deuda con La Pampa originada en concepto de obras públicas será destinado a la reparación de nuestras rutas.

Es importante que el gobierno nacional entienda que hay rutas que, por su bajo tránsito vehicular, no pueden autofinanciar su mantenimiento con el pago de peajes de un valor lógico. Necesita invariablemente complementarse con recursos del Estado.

Energía

En el año 2025 se cumplieron 5 años de vigencia del Plan Estratégico de Energía, una política de Estado con un desafío a 20 años de generar nuestra propia energía y potenciar los recursos locales.

Dos datos muestran el estricto cumplimiento de sus metas: la inversión pública y la generación de energía renovable.

El presupuesto 2026 destina un 11 % al sector energético, mientras que la generación limpia ya produce el 27,63 % de lo que consumimos en La Pampa.

El primer parque solar fotovoltaico, ubicado en Victorica, ya produce energía limpia. Con una inversión pública de 8 millones de dólares, evitó gastar 7 veces más en líneas eléctricas y permite que 1.200 millones por año permanezcan en la economía local y no integren el negocio económico de CAMMESA.

Firmado el contrato respectivo, ya comenzó la obra de ejecución de un nuevo parque en General Pico, que generará 15 mega watts. Se trata de un esquema de inversión inédito en La Pampa, el sector privado aportará el 80 % de la inversión y compartirá con PAMPETROL su posterior administración.

A partir del éxito de esta nueva experiencia, convocaremos nuevamente a capital privado para avanzar conjuntamente en la puesta en marcha de dos nuevos parques solares fotovoltaicos.

Así cumpliremos la meta proyectada de generación de 50 mega watts en el Polo Energético y Productivo de General Pico.

También muestra una fuerte notoriedad la generación de energía a escala micro. La Pampa ya produce 2 mega watts y se ubica en el séptimo lugar en el contexto nacional.

Esto no sería posible si los comercios, industrias, pymes locales y familias pampeanas no creyeran en este régimen innovador.

Esta pequeña síntesis ratifica la potencialidad del sector energético como instrumentos para lograr la innovación y la diversificación productiva que proyectamos.

El Medanito

La explotación hidrocarburífera es una política de Estado en La Pampa.

Sus regalías constituyen una considerable fuente de recursos para el fisco provincial y para todas las administraciones comunales.

Por ello, la ley 2675 determina que toda decisión acerca de la explotación de este recurso natural exige una mayoría calificada de los integrantes de este Poder Legislativo.

Bajo ese mandato legal, y repitiendo lo realizado en 2024, el Poder Ejecutivo ha ingresado una nueva propuesta para definir la explotación del área El Medanito.

Como en aquella oportunidad, será esta Legislatura la que fije las condiciones.

La nueva propuesta contiene un esquema de transición que resulta imprescindible para evitar cualquier vacancia en la explotación del yacimiento y la desocupación de casi 400 trabajadores, ante la cercana finalización de la concesión vigente en junio próximo.

Dicha transición, como prevé taxativamente el nuevo proyecto de ley, no invalida ninguna otra decisión de esta legislatura. Y su duración está sujeta a dicha decisión legislativa.

El Poder Ejecutivo estará conteste para brindar toda la información necesaria para tomar la mejor de ellas.

Banco de La Pampa

La presencia del Banco de La Pampa adquiere día a día mayor relevancia con sus operatorias crediticias y promociones cada vez más valoradas y utilizadas por las Pymes y las familias pampeanas.

Sólo algunos datos de 2025 lo demuestran.

Con la Promoción Alimentos, se realizaron transacciones por 55 mil millones de pesos, un 300 % más que en 2024, y significaron un aporte al bolsillo de las familias pampeanas de 13 mil millones de pesos en concepto de descuentos.

El Préstamo Tarjeta, con 4 cuotas sin interés y 20 con bajo interés, generó operaciones comerciales por 140 mil millones de pesos, un 100 % más que en 2024, y permitió que nuestros consumidores tuvieran un beneficio de 23 mil millones de pesos en concepto de subsidio de tasas.

Un último dato, vinculado a las promociones en combustibles, farmacias, restaurantes, pasajes y librerías, muestra que las familias pampeanas ahorraron 12 mil millones de pesos, producto de los descuentos obtenidos.

Además, las Pymes pampeanas siguieron teniendo en el banco provincial una herramienta de acceso al financiamiento, a tasas inferiores a las del mercado.

El Compre Pampeano, el Préstamo Aguinaldo, el descuento de Certificados de Obra y otras más operatorias, y junto con el acompañamiento a ExpoAgro y ExpoPyme demuestran el fuerte compromiso con su génesis de fomento de la economía provincial.

Además, ya se encuentra disponible la Billetera Pampa. Un nuevo canal digital ágil y sencillo para hacer pagos y extracciones QR.

Una decisión de gobierno que recepta una iniciativa de nuestro bloque legislativo, la demanda de nuestra sociedad y la necesidad de sumar tecnología a sus servicios bancarios.

Conectividad

La conectividad es uno de los puntales de la actividad social y de la actividad económica.

Su disponibilidad y calidad son estratégicas para atender las demandas que genera la aplicación creciente de tecnología en la comunicación social y en los procesos productivos.

Con la capacidad operativa de EMPATEL, con una clara decisión política y una fuerte inversión pública, La Pampa se ubica en un lugar de privilegio en el contexto nacional de las telecomunicaciones.

El 100 % de las localidades y todos los parajes de la provincia tienen acceso a internet. 91 de cada 100 hogares pampeanos cuentan con conexión y 73 de las 79 localidades disponen de una red de fibra óptica que enlaza hogares e instituciones públicas con internet de alta velocidad.

Si hablamos de la conectividad móvil surge un dato clarificador: el 98,8% de los pampeanos tiene cobertura. Son 72 de las 80 localidades de la provincia que cuentan con ese beneficio.

Sumar ocho localidades restantes es un gran desafío que nos trazamos antes de finalizar nuestro mandato en 2027.

Así, La Pampa será una de las primeras provincias en garantizar señal de celular en todas sus localidades.

Así, mostraremos orgullosos nuestra soberanía digital.

Educación

La educación ocupa un lugar central en el proyecto político y productivo provincial.

La inserción social que tiene la educación pública en La Pampa queda visible al comparar que el 90 % de las escuelas son de gestión estatal mientras que el promedio nacional se ubica en el 79 %.

Mientras que en el ámbito nacional la escolarización de los tres niveles asciende al 91 %, en nuestra provincia ese indicador se sitúa en el 97 %

Sin dudas que el desafío constante es incrementar la calidad educativa. Los últimos resultados de las pruebas Aprender indican que transitamos ese camino.

En Lengua durante 2024 cuadriplicamos la diferencia por encima del promedio nacional con relación a 2023. En Matemáticas, en ambos períodos, nuestros resultados siguen por encima del promedio de nuestro país.

En esa senda, seguimos asumiendo mayores responsabilidades y sumando inversión pública, a pesar de la creciente demanda social y del fuerte desfinanciamiento nacional.

Así en 2025, con relación a 2023, nuestra inversión creció un 13,3 % por encima de lo que aumentaron los ingresos. Un dato más que ratifica que la educación es una prioridad para este gobierno.

Como contraste, el Presupuesto Nacional vigente reduce el financiamiento educativo, científico y tecnológico, como consecuencia lógica de un ajuste fiscal que destruye el derecho a la educación.

Un claro ejemplo es lo ocurrido con la educación técnico profesional.

La propia ley de presupuesto derogó la obligación de aportar el 0,2 % de sus ingresos corrientes.

Es una decisión que no sorprende. Propician la desindustrialización y desalientan el agregado de valor a través del trabajo.

En las antípodas de estas medidas, este gobierno provincial reafirma su compromiso con el derecho de acceso a la educación superior.

Por eso creamos el programa de becas “Impulsar Futuro” destinadas a estudiantes que finalizaron el sexto año en 2025 y comenzarán a percibir a partir de este mes de marzo, la suma mensual inicial de 330 mil pesos.

Esta decisión complementa el camino iniciado en 2024 con la implementación del transporte gratuito para estudiantes que asisten a nuestra Universidad Nacional, garantizando condiciones reales de acceso y permanencia.

Todas estas acciones se encuadran en el trabajo interinstitucional con la Universidad Nacional de La Pampa.

Somos parte orgullosa de ese enorme paso que dio la universidad pública al comenzar el dictado de la carrera de medicina.

No sólo dará respuesta a la demanda social sino por sobre todo a la necesidad estatal de contar con un recurso profesional formado acorde a nuestra geografía y a nuestra sociedad.

Salud

Hablar de la salud pública en La Pampa es hablar de calidad prestacional, de presencia territorial y de alta valoración social.

Atributos que se sostienen aún a pesar del crecimiento de la demanda.

El desempleo, la informalidad laboral, la caída del ingreso de las familias y la desidia nacional que día a día achica cobertura médica a sus jubilados, obligan a más personas a recurrir a la salud pública provincial.

Aun así, mantenemos intacta la capacidad de respuesta. Sostenida por una mayor inversión pública y por el fuerte compromiso de su recurso humano.

Esa mayor inversión pública, se confirma al observar que entre 2025 y 2023, los recursos destinados a salud crecieron un 23 % por encima del aumento de los ingresos totales del Estado.

Si hablamos de calidad prestacional, un dato actual lo resume. Es la estadística quizá más sensible: la vinculada a la mortalidad infantil.

Porque más que un índice sanitario, es un indicador de desarrollo humano.

En 2024, la baja del índice de mortalidad infantil provincial contrasta con su crecimiento a nivel país.

Una clara diferencia entre un Estado involucrado y otro ausente.

Desde 2007, año a año, la mortalidad infantil disminuía en la Argentina. Esa tendencia se quebró en 2024.

Estamos ante una situación que no solo debe avergonzar sino, más que nada, revertirse en forma urgente.

Salud mental

La salud mental es un derecho humano fundamental, al que sólo el Estado puede brindar acceso irrestricto.

Desde el año 2021, la Provincia registra un crecimiento significativo y sostenido de la demanda en salud mental.

Datos oficiales reflejan un aumento del 82 % en las atenciones por Guardia de Salud Mental, un 53 % en internaciones y un 40 % en consultas ambulatorias.

Más preocupante es que, este incremento refiere de manera particular en niños, niñas y adolescentes.

Todo ello, en un contexto social atravesado por el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la desigualdad social y el evidente y progresivo retiro del Estado nacional en políticas públicas de salud mental, discapacidad y protección social.

Mientras tanto, este gobierno ha provincializado programas nacionales discontinuados, sostenido dispositivos de atención, creado centros de día y estrategias habitacionales, e invertido recursos propios para garantizar cuidados integrales.

Ante este contexto de demanda creciente, este Poder Ejecutivo comparte y apoya los lineamientos expresados en el proyecto de ley presentado por nuestro bloque legislativo.

El compromiso demostrado también por legisladores de otros bloques para optimizar políticas en salud mental, seguramente sumará apoyo para aprobar herramientas excepcionales que permitan acelerar decisiones, fortalecer la red y ampliar la capacidad de respuesta del Estado.

Seguridad

El 2025 sostuvimos una política activa, planificada y con fuerte presencia territorial, orientada a proteger a la ciudadanía.

Profundizamos líneas de trabajo estratégicas que abarcan desde la formación y profesionalización policial, la seguridad vial, la prevención del delito, hasta la modernización tecnológica y la inversión en equipamiento.

Ratificando que la seguridad pública se potencia con una articulación institucional y con la participación ciudadana, coordinamos acciones con municipios, instituciones educativas, organismos provinciales e interprovinciales y organizaciones de la sociedad civil.

Que la seguridad pública tenga una alta valoración social, tiene anclaje en las estadísticas que certifican que en La Pampa es una provincia segura, principalmente por el carácter disuasivo que genera la capacidad operativa y resolutiva de nuestra Policía provincial y de sus integrantes.

Datos del Sistema Nacional de Información Criminal muestran que la tasa de robos es la más baja del país, que la tasa de homicidios dolosos se mantiene tres veces menor al promedio nacional, y que nuestra fuerza ostenta niveles de respuesta policial inmediata por debajo de la tendencia nacional.

Al momento de unificar todos los indicadores estadísticos del organismo nacional, La Pampa es una de las tres provincias con los mejores índices de seguridad integral.

Vivienda

La política habitacional de la Provincia de La Pampa se sostiene sobre un principio rector: identificar el derecho a la vivienda como pilar de inclusión social, arraigo territorial y desarrollo equitativo.

Ante la desaparición de políticas nacionales, durante el año 2025, el IPAV continuó ejecutando de manera sostenida las distintas operatorias habitacionales en todo el territorio provincial, asegurando presencia permanente de obras en ejecución y nuevas intervenciones en múltiples localidades.

Esa intervención incluye no sólo operatorias provinciales sino también las que abandonó el Gobierno Nacional.

En tal sentido, de un total de 894 viviendas convenidas de operatoria nacional Casa Propia, 412 viviendas continúan en ejecución en Toay, General Pico y Santa Rosa, mientras que las restantes se finalizaron y entregaron en 16 localidades.

De la operatoria provincial, se destaca el programa de créditos individuales Llegar a Casa, que permite que 714 familias pampeanas con terreno propio construyan su vivienda.

Resulta necesario ratificar el criterio solidario que sostiene el financiamiento de la política provincial de acceso a la vivienda propia.

Una gestión responsable y cercana del IPAV generó una evolución positiva de la recaudación. Un ejemplo de ello es haber normalizado más de 71.000 cuotas que se encontraban en mora.

Ello también destierra el relato de que el Estado regala las viviendas.

En 2026 seguiremos vinculando la cuota de la vivienda tanto a la inversión de su construcción como también a la capacidad real de pago de cada familia.

Desde esa decisión, cuando deba fijarse una cuota menor, se extenderá el plazo de amortización, garantizando sostenibilidad, compromiso de pago y protección del derecho a la vivienda.

En la decisión de mantener transparencia en la selección de adjudicatarios seguiremos asignando las viviendas mediante sorteo público.

Plan Hídrico

Los actuales paradigmas mundiales de gestión hídrica exigen un enfoque sistémico e integrado en la administración del agua como recurso, más aún ante demandas crecientes en un contexto de cambio climático.

Por ello, es imprescindible una readecuación del abordaje de la problemática hídrica en la Provincia de La Pampa, que profundice su gestión unificada entre los ámbitos provincial y municipal, conjuntamente con cooperativas, organismos y entes descentralizados en el marco de una política hídrica de Estado.

En esa integración, propondremos diseñar y gestionar un Plan Hídrico Estratégico con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica con agua en cantidad y en calidad para las actuales y futuras generaciones de pampeanas y pampeanos.

Párrafo aparte es el nefasto proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.

Una nueva decisión del gobierno nacional que perjudica a La Pampa.

Su aprobación no sólo definirá una preocupante desprotección de los recursos naturales, sino que será un durísimo golpe a la histórica lucha de la sociedad pampeana por nuestros ríos. Quiero destacar el apoyo de todos los legisladores nacionales de La Pampa al rechazo del proyecto del Gobierno Nacional.

Cooperativas

Hablamos de energía, hablamos de conectividad, hablamos de servicios públicos.

Resulta imperioso resaltar la importancia del movimiento cooperativo producto de su territorialidad, inclusión y calidad en la prestación de cada uno de esos servicios.

Esa realidad, sumada a nuestra convicción, son la garantía para seguir sosteniendo y profundizando una de las principales alianzas estratégicas que elegimos como gobierno provincial para compartir acciones públicas.

Con las cooperativas nos aseguramos que cada asociado sea identificado por su nombre y apellido, no con un número de cliente sujeto a facturación.

Demás áreas de Gobierno

Como es lógico, es imposible abordar las acciones de todas las áreas de gobierno en un único informe.

Por ello, complementariamente hemos ingresado a esta Legislatura un compendio de 289 páginas con una descripción detallada de la gestión de cada una de ellas.

Cierre

Lo expresado en este informe resume lo realizado, pero principalmente muestra nuestros objetivos.

No es casualidad que lo más abordado y proyectado tenga impacto directo en la producción y la generación de trabajo.

Porque en La Pampa, el gobierno sí habla de producción, la propicia, la promociona. Porque es la única manera de generar trabajo, de incluir, de dignificar y de construir desarrollo.

Resulta evidente que afrontaremos un nuevo tiempo.

La decisión del Gobierno nacional de abandonar sus responsabilidades sociales y de restringir recursos coparticipables, sumados a la evidente y alarmante caída de la actividad económica, dejan a la gestión provincial y a los municipios en soledad y con capacidad acotada para dar respuesta.

Estamos ante una conjunción de responsabilidades crecientes y recursos escasos.

En ese contexto, sumaremos pragmatismo y eficiencia a la gestión pública, aunque el mayor desafío será propiciar mayor empatía en la sociedad.

Sumar solidaridad y reciprocidad social consolidará un Estado más justo y equilibrado y con mayor capacidad de respuesta.

Desde lo institucional mantendremos intactas nuestras convicciones para luchar por lo que nos corresponde.

No abandonaremos nuestros principios de federalismo, soberanía y convivencia democrática.

El pragmatismo será determinante, según la conveniencia de La Pampa, tema por tema, actor por actor. Sin debilidad. Con firmeza.

Consecuencia de ello, acordamos con el gobierno nacional comenzar a recuperar, junto a los municipios, lo adeudado por el déficit previsional.

Con o sin acuerdos, seguiremos sentándonos, ante cada llamado, en cada ámbito de negociación.

El 2026 que enfrentamos resulta cada día más complejo.

Muchas voces critican que La Pampa tiene demasiada tranquilidad, incluso como sorna.

Para nosotros es un activo.

Pero esa tranquilidad empieza a resquebrajarse ante el avance del sufrimiento de muchos pampeanos.

La Pampa tiene orden, trabajo y cobertura social.

Algo que nos enorgullece como sociedad. Pero también es algo que comienza a erosionarse.

Nos quieren llevar a un lugar que no hemos vivido en la historia.

Cada acto de supuesta modernización, es un dolor para los muchos que quedan rezagados.

Frente a un escenario tan preocupante, no bajaremos los brazos.

Frente al abandono nacional, a la falta de trabajo, a los salarios que no alcanzan, al déficit de obras y al cierre de empresas, trabajaremos para encontrar respuestas.

Porque nuestro principal objetivo seguirá siendo el bienestar de La Pampa.

Un bienestar que sólo se construye con la productividad de la economía y con la oportunidad laboral y la seguridad económica de nuestro pueblo.

Muchas gracias.

Por último, dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 de esta legislatura provincial.