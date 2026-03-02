Alertan sobre intentos de estafas invocando al Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de La Pampa alertó a la población tras detectar intentos de estafa vía telefónica y aplicación WhatsApp, en los que se solicita información personal en nombre del organismo oficial provincial.

La nueva modalidad de intentos de estafa se lleva adelante con llamados telefónicos invocando al Ministerio de Salud provincial. Según la información oficial, vecinos de Santa Rosa reportaron haber recibido mensajes vía WhatsApp y llamados telefónicos, en los cuales se solicitaban datos personales y bancarios aduciendo que se destinarían para la vacunación contra el dengue.

En tal sentido, se advirtió a la población que tales solicitudes se enmarcan en una novedosa modalidad delictiva, por lo que se instó a quienes reciban tales mensajes a denunciarlos de inmediato a las autoridades policiales más cercanas.

Como dato aleatorio, desde el Ministerio se confirmó que en la Provincia no existe ninguna campaña en marcha para vacunar contra la mencionada enfermedad.