Intentan estafar a joven alvearense con la modalidad “saldo impago” en tarjetas de crédito

En el día de ayer un joven de nuestra localidad recibió en su correo electrónico un comunicado en el cual le informaban que poseía un saldo impago en su tarjeta de crédito, por lo tanto al presentar “una mora en el pago de su cuenta” , iba a ser bloqueado “y no podrá realizar compras ni entrarán sus débitos automáticos a partir del día miércoles 9 de septiembre”, le indicaban con la intención de concretar el engaño. “En caso de no realizar el pago lo inhabilitaremos y su nombre se verá afectado en el veraz”, agregaba el texto.

Según pudo saber El Norte en movimiento, el padre del joven consultó en la comisaría local si habían recibido denuncias por casos similares y en la mañana de este jueves concurría a la sucursal del Banco Nación con el fin de hacer conocer lo ocurrido y si tenía que realizar algún trámite ante esta incómoda situación.

Esta nueva modalidad engañosa viene siendo denunciada en diversos medios de comunicación desde el año pasado. Ahora, llegó hasta Intendente Alvear, al menos con este caso que se conoce. Y sirve, claro, para alertar a la población.

TEXTO

A continuación publicamos el aviso que recibió el joven de nuestra localidad en su correo de mail:

Estimado usuario: Usted presenta una mora en el pago de su cuenta, por lo tanto lo bloquearemos no podrá realizar compras ni entrarán sus débitos automáticos a partir del día miércoles 9 de septiembre. Tiene disponibles los días anteriores al 9 para acercarse a cualquier sucursal de Rapipago o PagoFacil y cancelar los 3.790 pesos del pago mínimo que le hemos asignado en promoción.

Deberá comunicarle al cajero que va a realizar una carga de «MercadoPago» al siguiente número 4 5 0 9 5 8 3 0 7 0 . El cajero le comunicará que la cuenta está a nombre de Juan Cruz Vasquez, que es el gestor judicial de su cuenta, luego el cajero le preguntará su DNI y usted deberá dar el del titular de la tarjeta para así abonar los 3790 pesos del pago mínimo. No es necesario presentarnos el ticket , el pago impacta automáticamente a las 2 horas y usted podrá seguir comprando normalmente. En caso de no realizar el pago lo inhabilitaremos y su nombre se verá afectado en el veraz.

Un cordial saludo. Visa Gerencia. Av. Corrientes 1437, Capital Federal.