«La UNLPam en el Territorio»: firman convenios con los cuatro municipios

Esta mañana en el ámbito del Consejo Superior, el rector de la UNLPam, Esp. Oscar Daniel Alpa, presidió la firma de los convenios con las localidades en las cuales se iniciará el programa «La UNLPam en el Territorio».

La rúbrica de los compromisos contó con la presencia del ministro de Educación del Gobierno de La Pampa, Lic. Pablo Maccione, y la asesora gubernamental y exministra de Educación, Prof. María Cristina Garello; los intendentes Abel Sabarots de General Acha; Horacio Cabak de Macachín; José Álvarez de Realicó y Saúl Echeveste de Telén.

Participaron además de la firma, las decanas de las Facultades de Agronomía; Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Humanas, Ana Urioste, María Eva Ascheri y Beatriz Cossio respectivamente, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marull.

Dentro de los equipos técnicos universitarios en la cristalización del proyecto, se contó con la secretaria Académica, Marcela Domínguez; el coordinador general Lisandro Hormaeche; secretarias y secretarios académicos de las Facultades bajo programa, así como coordinadoras y coordinadores de carreras y el titular del área de Educación a Distancia del Rectorado, Pedro Willging.

EL RECTOR

El rector Alpa destacó el marco de consensos logrados en el ámbito de nuestra universidad para la implementación del proyecto presentado por el Rectorado. En tal sentido resaltó el compromiso del Consejo Superior, órgano máximo de gobierno universitario; las decanas y decano de las Facultades que integran el programa; la labor de los distintos equipos técnicos de docentes y no docentes y la anuencia de los Consejos Directivos de las Facultades.

«Toda nuestra Universidad pública, gratuita y de calidad ha entendido desde siempre que la educación superior es un derecho y a partir de que es un derecho, ese derecho lo tenemos que descentralizar. No tiene que ser solamente Santa Rosa y General Pico, sino tiene que llegar a nuestras localidades, a las y los pampeanos, para que tengan las mismas posibilidades», indicó Alpa.

El rector puso de relevancia el esfuerzo que significó la puesta en marcha de este proyecto para las distintas instituciones en el marco del año 2019, con sus correspondientes dificultades presupuestarias por parte de la UNLPam y la situación económica de crisis del país.

Relató las líneas generales de implementación, oportunidad en que destacó el compromiso del ex gobernador Carlos Verna; del gobernador Sergio Zillioto, del actual ministro de Educación y de la ministra de la gestión anterior.

«Se puede trabajar en forma conjunta», subrayó en referencia a esa sinergia, que se manifiesta también en otros proyectos donde las instituciones se encuentran en la acción. «La educación superior es un derecho y tenemos que hacer de ese derecho una realidad», insistió en tal sentido. “Con este programa se posibilitará ese derecho a las familias que deseaban una carrera universitaria para sus hijos”, expresó Alpa.

Explicó que es un proyecto semipresencial y en tal sentido anticipó el agradecimiento a docentes y no docentes que viajarán a las sedes y a la Secretaría Académica del Rectorado.

Abogó además por el crecimiento de la propuesta en otras localidades y la inclusión de mayor cantidad de carreras a dictarse.

MACCIONE

Previo a la firma de los convenios, el ministro de Educación destacó el trabajo conjunto de la Universidad, el gobierno provincial y de los municipios sumando esfuerzos, recursos e ideas, para cumplir con objetivos que individualmente no podrían conseguirse.

Puso de relevancia la política del gobierno provincial de trabajar en todos los rincones de la provincia y en tal sentido destacó las extensiones áulicas de formación profesional. Abogó por el crecimiento de la propuesta para llegar a toda La Pampa con educación gratuita y de calidad, «herramienta de vida y de transformación para cada uno de los que puedan estudiar en esos ámbitos».

GARELLO

A su turno, la asesora gubernamental Cristina Garello expresó su satisfacción por la puesta en marcha de la iniciativa y se refirió a su convicción de que «la educación es el eje de desarrollo de la identidad de un territorio» y en ese marco, gobierno y Universidad deben estar presentes en toda la provincia.

«Esa identidad pampeana va a traer el desarrollo para nuestra provincia», prosiguió y sumó a ese concepto que «hay algo muy importante que es el avance del mercantilismo de la educación». En ese sentido advirtió que la provincia se ha visto invadida por ofertas educativas que están muy lejos de la calidad que puede brindar la Universidad pampeana.

Además hizo referencia a la vinculación institucional que se fue dando con carreras y programas con las distintas Facultades.

INTENDENTES

A su turno, los cuatro intendentes presentes agradecieron a la Universidad y al gobierno provincial la oportunidad de brindar educación superior pública y de calidad en cada una de sus localidades y relataron brevemente las acciones concretas de cada uno de los municipios a la hora de apoyar el inicio y crecimiento de la iniciativa.