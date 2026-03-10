Metileo: Marchisio puso en funcionamiento el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

En la localidad de Metileo, el intendente municipal Carlos Marchisio puso en funcionamiento el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, dando cumplimiento con lo que ordena la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento N°1597, en su Artículo 49 inciso 2.

El acto, llevado a cabo en el día de ayer, contó con la presencia del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, el director de Servicios Escolares. Mauricio Sereno, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de La Pampa, Nicolás Idiart, el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos Pablo Boleas, demás autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias y público en general.

Previo al discurso habitual, el jefe comunal resaltó que “el domingo 1° de marzo presencié la apertura de sesiones provinciales donde escuché el discurso de nuestro gobernador Sergio Ziliotto, donde marcó el rumbo político y económico de La Pampa con total respeto, cuidando las formas y sin buscar culpables”, dijo y agregó: “al llegar a Metileo por la noche, vi el discurso del presidente de la Nación, donde se descuidaron las formas, poniendo en riesgo la institucionalidad con una visión más en el pasado que hacia el futuro”, subrayó.

El intendente brindó un amplio detalle de lo realizado durante el año 2025. “En la apertura de sesiones del año pasado se planificaron y anunciaron distintas obras que se han concretado, dejando en claro que esto no es un simple acto si no que cumplimos con total responsabilidad en cuanto la planificación municipal siempre contando con el apoyo del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales”, afirmó.

“En el año 2023, el gobernador pidió en Winifreda trabajar en banco de proyectos, y eso hicimos”, destacó Marchisio.

En cuanto a lo proyectado para el año en curso, dijo que “ésta gestión se caracteriza por su visión al futuro. Por eso, es que trabajamos en un banco de proyectos. Esto nos permitirá tener las obras planificadas, con los estudios realizados y los cómputos y presupuestos listos para actualizar y comenzar. en caso que la actualidad económica cambie”.

Anunció “dos proyectos concretos que cambiarán la calidad de vida de los metilenses. El primero de ellos, se está elaborando desde el año pasado junto a la Administración Provincial del Agua y en las próximas semanas, este cuerpo Ejecutivo estará ingresando al Concejo Deliberante el proyecto de ‘Red de Cloacas’”, indicó.

El segundo proyecto, “consiste en algo que venimos trabajando desde el primer día de gestión: agua domiciliaria”, informó Marchisio.

También dijo que “por tercer año consecutivo, volveremos a realizar extensiones de red de gas natural para nuestros vecinos y vecinas”.

En materia de viviendas, sostuvo que “estamos próximos a entregar dos del ‘Plan Mi Casa 4’ y está presentada la documentación para iniciar dos viviendas más del mismo plan, mas una vivienda para personas con discapacidad y otra del Plan Adultos Mayores. Por lo que a fin de año estaremos terminando o entregando cuatro viviendas má”s.

Sobre el final de su discurso, Marchisio expresó que “también tenemos avanzadas las conversaciones para adquirir el inmueble histórico conocido como ‘Bar de Lavecchia’ para destinarlo a museo luego de que sea refaccionado. Así, proyectaremos una esquina mítica con alto valor histórico y cultural con casa de la cultura, estación ferroviaria, museo y nuestra plazoleta con obelisco”.

EL DISCURSO

A continuación, el discurso completo del jefe comnunal de la localidad de Metileo:

-Se vendieron terrenos para el acceso a los créditos llegar a casa del IPAV o construcciones de viviendas particulares. En la actualidad se construye una vivienda del plan “Llegar a Casa”.

-En el mismo sentido, se vendieron lotes para uso comercial.

-Se gestionaron créditos para la instalación de empresas en el parque Industrial y de servicios.

-Se adquirió un colectivo y un corta césped mediante la toma del crédito de Renovación del Parque Automotor ofrecido por el Gobierno provincial.

-Respecto a la refacción del polideportivo se realizó, tal cual lo detallamos, la renovación de capa aisladora, revoques internos y externos y el cambio de las aberturas en alturas. Se terminó con la aislación en la cubierta. En cuanto al cielorraso está finalizada la primera etapa que consta de la colocación de la estructura suspendida.

-Se ejecutó con fondos aportados por la Secretaria de Energía y Minería a través del Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos, la instalación eléctrica completamente nueva con iluminación Led dentro del SUM.

-Se colocaron los cestos de residuos en calle colectora Carlos Verna y agregamos más de los mismos en el polideportivo y cementerio local.

-Tal cual lo prometimos, el año pasado se colocó la cartelería de calles con sus números y alturas correspondientes en todo el ejido urbano.

Dado los fenómenos climáticos que siguen azotando la zona, en 2025 proyectamos la adquisición de una bomba arrocera de 1.500.000 lts/hs. La misma no solo fue adquirida, sino que fue utilizada para el desagote de la acumulación de agua en calle 18 y colectora en lluvias que superaron los 60 mm en pocas horas.

Respecto al proyecto de desagües pluviales en calles 5 y 18, con colocación de alcantarilla en calle colectora y calle 18, fue elaborado, presentado y aprobado en la Administración Provincial del Agua. El mismo se realizará en tres etapas con fondos del programa Propays. Para ello se están sacando los eucaliptus que se encuentran en ese sector sobre las vías del ferrocarril.

En cuanto al Organismo Descentralizado Metileo Comercial, donde funcionan la panadería y el agro service, podemos destacar que ya es un hecho la regularización en cuanto al riesgo fiscal. De recibirlo en 2023 en SIRCREB con alícuota del 3% mensual, a reducirlo a marzo de 2025 a una alícuota del 0.5%. Orgullosamente puedo decirles, agradeciendo al equipo de trabajo, que desde abril de 2025 estamos fuera del sistema donde nunca debió estar un Organismo Público de nuestra localidad. Esta regularización impositiva, más la evolución en el plan de producción nos permite que la panadería y agro service sean autosustentables.

AGENDA 2026

Pese al panorama sombrío que se proyecta para este año 2026 respecto a la crisis económica nacional, que no nos da previsibilidad en cuanto a los recursos que dispondrá el municipio, no bajaremos los brazos.

Esta gestión se caracteriza por su visión al futuro. Por eso, es que trabajamos en un banco de proyectos. Esto nos permitirá tener las obras planificadas, con los estudios realizados y los cómputos y presupuestos listos para actualizar y comenzar. en caso que la actualidad económica cambie.

En ese sentido, hablamos de dos proyectos concretos que cambiarán la calidad de vida de los metilenses.

El primero de ellos, se está elaborando desde el año pasado junto a la Administración Provincial del Agua y en las próximas semanas, este cuerpo Ejecutivo estará ingresando al Concejo Deliberante el proyecto de “Red de Cloacas”.

El segundo proyecto, consiste en algo que venimos trabajando desde el primer día de gestión. Agua Domiciliaria.

A la ya inaugurada automatización del sistema, se le suman dos nuevas perforaciones recientemente realizadas donde pasaremos de tener 2 a 4 bombas de extracción de agua.

No obstante, eso, que es una solución para el corto plazo, se gestionará junto a APA y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos la evaluación de nuevas fuentes de alimentación que nos garanticen un agua de mejor calidad, contemplando la posibilidad de un nuevo acuífero, nuevo acueducto, más capacidad de almacenamiento de agua mediante otra cisterna de reserva y tendido de la red domiciliaria totalmente nueva con sus respectivos medidores domiciliarios.

Este proyecto ambicioso, demanda una considerable inversión. Por lo que estamos hablando de un plazo de ejecución de 2 a 3 gestiones dependiendo de los recursos disponibles. Estamos convencidos que Metileo necesita de estas obras de envergadura que solucionen el problema de raíz y nos garanticen cuatro décadas de crecimiento sin problemas.

Por tercer año consecutivo, volveremos a realizar extensiones de red de gas natural para nuestros vecinos y vecinas.

Tal como lo prometimos el año pasado, se encuentra en ejecución la obra de 1.216 metros de tendido eléctrico para abastecer el predio del camping y el loteo reservado para la construcción de viviendas sociales de 22 parcelas. Esta obra se realiza con fondos de la Secretaria de Energía y Minería de la Provincia de La Pampa.

Mediante gestiones administrativas, regularizamos la situación registral de tierras, lo que nos permitirá volver a ofrecer en venta terrenos con financiación para uso residencial.

Gestionaremos el título de propiedad para regularizar la situación registral de nuestro cementerio local. Quiero decir con esto, que el predio que usa el municipio desde hace años, para algo de tanto valor sentimental, no es de nuestra propiedad.

Respecto a las instituciones intermedias, seguiremos colaborando y trabajando junto a ellas en pos de seguir fomentando la unidad y el bien común.

Mantendremos el plan de castraciones gratuitas mediante acuerdo con veterinarios locales.

En cuanto a seguridad, educación, salud y alimentación seguiremos en la misma senda, acompañando a cada vecino tal cual lo venimos haciendo.

Continuaremos por tercer año consecutivo con la forestación urbana. Buscaremos ampliar la cobertura verde, mejorando la calidad ambiental y embellecer nuestro entorno. Retomaremos la forestación en zonas consolidadas y los espacios verdes como paseo del ferrocarril, camping y plazas.

Estas acciones reflejan una política sostenida de planificación verde, entendiendo al arbolado como una infraestructura ambiental estratégica.

A través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se realizó el proyecto del camping. Es importante en estos tiempos de crisis, contar con todo proyectado, más allá de la inexistencia de las obras. Esto nos permitirá avanzar rápidamente en cuanto la Provincia disponga de fondos para los municipios

Luego de destinar el primer año de gestión a la reparación de motoniveladoras, donde el mantenimiento de caminos vecinales fue escaso, el año pasado se repararon 120 km, de red terciaria. También reparamos íntegramente y pusimos a disposición del sector agropecuario la balanza pública.

Este año no será la excepción y ya estamos realizando tareas de mantenimiento en caminos rurales. Una clara decisión política de acompañamiento a nuestros productores.

Estamos próximos a entregar dos viviendas del “Plan Mi Casa 4”. Las mismas contarán con todos los servicios, luz, agua y gas. En cuanto a artefactos, contarán con cocina, dos calefactores, termotanque y aire acondicionado. También contarán con vereda perimetral y aberturas de doble vidriado hermético y postigos de oscurecimiento.

Está presentada la documentación para iniciar dos viviendas más del mismo plan, mas una vivienda para personas con discapacidad y otra del Plan Adultos Mayores. Por lo que a fin de año estaremos terminando o entregando cuatro viviendas más.

En cuanto a deportes, no solo sostendremos las disciplinas del año anterior, sino que contaremos con el agregado de básquet formativo. De esta manera, contaremos con fútbol infanto-juvenil, fútbol masculino y femenino, vóley formativo, vóley masculino y femenino, tenis de mesa, patín artístico, newcom, cesto, gimnasio, básquet formativo y todos los programas correspondientes al programa Provida.

Esta apuesta fuerte al fomento del deporte, nos obliga a seguir mejorando la infraestructura de nuestro polideportivo. A todas las mejoras ya realizadas, este año buscaremos el recambio de los portones, la colocación de las placas de cielorraso y la pintura interior y exterior de nuestro SUM. También buscaremos el relleno y nivelación con riego automático a la superficie de la cancha de fútbol 11.

Para ir finalizando, quiero resaltar el gran trabajo que se viene realizando desde la creación de la Dirección de Cultura al inicio de la gestión. Comenzando por aquellos seis talleres del año 2024 a los nueve talleres del año 2025.

Para este año 2026 ya están confirmados y comienzan hoy mismo doce talleres: arte y reciclado. danzas folclóricas, telar, cerámica, bombo liguero, guitarra, órgano, canto, coro, violín, viola e inglés.

Esta evolución permanente, nos da la posibilidad de comenzar a pensar en recuperar la Estación del Ferrocarril para destinarla a la tan necesaria “Casa de la Cultura” y proyectar la creación de una orquesta local.

También tenemos avanzadas las conversaciones para adquirir el inmueble histórico conocido como “Bar de Lavecchia” para destinarlo a museo luego de que sea refaccionado.

Así, proyectaremos una esquina mítica con alto valor histórico y cultural con casa de la cultura, estación ferroviaria, museo y nuestra plazoleta con obelisco.

De esta manera, nos encaminamos a instaurar una fiesta anual de cierre de talleres culturales los días 8 de diciembre con el tradicional encendido del árbol de navidad por tercer año consecutivo, dando la oportunidad de mostrarle a la comunidad, el trabajo y los recursos invertidos durante el año.

No tenemos ninguna duda de que invertir recursos en nuestros jóvenes a través del deporte y la cultura generará sentido de pertenencia, fortaleciendo la salud emocional, la educación, la inclusión y por qué no, la actividad económica.

Sin más, dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias del año 2026 de este Concejo Deliberante.