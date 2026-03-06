Ziliotto presentó a intendentes el anteproyecto de ley para crear consorcios camineros

La iniciativa, anunciada el pasado 1 de marzo en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, busca fortalecer la infraestructura productiva mediante una articulación entre el Estado, los municipios y el sector privado. “Queremos que el proyecto tenga el aporte de los municipios”, afirmó el mandatario provincial.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este viernes una reunión de trabajo con intendentes e intendentas representantes de las diez microrregiones de la Provincia, en la que presentó el anteproyecto de ley para la creación de Consorcios Camineros destinados a mejorar la conservación, el mantenimiento y la ampliación de los caminos de la red terciaria rural.

La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el mandatario provincial el pasado 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, y se enmarca en el plan de desarrollo productivo que impulsa el Gobierno provincial.

Durante el encuentro, Ziliotto destacó que la propuesta busca consolidar una articulación estratégica entre el Estado y el sector privado para fortalecer la infraestructura rural. “Su principal fortaleza será la asociación virtuosa y la complementación entre el Estado y el sector privado”.

Participaron de la reunión, por la Región 1, el intendente de Embajador Martini, Ariel Bogino; por la Región 2, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, y el intendente de Alta Italia, Hernán Gaggioli; por la Región 3, el intendente de La Maruja, Gustavo Cein; por la Región 4, el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica; por la Región 5, la intendenta de Luan Toro, Mónica Valor; por la Región 6, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; por la Región 7, el intendente de Anchorena, Gustavo Pérez; por la Región 8, el intendente de Puelches, Julio Gerez; por la Región 9, el intendente de Alpachiri, Iván Fhur; y por la Región 10, el intendente de La Adela, Federico Moro.

También estuvieron el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; la ministra de la Producción, Fernanda González; y el presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas.

Red terciaria

El Gobernador explicó que el objetivo central es mejorar la administración y el mantenimiento de los caminos de la red terciaria, considerados un insumo estratégico para la producción pampeana. En ese sentido, remarcó que la iniciativa también responde a planteos realizados por el sector agropecuario en el ámbito de la Mesa Agropecuaria Provincial.

“La ley dará un marco legal a un planteo histórico del sector productivo: cómo mejorar la administración del mantenimiento de los caminos vecinales. La propuesta es que el sector privado no solo pueda realizar aportes, sino también participar en la toma de decisiones”, señaló.

Ziliotto también adelantó que el Gobierno provincial analiza la posibilidad de establecer incentivos fiscales para los productores que contribuyan al sostenimiento de los caminos rurales mediante los consorcios. “Estamos estudiando que quienes realicen aportes puedan descontarlos de impuestos provinciales a través de un sistema de crédito fiscal”, explicó.

El mandatario provincial subrayó además que la adhesión al régimen será voluntaria para los municipios y comisiones de fomento, respetando plenamente su autonomía. “No es una obligación adherir a la ley. Los recursos que hoy reciben los municipios a través de la ley de descentralización continuarán vigentes”, aclaró.

Consorcios

En ese marco, el anteproyecto establece la creación de consorcios camineros como personas jurídicas de derecho público no estatal, integradas por productores rurales, entidades vinculadas a la actividad productiva y gobiernos locales. Estos organismos tendrán como función principal ejecutar obras de construcción, conservación y mejoramiento de caminos rurales, así como realizar trabajos complementarios que garanticen su transitabilidad.

La iniciativa también prevé la creación de un Fondo para Consorcios Camineros, administrado por la Dirección Provincial de Vialidad, que se integrará con aportes del Estado provincial, municipios, productores, organismos nacionales e internacionales, así como donaciones y otros recursos.

Ziliotto invitó a los intendentes a analizar el borrador del proyecto junto a sus equipos técnicos y a socializarlo en cada región con el objetivo de enriquecer la propuesta antes de su envío a la Legislatura. “Queremos que el proyecto tenga el aporte de los municipios para mejorarlo antes de presentarlo en la Cámara de Diputados”, indicó.

El Gobernador adelantó que la intención es recibir las observaciones y aportes de los gobiernos locales antes de fin de mes para avanzar con el envío del proyecto de ley a la Legislatura provincial.

Principales puntos de la iniciativa

Articulación público-privada: los consorcios estarán integrados por productores rurales, entidades vinculadas a la producción y gobiernos locales, promoviendo el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Adhesión voluntaria de municipios: cada Municipalidad o Comisión de Fomento podrá decidir adherir al régimen y participar en la conformación de los consorcios dentro de su jurisdicción.

Personas jurídicas de derecho público no estatal: los consorcios tendrán capacidad para celebrar convenios, administrar recursos y ejecutar obras vinculadas a caminos rurales.

Funciones principales: ejecutar obras de construcción, mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales, así como realizar trabajos complementarios que garanticen su transitabilidad.

Fondo para Consorcios Camineros: se creará un fondo específico administrado por la Dirección Provincial de Vialidad, integrado por aportes provinciales, municipales, de productores, organismos nacionales e internacionales, además de donaciones y contribuciones.

Criterios para asignación de recursos: se tendrán en cuenta factores como la extensión de la red atendida, el nivel de transitabilidad, el volumen de producción de la zona y las necesidades de mantenimiento.

Control de los recursos: los fondos provinciales transferidos a los consorcios estarán sujetos al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.