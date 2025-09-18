Por más familias reunidas en la mesa de domingo: se suma el sábado a la “Promo Alimentos” del BLP

Desde el Gobierno provincial se fortalece el rol del Banco de La Pampa como herramienta de desarrollo económico y social y, en ese camino, a partir del sábado 20 de septiembre se incorpora un nuevo día a la ya exitosa “Promo Alimentos”, sumando los sábados a los tradicionales lunes, miércoles y viernes. Esta decisión no es solo una ampliación de beneficios, es una política pública que focaliza en la protección de las familias pampeanas y el apoyo los comercios de cercanía.

Con más de 900 comercios adheridos, esta iniciativa permite que cada hogar pueda acceder a alimentos con descuentos del 25% y reintegros semanales de hasta $25.000, lo que representa un ahorro mensual de $100.000 por cuenta. Para quienes poseen dos cuentas, el beneficio se duplica, demostrando que el Banco de La Pampa no solo acompaña, sino que potencia el consumo responsable y accesible.

Esta promoción, íntegramente financiada por el Banco, no implica ningún costo para los comercios, lo que fortalece el tejido económico local y promueve la equidad territorial. Además, al incluir el sábado como día promocionado, se busca preservar una de nuestras tradiciones más queridas: la mesa familiar del domingo.

Otras promociones vigentes

Por otro lado, continúan vigentes hasta fin de año las promociones con las tarjetas del Paquete Pampa. De lunes a viernes en Restaurantes y Pasajes, un 25% de descuento con un tope de $15.000 por mes. Además, los martes en Farmacias y Perfumerías; los jueves en Librerías; y los sábados Combustibles con un 25% de descuento con un tope de $15.000 por mes cada una.

Desde el Estado provincial se reafirma que el desarrollo no se construye desde la especulación, sino desde el compromiso con la gente. Esta medida es una muestra concreta de cómo las herramientas financieras públicas pueden estar al servicio del bienestar colectivo.

La Pampa avanza con políticas que cuidan el bolsillo, fortalecen el comercio local y defienden nuestras costumbres.