Provincia licitará repavimentación en las rutas provinciales 1 y 4, desde Pico hacia el Norte

El proyecto contempla la reparación integral y repavimentación del tramo de la Ruta 1 que conecta General Pico con la Ruta Nacional 188 y el tramo de la Ruta 4 que va desde la intersección con la Ruta 1 y el Meridiano V (González Moreno), un corredor clave para la producción y el tránsito interprovincial. Se intervendrán más de 93 kilómetros con una inversión de más de $18 mil millones.

El Gobierno de La Pampa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), licitará la obra de ejecución de microaglomerado asfáltico en frío y repavimentación en las Rutas Provinciales N° 1 y 4, con un presupuesto oficial de $ 18.374.000.000 y un plazo de ejecución de 36 meses. El tramo a intervenir en la Ruta 1 es de 73,9 Km.; y el de la Ruta 4, de 20 km.

Los trabajos, que comenzarán durante el ejercicio 2026, forman parte del plan de inversiones viales de $ 84.000 millones anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto, orientado a recuperar y mantener la red vial provincial, mejorar la seguridad y sostener la competitividad del sistema productivo pampeano.

La obra tiene como objetivo principal la mejora de las condiciones de transitabilidad y funcional de las Rutas Provinciales N° 1 y 4, vías de alto tránsito que vinculan a General Pico con la Ruta Nacional 188 y el Meridiano V con el norte provincial.

Ambas rutas constituyen corredores logísticos esenciales para la salida de la producción agropecuaria y el transporte de cargas, y cumplen un rol central en la integración con Buenos Aires, San Luis y Córdoba.

El proyecto se propone devolver la seguridad, comodidad y durabilidad a estas rutas mediante reparaciones profundas, refuerzo de zonas críticas y aplicación de nuevas capas de rodamiento, garantizando una circulación más segura y confortable.

Tres etapas de intervención

Los trabajos se desarrollarán en tres grandes etapas:

-Reparación inicial y preparación de la base: comprende la reparación de baches y bordes, bacheo profundo con mezcla asfáltica, corrección de huellas internas y externas mediante microaglomerado asfáltico TMN 6, y fresado con reposición de concreto asfáltico en caliente (AM3) en los sectores más dañados.

-Aplicación de la capa de rodamiento: una vez acondicionada la base, se ejecutará una nueva capa uniforme de microaglomerado asfáltico en frío TMN 9 en algunos sectores y carpeta de concreto asfáltico en caliente en otros en el ancho de la calzada, que mejorará la textura, impermeabilidad y adherencia del pavimento.

-Trabajos complementarios y de seguridad vial: incluyen el perfilado y terraplenado de banquinas para un correcto drenaje y señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante, reforzando la visibilidad nocturna y la seguridad de la circulación.

El gobernador Sergio Ziliotto destacó que “la red vial pampeana es una herramienta estratégica para el desarrollo productivo, pero también para la vida cotidiana de miles de pampeanos y pampeanas que se trasladan a trabajar, estudiar o acceder a servicios”.

Subrayó además que “la Provincia sostiene con recursos propios las obras de infraestructura donde Nación se retiró, garantizando conectividad, seguridad y arraigo”.