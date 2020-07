Salud Pública confirmó que no hay circulación viral en La Pampa

Se llevó a cabo hoy en el auditorio del Ministerio de Salud, una conferencia de prensa encabezada por el ministro Mario Kohan, y la directora de Epidemiología, Ana Bertone, en la cual se informó en detalle el seguimiento del caso positivo detectado en Santa Rosa y las acciones preventivas desarrolladas en la Búsqueda Activa Focalizada.

Bertone informó los primeros pasos de la investigación que dieron comienzo en el día de ayer, poco después de confirmarse la presencia de un caso positivo. “A raíz de la notificación se desató la investigación epidemiológica habitual que incluyen los posibles contactos estrechos, esto es personas que pudieron haber estado con alguien contagiado por un tiempo superior a los 15 minutos, y sin haber respetado las conocidas medidas de protección. En función de esto, es que se evaluaron las personas que pudieran considerarse contacto estrecho para proceder a aislarlas y de este modo bloquear la transmisión de la enfermedad”, indicó.

La funcionaria comentó que en la mañana de hoy se respondieron todos los llamados realizados por personas que pudieron haber estado en el comercio donde se detectó el caso. “Luego del aislamiento de las personas consideradas contacto estrecho, en hoteles, y otras en domicilios que cumplen ciertas condiciones, se continuó trabajando y como resultado de la investigación epidemiológica se sumaron más contactos estrechos”.



Busqueda Activa en la zona

La funcionaria se refirió a las acciones preventivas llevadas a cabo hoy en un radio de seis manzanas alrededor de la verdulería, visitando un total de 350 viviendas. “Pusimos en marcha el Protocolo de Búsqueda Activa Focalizada, golpeando puertas del barrio. Hasta el momento los resultados de las pruebas de PCR que se han tomado han sido negativas, la hipótesis más fuerte que tenemos desde la investigación epidemiológica, es que al no tener circulación en La Pampa, por definición no contamos con circulación en la ciudad de Santa Rosa”, informó.



Caso positivo y persona en zona de circulación viral

Bertone destacó que el caso puntual investigado en Santa Rosa es importado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reiteró que en La Pampa no hay circulación viral. “Concretamente el caso positivo tuvo un contacto estrecho con su esposo, quien viajó a un lugar de circulación. Asumiendo que esta persona estuvo en varias oportunidades en este lugar, presentó síntomas estando en La Pampa y conviviendo con su esposa, y es allí que ella desarrolla síntomas días más tarde. Los dos están desarrollando enfermedades leves, él más leve que ella, ya que fue un resfrió al que no le dio trascendencia. Sobre esta mujer, que clínicamente presenta un cuadro compatible con COVID-19, asumimos que es un caso que se relaciona con este nexo”, manifestó.

La funcionaria subrayó que se pondrá más sensibilidad en las personas que hayan concurrido a la verdulería. “En conclusión: esta mujer con COVID-19 positiva es a raíz del contacto estrecho que tuvo con una persona que vino de un lugar de circulación. No se está pensando que haya otra forma de que esta persona se haya contagiado. Como mucha gente concurrió a la verdulería, vamos a estar más sensible con ese hecho si la gente presenta síntomas, pero por una cuestión de prevención y de tomar todas las medidas y extender la sensibilidad para pesquisar casos y tratar de bloquearlos en cada momento”, concluyó.