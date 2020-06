Se habilitan fines de semana y feriados para reencuentros familiares y sociales

Lo anunció el gobernador Sergio Ziliotto en el marco de la cuarentena focalizada impuesta por la pandemia de coronavirus. También se habilitaron actividades deportivas sin contacto físico. Las novedades sobre las nuevas actividades habilitadas se conocieron en el marco de una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, en la que el mandatario pampeano estuvo acompañado por el vicegobernador, Mariano Fernández y el titular de la cartera de Salud, Mario Kohan.

El mandatario sostuvo que una vez más “la situación epidemiológica, el estatus sanitario que tenemos en La Pampa por acción del gobierno, pero fundamentalmente por el fuerte acompañamiento de la sociedad, hoy nos permite seguir dando buenas noticias y flexibilizando actividades vinculadas a la economía, al deporte y la recreación”.

Precisó que se esperó el paso de los 14 días posteriores al reencuentro familiar del pasado 17 de mayo y afirmó que “hoy, con fuerte satisfacción podemos decir que se cumplió con el cometido de juntar a la familia” sin alterar la situación epidemiológica de La Pampa.

Se refirió a la circulación de personas en el ámbito provincial, puntualizando que los buenos porcentajes «permiten seguir avanzando en el ingreso a esta nueva normalidad”.

Encuentros familiares

“Hemos decidido que a partir del próximo fin de semana, sábados, domingos y feriados podrán realizarse encuentros familiares”, anunció Ziliotto y precisó que “la medida es coherente al hecho que a partir del próximo viernes 5 de junio se abren los restaurantes”.

Indicó que la medida se encontraba en análisis, pero “tuvimos que aguardar que pasaran los 14 días desde el último reencuentro para observar cual era el estatus sanitario de la provincia”, tras ese permitido.

Precisó que los sábados “podremos juntarnos con la familia de 10 a 24 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. Esto significa que se podrá viajar los sábados, pernoctar en la localidad a la que vayan y regresar el día siguiente”.

Subrayó que las nuevas flexibilizaciones no implicarán un relajamiento de los controles estatales, y en tal sentido indicó que “no queremos dejar liberada la madrugada. Queremos ser muy cautos y mantener ese margen de eficiencia en el control estatal”.

Actividades deportivas

En línea con la apertura de los gimnasios a partir del próximo lunes 8 de junio, la provincia habilitará las actividades que no implican contacto físico. Podrán desarrollarse de lunes a sábado de 8 a 20 horas.

Enumeró que podrá practicarse colombofilia, atletismo, canotaje y remo, tiro y arquería, aeromodelismo, deportes adaptados al aire libre, golf, pesca y deportes de paleta y raqueta. Ante la solicitud de actividades similares serán analizados por la subsecretaría de Deportes para su posible incorporación.

Casas particulares y producciones audiovisuales

Se confirmó que se agregó un día a las posibilidades de trabajar en el caso del personal de casa particulares. Por pedido del gremio, ahora podrán desempeñarse también los sábados de 8 a 18 horas.

Se anunció que a partir del próximo lunes 8, de 8 a 20 horas se habilitan las producciones audiovisuales. La flexibilización comprende los ensayos y grabaciones musicales, además de las actividades audiovisuales, fotográficas y videográficas.

Libre paso con San Luis

Sobre el acuerdo firmado ayer con San Luis, el gobernador aclaró que “hemos habilitado la posibilidad de no hacer el aislamiento, pero cada persona que vaya de una provincia a otra deberá respetar las autorizaciones de todo tipo de actividades que cada jurisdicción hizo”.

La apertura con San Luis será a partir del lunes 8, y posibilitará que los pampeanos que tengan familia en la vecina provincia puedan trasladarse. Esto es posible porque San Luis también tiene habilitados los fines de semana para reencuentros familiares.

“No se trata de un libre tránsito para cualquier tipo de actividad”, explicó el gobernador Ziliotto.

Aclaración por autocine

Tras la rueda de prensa, el gobernador Ziliotto informó que se encuentra en análisis el pedido formal para habilitar el funcionamiento de un autocine en la localidad de General Pico. Confirmó la existencia de la solicitud e indicó que surgió de la Asociación Italiana de General Pico y fue presentado al Gobierno Provincial por la intendenta Fernanda Alonso.

Nueva aplicación para control epidemiológico

Al término de la conferencia de prensa el ministro de Salud informó que el gobierno provincial desarrolló una aplicación para el control epidemiológico y geolocalización para el monitoreo de las personas que deben hacer cuarentena por el Covid-19.

La aplicación, elaborada para teléfonos celulares, permitirá llevar una historia clínica de cada persona que esté en cuarentena, lo que promueve un sistema de alarma en tiempo real que garantiza una mejor contención del paciente.