Secretaria de la biblioteca alvearense integrará Antología de microrrelatos en Madrid

La secretaria de la Biblioteca Popular Renovación de Intendente Alvear y docente, María del Carmen Arangurena, participó en el Concurso IV “Escritores del Alba” patrocinado por la Editorial Diversidad Literaria de Madrid (España). La grata noticia arribó al seno de la institución en vísperas del 88 aniversario y se difunde en el recordatorio de su fecha fundacional que se memora el 7 de mayo.

La obra de María, resultó seleccionada e integrará una antología que se editará próximamente. Participaron escritores de todo el mundo contabilizando 600 microrrelatos,de los cuales fueron elegidos 400, entre ellos 5 de Argentina. Diversidad Literaria es un colectivo cultural que aúna a escritores inquietos para el fomento de la lectura y escritura.

El microrrelato es una minificción en la que predomina la narratividad, pero compartiendo elementos comunes con las otras dos formas de minificción: la lírica, especialmente con la prosa poética y el haiku -otro de los grandes fenómenos literarios de nuestro tiempo-, y la didáctico-ensayística, que presenta una amplia variedad de formas, como son el aforismo, el proverbio, la fábula, la parábola, la greguería, el epitafio, etc.

Por otra parte, el MCR puede ser considerado como el último eslabón de la cadena narrativa: novela, novela corta, cuento, cuento corto y MCR, y, aunque pueda ser diferenciado –algunas veces no sin cierta dificultad- del resto, presenta características cercanas con ellos.

El MCR admite, como el cuento, los elementos de principio, desarrollo y final, por una parte, así como las características de tiempo, espacio y acción, por otra, aunque en una gran mayoría de ellos la acción es reemplazada por una idea o situación al servicio de un fin más ensayístico o didáctico, y en otros cualquiera de los elementos de esta tríada puede estar simplemente sugerido. Por tanto, el MCR se nos presenta como un texto de tipo transgenérico. No es que sea el resultado de una fusión de géneros, sino que en él se encuentran elementos de géneros diversos, una mezcla de rasgos que se hace en el propio acto de la escritura y le confieren una fisonomía única.