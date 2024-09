Speluzzi y Ceballos ya cuentan con servicio de telefonía 4G

El gobernador Sergio Ziliotto destacó la política de Estado que tiene La Pampa para llegar con conectividad a las localidades de la provincia. Rechazó la dicotomía entre Estado o mercado y subrayó que “hoy mostramos que puede haber una conjunción entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. La salida es Estado y mercado en su justa medida». Precisó que sin la regulación del Estado solo tendrían servicio de conectividad 4G Santa Rosa, Pico y las localidades con más habitantes, y sin embargo “hoy son 62 las localidades que tienen acceso a 4G, lo que da cobertura al 98 % de las y los pampeanos.

El gobernador Sergio Ziliotto dejó formalmente inauguradas este viernes las torres de señal 4G que brinda conectividad a las localidades de Speluzzi y Ceballos.

«Hoy mostramos que puede haber una conjunción entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Eso pasa por una de las políticas de Estado que existe en La Pampa que es la sinergia pública privada», aseguró el mandatario provincial.

El Gobierno de La Pampa, a través de EMPATEL, tiene un acuerdo con la empresa Claro por el cual se trabaja para que ambas partes puedan desplegar redes y mejores servicios de conectividad en la provincia.



Este viernes a la mañana, Ziliotto estuvo en la localidad de Speluzzi junto al ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; el director de Asuntos e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López; el presidente de las comisión de fomento de Speluzzi, Martín Lisotti; legisladores, entre otras autoridades. La comitiva, posteriormente, se trasladó a Ceballos para inaugurar la torre de 4G, junto al intendente de esa localidad, Juan Cruz Vega.



El Gobierno provincial cumple con una demanda que tenían ambas localidades, que se suman a las ya en funcionamiento con señales de 4G en Pichi Huinca, Santa Isabel y en la Ruta Nº20, en el tramo conocido como la ruta del Desierto.

Gracias al trabajo en conjunto, y en el marco del «Programa de Despliegue de Redes de Acceso a Servicios de Comunicaciones Móviles» del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la empresa CLARO avanzó con las obras necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de antenas que brindaran conectividad móvil en las localidades de Speluzzi y Ceballos para garantizar servicio 4G a sus habitantes.

Ziliotto: “un paso adelante”

En su alocución en Ceballos, el gobernador Sergio Ziliotto expresó que «lograr conectividad es un paso adelante para las localidades». Mencionó que con estas inauguraciones ya totalizan 62 las localidades de La Pampa que tienen acceso a 4G, posibilitando que este servicio sea accesible al 97,72% de las y los pampeanos.

«Es una política de estado no de un gobierno. Esto no es posible sólo con la decisión de un gobernador. Hay que entender que es una provincia grande en su territorio, hay 80 localidades y casi 400 mil habitantes que demandan y tienen todo el derecho de tener acceso a las nuevas tecnologías en igualdad de condiciones», describió.



“Rentabilidad económica y social”

“Tenemos que salir de la famosa grieta que nos plantea Estado o mercado. No, la salida es Estado y mercado en su justa medida. Hoy mostramos que puede haber una conjunción entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Eso pasa por una de las políticas de Estado que existe en La Pampa que es la sinergia pública privada. Como el sector privado, que es el motor de la inversión y genera riqueza, tiene el apoyo del estado, pero también un estado regulador porque si no existe un estado regulador solo tendría conectividad 4G Santa Rosa, Pico y las localidades con más habitantes».

Destacó el rol que tiene la empresa Empatel: «una empresa pública en la cual no hay un discurso único. Empatel no solo está integrada por la oposición legislativa, sino también por las cooperativas, que son las que tienen, junto con los intendentes, el contacto diario con la gente».

Para finalizar, afirmó: «esto no nos puede conformar, debemos ir por lo que falta, incluir a todos».

Vega: “un antes y un después”

«Hoy celebramos un día que representa un antes y un después para nuestro pueblo y en nuestra vida cotidiana. Es una nueva era con mejor acceso a la redes de conectividad, es una realidad que no nos imaginábamos, lo veíamos como un escenario utópico y lejano, particularmente para quienes hemos nacido y hemos pasado la vida en esta localidad lejos de cualquier posibilidad de conexión», resaltó el intendente de Ceballos, Juan Cruz Vega.

«Este día también nos demuestra la importancia que tiene todos los actores en una sociedad, el sector privado con una función social imprescindible en la vida de las personas y el sector público, ni hablar cuando esos sectores se conjugan para concretar este tipo de acciones que terminan por mejorar la calidad de vida de la gente», dijo.

Luego agradeció a los que impulsaron la llegada del 4G a la localidad: «al gobernador por impulsar este tipo de acciones a través del Ministerio de Conectividad, que permiten mejorar la calidad de vida; también a los representantes de la empresa Claro por entender la importancia que tienen en la vida de la sociedad, en este caso con acceso a los servicios de telefonía; a la gestión local anterior encabezada en su momento por el ex intendente Fernando Bono, aquí presente; al Concejo Deliberante local por la aprobación de forma unánime en la ordenanza N° 11 del corriente año autorizó el emplazamiento de esta torre y la disposición de un terreno municipal para poder llevarlo a cabo; a cada uno de los vecinos y contribuyentes de la localidad de Ceballos porque cada uno desde su lugar trabaja día a día para que sea un pueblo pujante, con mayor desarrollo y posibilidad para todos».

Lisotti: “se cumplió con la promesa”

El presidente de la comisión de fomento de Speluzzi, Martín Lisotti agradeció «la presencia del gobierno ante la necesidad de la localidad de poder tener señal de celular, algo tan importante como lo es la comunicación para estas localidades que no teníamos nada de señal».

«Hoy vemos que se cumplió y concretó esta promesa que hicimos en la campaña. Estoy muy agradecido por el trabajo de los ministerios, sobre todo, por el apoyo del gobernador para poder traer soluciones a los vecinos de la localidad, a la gente que pasa por la ruta y a la gente que trabaja en el frigorífico. Festejo y celebro por más obras», afirmó.

Quiroga López: “inversiones eficientes”

El director de Claro, Alejandro Quiroga López remarcó que «hace dos años que estamos trabajando para tratar de solucionar y llevar más conectividad a lugares que tienen problemas de poca población y que hacen más difícil que sea viable prestar el servicio».

Destacó que en la provincia se viene trabajando «con mayor intensidad que en ningún otro lado del país y esto depende de la coordinación de trabajo donde se busca potenciar lo que tiene cada uno haciendo inversiones inteligentes y eficientes».

Por otro lado, Quiroga López anunció que «en las próximas semanas, en aproximadamente diez días, tendremos 5G en Santa Rosa, será una de las primeras ciudades del país donde estamos encendiendo el servicio que es una nueva prestación que irá creciendo en función de la demanda de los usuarios».

Curciarello: “el modelo que nos marca el gobernador”

El ministro Antonio Curciarello se refirió al significado de la obra para la localidad: «ustedes que viven acá le van a dar el verdadero valor de lo que significa en estos tiempos actuales estar conectados. Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de estar conectado».

Luego habló del trabajo en conjunto con la empresa Claro. «Cuesta dimensionar que esta empresa, que es la cuarta operadora de telecomunicaciones a nivel mundial y la principal operadora en el mercado latinoamericano, haya prestado atención a las gestiones que el gobierno de La Pampa para ir resolviendo las necesidades de los pueblos como Speluzzi», comentó. Remarcó que «para nosotros representa este modelo que nos marca el gobernador de que queremos que al sector privado le vaya bien y que al Estado también. Cuando a los dos les va bien, cuando ambos tienen su fortaleza, trabajan juntos en esa sinergia para dar respuestas».

«Esta es una demostración de que trabajando juntos se puede y se corresponde para una sociedad que necesitaba este servicio y hoy estamos cumpliendo con ustedes, siguiendo el mandato del gobernador, con la buena predisposición de Claro y el trabajo en conjunto con nuestra empresa EMPATEL que es de todos los pampeanos», completó.