Ariel Boggino a Ziliotto: “Cuente conmigo en toda decisión política para defender derechos de los pampeanos

Durante la entrega de siete viviendas y el anuncio de la construcción de otras cuatro para familias de Embajador Martini, el intendente, Ariel Boggino, lamentó “un Estado nacional ausente” y, dirigiéndose al Gobernador le aseguró “no bajaremos los brazos y continuaremos trabajando en las políticas de Estado provinciales. Cuente conmigo en toda decisión política para defender derechos de los pampeanos”.

El intendente Ariel Boggino agradeció la presencia del gobernador Sergio Ziliotto en la localidad: “quiero expresarle que cuenta con mi apoyo y que voy a acompañar toda decisión política para defender el derecho de los pampeanos. Corren tiempos difíciles en nuestro país, en nuestra Provincia y sobre todo para nuestra gente, lamentablemente con un Estado nacional ausente, pero no bajaremos los brazos y continuaremos trabajando en las políticas de Estado, gestionando para mi pueblo con reglas de juego claras, de respeto y concertación para salir adelante», aseguró.

Agregó que «hoy reafirmo que tenemos un Estado presente, tanto provincial como municipal, ya que de forma conjunta con el esfuerzo compartido y trazando objetivos comunes, se logran cosas concretas».

Boggino destacó el nuevo cupo de viviendas que se le asignó a Embajador Martini y agregó, «quiero contarles también que en los próximos días estaremos recibiendo las luminarias para completar el 100 % del alumbrado público con tecnología LED. Además, estamos finalizando una vivienda de servicio, obra de refacción del corralón, y vamos a continuar con la remodelación del edificio municipal, por mencionar alguno de los objetivos propuestos para los próximos meses», mencionó.

Destacó «el plan “Mi casa”, ha sido sumamente importante en las localidades pequeñas como la nuestra, ya que motorizan la actividad económica y generan un empleo local. No sabe lo importante que es esto para nuestro pueblo, cuando hoy en día en otros lugares no se construye nada a nivel nacional, La Pampa sigue construyendo y sigue haciendo».

«Hoy siete familias reciben su casa, que representa la posibilidad de formar un hogar, de tener un espacio digno, de bienestar y de diálogo. Las viviendas de 56 metros cuadrados cuentan con cocina, comedor, baño, dos habitaciones, servicio de agua potable, electricidad y gas. Además, tienen instalado calefactores, cocina y termo tanque», detalló.

«A los adjudicatarios les digo que me llena de satisfacción ver la felicidad que ustedes sienten al recibir la vivienda propia, cuídenla y sean buenos vecinos. Recuerden ser solidarios, el pago de la cuota implica que se sigan haciendo más viviendas. De mi parte seguiré trabajando todos los días, junto al Gobierno provincial, en la gestión de más viviendas para que más familias cuenten con un techo digno», indicó.

Ziliotto: «Un Estado que se hace cargo»

El gobernador Ziliotto, en su discurso, dijo que «es un enorme orgullo estar en el interior de La Pampa, en este caso en Embajador Martini, compartiendo uno de los actos que son emblema de un Estado que se hace cargo de las obligaciones y que mira a cada ciudadano y ciudadana de la misma manera».

Remarcó el trabajo en conjunto que realiza la Provincia con los municipios «más allá del signo político. Pertenecemos a partidos políticos distintos, pero nos une algo que nos referencia a nivel nacional: defendemos La Pampa. Lo dijo Ariel (por Boggino el intendente) y lo ha ratificado la mayoría de los intendentes de La Pampa, ante la amenaza y el castigo nacional debemos estar cada día más unidos para salir adelante, para defender nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestros derechos, nuestros recursos».

Recordó que el plan Mi Casa nació en 2017 «ante un Gobierno nacional ausente. Nosotros lo seguimos profundizando a pesar de todo, a pesar de que se nos quedan con los recursos de las y los pampeanos».

«Hoy estamos inaugurando viviendas, como lo hacemos en toda la geografía de La Pampa. En poco tiempo más comenzará la construcción de otras cuatro viviendas para seguir, tozudamente, defendiendo ese país federal que en La Pampa no es una declamación, sino una realidad», enfatizó.

En un tramo de discurso, Ziliotto destacó el trabajo que realizó la Provincia, el municipio y el Concejo Deliberante para reparar el techo de la Escuela Primara de la localidad. «No perdimos un solo día de clase. Eso es porque trabajamos en conjunto. Las elecciones las miramos cuando llega el momento, mientras tanto defendemos lo que corresponde», dijo.

El Gobernador les dejó un mensaje a las familias adjudicatarias para que cumplan con la cuota. «Este es un proceso solidario. Vamos a seguir destinando recursos para la construcción de viviendas, pero hay que internalizar y profundizar que es la solidaridad de las familias que hoy reciben las viviendas para cumplir con las familias que vienen, con las que no tienen la posibilidad aún de tener un techo propio», comentó.