“Parece que volvimos al medioevo”, expresó el ministro de Salud del Gobierno de La Pampa, Mario Rubén Kohan, al definir a la estigmatización social de los contagiados de coronavirus en el país. “En lugar de quemarle casa, le debieran agradecer y cuidar: es horroroso, lo digo como ciudadano, no como ministro, señalar, culpar, estigamtizar y realmente me indigna”, enfatizó en diálogo con periodistas de El aire de la mañana (Radio Noticias de Santa Rosa)

Para el funcionario, “es horrible lo que hacen a veces” con los contagiados. “La gente tiene miedo por culpa de esos tarambanas que asustan a la sociedad”, sostuvo.

Kohan puntualizó que en La Pampa hay 15 aislados y 18 en observación. “Trato de preservar la identidad por los peligrosos ciudadanos que señalan con el dedo”, dijo al agregar que el objetivo es hacer un seguimiento estrecho de su evolución.

CASO POSITIVO.

El ministro se refirió a la detección del virus en un camionero de Realicó y definió que “pasó algo esperado aunque no deseado”.

Afirmó que el objetivo de trasladar al paciente a Santa Rosa “es para tenerlo cerca, entre nosotros: le pedimos a todos serenidad, si seguimos testeando estamos avanzando, pero si no detectamos a un por sujeto puede ser propagador en un lugar determinado”.

Sostuvo que, sobre todo la población de riesgo, como los camioneros, que presenten cualquier síntoma debe consultar enseguida a su médico.

CONFIAR EN EL SISTEMA DE SALUD.

El ministro dijo que hace un tiempo el gobernador (Sergio Ziliotto) indicó que se salió a buscar el virus y eso fue lo que pasó.

“No hemos tenido casos por mucho tiempo pero entendíamos que el riesgo estaba fuera de nuestro limite provincial, asumimos una realidad lógica para todo el mundo”, afirmó. Y agregó: “Apareció este joven trabajador, que era asintomático, dio positivo su PCR, y en una provincia pequeña como la nuestra esto genera mucho revuelo”, señaló.

Kohan dijo que no se testea a cualquiera. “Si saliste de la provincia en los últimos 14 días te hago el testeo pero si no lo hiciste no te voy a testear”, aclaró al completar: “La gente tiene que confiar en el sistema de Salud y si tiene algún síntoma, por ejemplo, no dudar en consultar a su médico porque es ahí cuando detectamos al virus”. (Fuente: La Arena)