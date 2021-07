¿Ya pensaste en plantar un árbol?

Queridos lectores:

Este espacio que fue creado en el 2018 busca generar conciencia ambiental mediante la reflexión de una breve columna y brindar pequeños tips para cuidar nuestro ambiente y nuestros recursos naturales. Y no debemos de olvidar las palabras de Eduardo Galeano cuando nos dice que “…mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo…”

Así como llega el otoño, llega el invierno y damos inicio a la época de plantación.La idea de esta columna es brindarte algunos concejos que te van a ser sumamente útiles a la hora de plantar un árbol. La cazuela tiene que tener un tamaño mínimo de 80 por 80 cm.

Recorda que la vereda es pública y que pasan varios servicios por ahí, entonces debes de pedir los planos del gas en Camuzzi o en la autoridad de aplicación que corresponda. No te olvides que la distancia entre la línea de plantación y el cordón cuneta debe de ser cómo mínimo 50cm.

Para que el árbol pueda crecer derecho tienes que colocarle un tutor…Se recomienda que el mismo esté colocado sobre el suelo firme (no excavado), continuo al hoyo de la plantación y a una profundidad entre 60 y 70cm, de esta manera, al evitarlo hacerlo sobre la tierra removida y suelta, nos va a brindar la posibilidad de que el tutor no ceda.

A la hora de sujetar el árbol al tutor tene presente que la atadura no dañe la corteza del árbol, podes usar algún retaso de tela.

Pero sabes ¿qué es lo fundamental de todo esto?. Las plantas para vivir necesitan básicamente que el ser humano le brinde dos elementos.

Nutrientes, si la tierra donde vas a plantar ese árbol tiene poco nutrientes, le podes agregar tierra fértil que la conseguís en un vivero o si haces lombricompuesto en tu casa podes aprovechar ese tierra.

Pero lo fundamental es el riego. Durante la primavera y el verano ese árbol va a necesitar 10lts por semana, lo debes de regar a la mañana temprano o por la tardecita/noche…Mientras que en el otoño e invierno necesita tan solo 10 lts por mes y lo vas a regar a la hora de la siesta…Te invito que en esta temporada plantes un árbol.

Por vos, por mí, por nosotros y por los que vendrán forestemos todos los espacios que estén a nuestro alcance y como decía Martín Luther King “

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol.

”Si tenes dudas por ejemplo de cómo plantar un árbol, querés algún consejo o intercambiar ideas no dudes en escribirme.

Los espero la próxima semana

Autora: Ing. Yamila L. Gerbaudo

E-mail: yami-lucre@hotmail.com