Ziliotto firmó convenios con Maisonnave y Alpachiri para mejorar el acceso al agua potable

Rodecia Bernelli (Maisonnave) e Iván Fuhr (Alpachiri) destacaron el acompañamiento del Gobierno provincial al firmarse dos convenios ProPAyS por más de $ 43 millones. “Un bien básico como el agua es fundamental para nuestra gente”, afirmó Bernelli, mientras que Fuhr valoró que la obra “permitirá acompañar el crecimiento del pueblo con infraestructura que el municipio no podía afrontar”.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la firma de dos convenios del Programa de Provisión de Agua y Saneamiento (ProPAyS) junto a los municipios de Maisonnave y Alpachiri, que implicarán una inversión provincial superior a los $ 43 millones. La iniciativa forma parte de la política permanente de fortalecimiento de la infraestructura básica que impulsa el Gobierno provincial, garantizando servicios esenciales y acompañando el crecimiento de las comunidades.

El acto se realizó en Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el administrador provincial del Agua, Fabricio González; la subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, Antonela Dosso; la intendenta de Maisonnave, Rodecia Bernelli; y el intendente de Alpachiri, Iván Fuhr.

Alpachiri: ampliación de la red

A través del Programa, Alpachiri ejecutará la obra “Ampliación de la red de agua potable”, con una inversión provincial de $ 37.964.290 y un plazo de concreción de 180 días.

El proyecto responde a una demanda sostenida en la localidad, cuyo consumo de agua viene registrando un crecimiento permanente. La ampliación resulta indispensable para sostener la calidad del servicio y acompañar el desarrollo urbano, especialmente en el sector donde avanzan 20 viviendas del Plan Mi Casa III.

La obra contempla un nuevo ramal principal desde el centro de abastecimiento y una red en polietileno de alta densidad (75 mm) que, en un tramo de 150 metros, asegurará provisión no solo para las nuevas viviendas sino también para manzanas en desarrollo comprendidas entre las calles Argentino Valle, Leovigildo Sabugo, España y Brown. En total, el tendido permitirá abastecer inicialmente a unas 50 viviendas.

El intendente Iván Fuhr destacó el acompañamiento provincial: “Muy agradecido del Gobierno provincial por esta obra que se va a llevar a cabo en el marco del Plan Mi Casa III, que está próximo a entregarse. Para nuestro municipio era imposible afrontar esta infraestructura. El pueblo crece, baja la presión y necesitamos una nueva toma de agua. Esta obra nos permite acompañar ese crecimiento”.

Maisonnave: remodelación de la planta de agua

El segundo convenio firmado fue con el municipio de Maisonnave para la obra “Remodelación de la planta de agua”, que demandará una inversión de $5.938.986 y se ejecutará también en 180 días.

La intervención apunta a resolver el deterioro edilicio de la planta, afectada por el paso del tiempo y por problemas de humedad. Se realizarán tareas de reparación integral que incluyen tratamiento de muros, nuevos revoques y terminaciones, revestimientos cerámicos, mejoras en la ventilación, recambio de aberturas, ejecución de una nueva cubierta y vereda perimetral.

La intendenta Rodecia Bernelli remarcó la relevancia de la obra para la comunidad: “Es una obra necesaria porque hacía más de 30 años que no se refaccionaba. Para una localidad chica es fundamental. Agradezco al Gobernador, al ministro y a todo el equipo del APA: uno llama y siempre están. Un bien básico como el agua es esencial para nuestra gente”.