La Pampa a los Juegos Para Araucanía

La Selección de La Pampa arribó este lunes a El Calafate, desde donde este martes viajará hacia Punta Arenas, Chile, en donde se disputará desde este miércoles hasta el sábado la quinta edición de los Juegos Binacionales de Para Araucanía 2025.

Los y las deportistas pampeanas partieron el domingo hacia Buenos Aires, para luego tomar dos vuelos hacia El Calafate. A esta ciudad santacruceña arribaron este lunes a la mañana y estaba previsto salir hacia Chile, pero se canceló debido al corte de rutas por el fuerte viento en la Patagonia. “Los chicos y chicas están bárbaro, con la ilusión de competir. Tenemos pensado seguir el viaje el martes. Esperemos que se pueda realizar, que las rutas se habiliten”, dijo ayer Sergio Manazzi, coordinador de Deporte Adaptado de la Subsecretaria de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa. Manazzi comentó a la Agencia Provincial de Noticias que la competencia comenzará el miércoles, día en el que además se realizará el acto de apertura. “Viajamos con atletas que ya tienen buenas experiencias, que inclusiven han sumado importantes cantidad de medallas, como el caso de Pablo Aznarez y Ian Echagaray, y algunos y algunas que harán su debut con una felicidad enorme”.

Resaltó el hecho de la alegría que le significó a los y las atletas pampeanas el viaje en avión. “Para la mayoría fue la primera vez que se subían a un avión, y esto fue una experiencia maravillosa para ellos. Con solo ver el rostro de ellos y ellas uno se daba cuenta de lo lindo que fue”. Los Para Araucanía cuentan con la participación de seis provincias de Argentina (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y siete regiones chilenas (Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes).

La competencia, que comprende los certámenes de atletismo y natación, reúne a personas con discapacidad (PCD) y tendrá como sede diferentes escenarios de Punta Arenas.

La delegación pampeana, que partió el domingo desde Santa Rosa, emprendió el viaje hacia Buenos Aires, desde donde tomó dos vuelos hasta Calafate y desde esa ciudad se viaja hasta Punta Arenas.

El equipo de La Pampa en natación está compuesto por Santiago González, Benjamíl Yael Sáez, Luis Ramón González, Esteban Emiliano Gómez, Bautista Bal, Isabella Campagno Girabel, Iara Rocío Fernández, Milagros Mercedes Sosa y Débora Becerra.

En atletismo Ian Marco Echegaray, Pablo Aznarez, Eric Luis Blanco Hostein, Jasiel Yoel Medrano, Yamil Alexander Alfonso, Maximiliano Vaquero, Leticia Alejandra Molina, Romina Recuero, Tamara Batista, Estefanía Pilar Cardoso Ubeda, Melisa Ayala y Guillermina Corrales.



Medrano

El atleta Jasiel Medrano, de 17 años y oriundo de General Pico, dijo que viaja a Chile para representar de la mejor forma a La Pampa, y que su objetivo es ganar.

“No fue fácil la preparación, pero estoy listo para competir. Quiero ganar sí o sí. Esta es la primera vez que participaré de los juegos”, comentó el piquense, que entrena con Sebastián Moreno en la ciudad norteña de La Pampa. “Me siento orgulloso de poder estar en la Selección pampeana. Para mí es una experiencia muy linda competir”, indicó.