Ziliotto y Kicillof firmaron convenio de cooperación entre las provincias

El acuerdo de cooperación y asistencia apunta a mejorar las prestaciones en materia de salud, educación, seguridad y trabajo de las provincias de La Pampa y Buenos Aires. Ambos gobernadores coincidieron en defender el federalismo ante los embates del Gobierno nacional.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof firmaron este viernes un convenio de colaboración, cooperación y asistencia recíproca entre las dos provincias en materia de gobierno, seguridad, salud, educación, formación, ciencia y tecnología, gobierno digital, conectividad y modernización. Durante el acto, desarrollado en el Salón de Acuerdos, los mandatarios provinciales aseguraron el acuerdo es una muestra para «ratificar el federalismo».

«Este convenio para darle institucionalidad a un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. La defensa de los que menos tienen y en la defensa del federalismo, que algo que no sólo venimos declamando, sino también poniendo en práctica», aseguró el gobernador Ziliotto.

Kicillof afirmó que «profundizaremos el trabajo conjunto con las provincias porque el federalismo no es optativo: estamos aquí porque juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional».

«Defensa del federalismo»

El gobernador de La Pampa dijo que «hoy hay una avanzada antiderechos, de concentración de la riqueza y empobrecimiento de la mayoría de la sociedad argentina. Si hay algo que no vamos a cambiar nunca son las convicciones por aquellas que luchamos siempre, y en sentido este convenio es para darle institucionalidad a un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. La defensa de los que menos tienen y la defensa del federalismo, algo que no sólo venimos declamando, sino también poniendo en práctica».

«Vamos a seguir trabajando, uniéndonos, dando respuestas y entendiendo que el futuro de la gente es con un Estado cada día más presente, más eficiente, más involucrado, más ordenador de la economía para lograr la justicia social, que es la distribución equitativa de la riqueza», afirmó.

«Este encuentro tiene que ver con ratificar el federalismo, ese federalismo que es una de las políticas de estado de ese modelo político que consagra la constitución nacional y que es una de las aristas que el gobierno nacional ha tomado como enemigo. Esa frase directa de ´voy a fundir a las provincias´ no sólo es una amenazada, sino que hoy viene siendo una realidad y que lamentablemente el gobierno nacional tiene el apoyo político, a través del Congreso de la Nación, para llevar esas políticas menos federales», completó.

«El paquete fiscal hoy le quita recursos permanentes a las provincias, a sus municipios, pero principalmente a su gente. Lo dijimos, tenemos la tranquilidad de conciencia, pero no pudimos, eso no significa que vayamos a abandonar nuestras convicciones ni a nuestro pueblo y esto que estamos haciendo es una respuesta, es una forma de demostrar que el Estado es eficiente y aunque nos quiten recursos nosotros vamos a seguir trabajando para ver la mejor aplicación de los gastos públicos», concluyó.

«La coordinación se ha vuelto imprescindible»

“Estos convenios que hemos firmado son el resultado de un trabajo que hemos desarrollado durante mucho tiempo para consolidar y brindarle mayor institucionalidad a la cooperación entre ambas provincias”, expresó Kicillof y agregó: “La interacción entre bonaerenses y pampeanos surge de manera espontánea en muchos municipios fronterizos: lo que estamos haciendo hoy apunta a generar acuerdos mutuos que potencien y mejoren nuestras prestaciones en materia de salud, educación, seguridad y trabajo”.

“Si bien este tipo de convenios siempre son necesarios, hoy contrastan y lucen mucho más porque estamos atravesando una etapa muy complicada, en la que el Gobierno nacional desprecia al federalismo y deserta de sus responsabilidades”, aseguró Kicillof y añadió: “Ante la ausencia del Estado nacional en áreas clave para el bienestar de nuestra población, la coordinación entre las provincias se ha vuelto imprescindible: la provincia de Buenos Aires no puede ni quiere salvarse sola”.

“Después de la aprobación de una ley aberrante como es la Ley Bases, que no trae nada bueno para nuestro país, profundizaremos el trabajo conjunto con las provincias porque el federalismo no es optativo: estamos aquí porque juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional”, concluyó el mandatario bonaerense.

Convenios específicos

En materia de formación educativa, se firmó un convenio específico entre el Ministerio de Educación de La Pampa, a cargo de Marcela Feuerschvenger; y el Ministerio de Gobierno de Buenos Aires, con Carlos Bianco como ministro. El objetivo es el intercambio de experiencias y buenas prácticas y llevar adelante programas, planes y acciones de colaboración y asistencia mutua en el ámbito de la formación.

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco y el ministro de Conectividad y Modernización de La Pampa, Antonio Curciarello firmaron un convenio en materia de Formación de Trabajadores y Trabajadoras. El convenio tiene por objeto la realización de actividades de capacitación y formación de las y los trabajadores de la administración pública.

Se suscribió un convenio específico en materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa. Firmaron el ministro de Seguridad Buenos Aires, Javier Alonso y el ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa, Horacio di Nápoli. Las partes acuerdan una amplia cooperación y asistencia recíproca en las materias de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad.

También se firmó un convenio específico en materia Sanitaria entre el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan y el ministro de Salud de Buenos Aires Nicolás Kreplak. El objeto es articular programas y acciones, investigación, formación, sistemas informáticos, capacitación, logística y equipamiento, técnicas de intervención y todo otro aspecto que pueda contribuir a garantizar el derecho a la salud de los habitantes de ambas provincias.

En el mismo acto se firmó el convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires y la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa. Lo rubricaron los responsables de esas áreas: por La Pampa, Marcelo Pedehontaa y por Buenos Aires, Walter Correa. El objeto es garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo en cada una de sus jurisdicciones.

Por último, se rubricó un convenio de Capacitación Profesional para Abogados y Abogadas entre la Asesoría General de Gobierno de Buenos Aires y la Asesoría Letrada de La Pampa. Suscribieron el Asesor General de Gobierno de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel y la Asesora Letrada de Gobierno de La Pampa, Griselda Ostertag.