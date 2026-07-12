120 años de Maisonnave: emotiva jornada popular para reafirmar el sentido de pertenencia

La localidad del norte pampeano conmemoró ayer su 120° aniversario con un desfile cívico, un multitudinario almuerzo comunitario en el Club Social y Deportivo y espectáculos artísticos. El Gobierno de La Pampa acompañó los festejos y ratificó su compromiso con el desarrollo de cada rincón de la Provincia.

En un clima de profunda emoción y sentido de pertenencia, la localidad de Maisonnave celebró oficialmente su 120° aniversario fundacional, coronando un fin de semana histórico que reunió a pioneros, familias de la comunidad y vecinos de localidades cercanas. Los actos centrales comenzaron con el tradicional desfile cívico frente a la plaza principal, del que participaron instituciones educativas, centros de personas mayores (Cumelén), agrupaciones gauchas y demás fuerzas vivas de la comunidad. Posteriormente, los festejos se trasladaron a las instalaciones del Club Sarmiento, donde se llevó a cabo el gran almuerzo popular.

La ceremonia contó con representantes del Gobierno provincial, entre ellos el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; la presidenta del IPAV, Erica Riboyra; el secretario de Turismo, Saúl Echeveste; el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Fernando Funes; la intendenta anfitriona, Rodecia Bernelli; intendentes de localidades vecinas, además de otras autoridades provinciales, municipales y legisladores.

Identidad y futuro

En sus palabras alusivas la intendenta expresó su alegría y emoción destacando el valor de la historia local. «Llegar a los 120 años nos obliga a mirar hacia atrás con profundo respeto por aquellos inmigrantes y pioneros que vieron en esta tierra un futuro, pero también nos desafía a seguir gestionando para que nuestros jóvenes elijan quedarse en el pueblo, con servicios de calidad y oportunidades. El progreso de Maisonnave se construye entre todos» señaló.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y remarcó la importancia de la articulación entre los municipios y el Gobierno provincial para sostener servicios y calidad de vida, independientemente de la cantidad de habitantes de cada localidad. Asimismo, rindió homenaje a los fundadores y a toda la comunidad.

«Las localidades no son por sus edificios, no son por el tiempo transcurrido… son por cada una de las personas que trabajan mucho y sostienen a los pueblos. Por eso es un hecho de valentía quedarse en los pueblos para sostenerlos, pero también es una muestra de sentido de pertenencia la de quienes deben irse y, aun así, siempre vuelven». Además, el funcionario provincial puso de relieve el esfuerzo y reconoció la gestión de la intendenta y de su equipo de trabajo en un contexto difícil. «No hay antecedentes de gobernar una localidad o una Provincia en un contexto donde se quitan recursos, se paraliza toda la obra pública y se pretende restringir derechos y oportunidades. Por eso te felicito, Rodecia, por el esfuerzo, por la gestión permanente, por sostener en alto a esta localidad. Ese trabajo cuenta con el respaldo de nuestro gobernador Sergio Ziliotto».

La jornada de festejos culminó por la tarde con el tradicional corte de la torta, el brindis comunitario y una variada grilla de espectáculos musicales protagonizados por destacados artistas regionales, coronando un aniversario que quedará en el recuerdo colectivo de toda la comunidad y del norte provincial.