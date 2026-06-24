Ziliotto recibió al intendente Gallotti y ratificó inversiones en educación, viviendas y salud

El gobernador Sergio Ziliotto recibió en su despacho al intendente de Bernardo Larroudé, José Luis Gallotti, con quien analizó distintas acciones y proyectos vinculados al desarrollo de la localidad. Durante el encuentro, el mandatario provincial confirmó que visitará próximamente Bernardo Larroudé para participar de la inauguración de la remodelación y ampliación del edificio del Colegio Secundario local, una obra administrada en conjunto.

La nueva sede educativa constituye una respuesta a una demanda de la comunidad y permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y docentes de la localidad.

Otro de los temas abordados fue el avance de las cuatro viviendas que actualmente se construyen en Bernardo Larroudé. En ese marco, el intendente Gallotti planteó la necesidad de continuar ampliando la oferta habitacional para dar respuesta a la demanda existente y solicitó además la construcción de una vivienda de servicio.

Ante ese pedido, Ziliotto asumió el compromiso de que, una vez finalizadas las unidades habitacionales actualmente en ejecución, se iniciará una nueva etapa de construcción que incluirá más viviendas para familias larroudenses y la vivienda de servicio requerida por el municipio.

La decisión se enmarca en la política habitacional que lleva adelante el Gobierno provincial, que garantiza la construcción permanente de viviendas en todas las localidades pampeanas con financiamiento propio.

Finalmente, el Gobernador y el jefe comunal analizaron distintas necesidades vinculadas a la infraestructura sanitaria de la localidad. En ese sentido, dialogaron sobre obras que permitirán mejorar las condiciones de prestación del servicio de Salud que la Provincia brinda a las y los habitantes de Bernardo Larroudé. La próxima acción al respecto será la inmediata elaboración del proyecto de la obra.

Las obras analizadas durante la reunión reflejan una política de inversión pública con un doble impacto: por un lado, mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de Bernardo Larroudé mediante el fortalecimiento de servicios esenciales como la Educación, la Salud y el acceso a la vivienda; y, por otro, sostener la actividad económica local a través de la generación de puestos de trabajo y la movilización de recursos que dinamizan la economía de la comunidad.