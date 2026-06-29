La Pampa dio un paso histórico en Salud con la inauguración del Centro Regional Radio Oncológico

«Esto es La Pampa. Es una Provincia cuyos gobiernos entienden que el eje fundamental de cada política pública es el ser humano. El equilibrio fiscal sirve para ordenar la macroeconomía, pero para la gente solo tiene sentido cuando se conjuga con inclusión social», afirmó el gobernador Sergio Ziliotto durante la inauguración del Centro Regional Radio Oncológico La Pampa, que comenzará a atender pacientes este martes y permitirá evitar derivaciones a otras provincias para tratamientos de radioterapia.

El gobernador Sergio Ziliotto inauguró este lunes el Centro Regional Radio Oncológico La Pampa, una obra estratégica que incorpora a la Red Provincial de Salud un servicio de alta complejidad destinado al tratamiento del cáncer mediante radioterapia.

La puesta en funcionamiento del Centro representa un hito para el sistema sanitario pampeano porque permitirá que tratamientos que hasta ahora requerían derivaciones a otras provincias comiencen a realizarse en La Pampa. De esta manera, las y los pacientes podrán acceder progresivamente a estas prestaciones cerca de sus hogares, de sus familias y de su red de contención.

El Centro, ubicado en Raúl B. Díaz 2049 de Santa Rosa, iniciará la atención de pacientes este martes 30 de junio y, en esta primera etapa, brindará tratamientos de radioterapia para pacientes adultos de los subsectores público y privado, incorporando nuevas prestaciones a medida que se completen las habilitaciones correspondientes.

Participaron del acto, además del Gobernador, el ministro de Salud, Rubén Kohan; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el director médico del Centro, Juan Pablo Sosa Caresano; el presidente de Fiduciaria La Pampa, Diego Ullán; el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro; la responsable de Física Médica, Vanesa González; el gerente de Coordinación de Administración de CNEA, Ignacio Bruera; funcionarios del Ejecutivo, legisladores, profesionales de la Salud y vecinos y vecinas.

Durante la ceremonia se proyectó un video institucional sobre el funcionamiento del Centro y las autoridades no ingresaron a las instalaciones para preservar las condiciones de asepsia, ya que este martes comenzará la atención de pacientes.

«Esto es La Pampa»

En su discurso, el gobernador Sergio Ziliotto definió la inauguración como una muestra del modelo de gestión que sostiene la Provincia y destacó que la concreción del Centro fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Comisión Nacional de Energía Atómica. «En tiempos donde muchas veces se desvalorizan las acciones en común, nosotros seguimos apostando al diálogo, al consenso y al trabajo conjunto porque tenemos un objetivo compartido: darle la mejor salud posible a cada habitante de La Pampa», afirmó.

El mandatario recordó que la concreción del proyecto atravesó distintos gobiernos nacionales y remarcó que la decisión de transferir definitivamente el edificio a la Provincia permitió finalizar una obra largamente esperada.

«Esto es La Pampa. Es una Provincia cuyos gobiernos entienden que el eje fundamental de cada política pública es el ser humano. El equilibrio fiscal sirve para ordenar la macroeconomía, pero para la gente solo tiene sentido cuando se conjuga con inclusión social», sostuvo.

En ese sentido, señaló que la apertura del Centro significa «igualdad de oportunidades» y constituye una demostración de que «un Estado eficiente es el que invierte para mejorar la calidad de vida de la gente».

Menos desarraigo, más calidad de vida

Ziliotto destacó además el impacto humano que tendrá la incorporación del servicio al sistema sanitario provincial. «Cuando un integrante de una familia atraviesa una enfermedad de estas características, muchas veces no solo sufre el paciente, sino que se desintegra la organización familiar por el tiempo que debe permanecer lejos de su casa. Este Centro también tiene un enorme costado social», expresó.

A ello sumó el beneficio económico que representa evitar derivaciones permanentes a otras provincias. «Es mucho más eficiente atender a un paciente en nuestro territorio que derivarlo, porque muchas veces no viaja solo el paciente, sino también parte de su familia. Esa también es una forma de administrar con responsabilidad los recursos públicos», afirmó.

«Seguiremos invirtiendo lo que sea necesario y reclamando lo que sea necesario, porque sabemos el enorme valor que tiene una Salud Pública de excelencia como la que tenemos en La Pampa», concluyó.

Kohan: «Este Centro genera equidad para toda la comunidad»

El ministro de Salud, Rubén Kohan, expresó su emoción durante la inauguración y destacó el largo proceso que demandó concretar el proyecto. «Estoy particularmente conmovido. Ha sido un camino muy largo que transitamos y Sergio siempre estuvo al lado nuestro. Hemos recorrido un largo camino, pero acá estamos», afirmó.

«Cuando uno habilita un Centro de estas características trasciende el mero tratamiento de estas enfermedades tan dramáticas y realmente genera equidad en el ámbito de la salud para toda la comunidad», señaló.

«Tener cercano y en nuestra Provincia un Centro de esta jerarquía facilita los tratamientos, facilita su prosecución, evita traslados, evita desarraigo y tiene muchas implicancias sociales, sanitarias e incluso económicas», afirmó.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el verdadero sentido de la obra: «Solo me resta decir que es mejor no tener que usar nunca esta tecnología, pero de tener que usarla, tenemos que tenerla de la mejor manera posible. Gracias al Gobernador y a todo el equipo hemos logrado llegar a este nivel de complejidad».

Una decisión estratégica para fortalecer la Salud Pública

La puesta en marcha del Centro es el resultado de una gestión sostenida por el Gobierno provincial para concretar un proyecto de enorme complejidad técnica, sanitaria y regulatoria.

Un paso decisivo fue el traspaso definitivo del edificio -originalmente perteneciente al Estado nacional- al patrimonio de la Provincia, acuerdo concretado en agosto de 2024 entre el gobernador Sergio Ziliotto, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e INVAP.

A partir de ese momento, el Gobierno provincial impulsó la adecuación integral del edificio a las normativas vigentes e invirtió $ 7.922 millones en su refuncionalización y en la incorporación de equipamiento de última generación, permitiendo finalizar un proyecto estratégico que hoy comienza a brindar atención especializada a pacientes pampeanos.

Más acceso, menos traslados

Hasta ahora, numerosos pacientes que necesitaban tratamientos de radioterapia debían ser derivados a otras provincias para completar sus terapias, afrontando prolongados períodos lejos de sus hogares.

Con la puesta en marcha del Centro Regional Radio Oncológico, esos tratamientos comenzarán a resolverse progresivamente dentro del sistema de Salud provincial, reduciendo los traslados, los tiempos de espera y el impacto físico, económico y emocional que supone atravesar una enfermedad oncológica lejos del lugar de residencia.

Tecnología al servicio de las personas

El Centro fue diseñado bajo estrictos estándares internacionales y cuenta con tecnología de última generación destinada exclusivamente al tratamiento del cáncer mediante radioterapia.

Dispone de un tomógrafo simulador dedicado a la planificación precisa de cada tratamiento y de dos aceleradores lineales: uno destinado a tratamientos de alta complejidad mediante técnicas avanzadas que concentran la radiación sobre el tumor preservando al máximo los tejidos sanos, y un segundo equipo que funcionará como respaldo permanente para garantizar la continuidad de las terapias.

Esta infraestructura permitirá ofrecer tratamientos cada vez más precisos, personalizados y seguros, mejorando la calidad de atención y los resultados terapéuticos.

En una próxima etapa, y una vez obtenida la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el Centro incorporará la Unidad de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, destinada inicialmente al tratamiento de tumores ginecológicos. Este equipamiento, único en la región, permitirá ampliar progresivamente la cartera de prestaciones oncológicas disponibles en la Provincia.

Un equipo interdisciplinario especializado

El funcionamiento del Centro estará a cargo de un equipo integrado por médicos especialistas en radioterapia oncológica, físicos médicos, dosimetristas, licenciados en Producción de Bioimágenes, personal de enfermería oncológica y profesionales administrativos.

La articulación entre recursos humanos altamente capacitados, infraestructura especialmente diseñada y tecnología de avanzada permitirá brindar una atención segura, eficiente y con estándares internacionales de calidad.