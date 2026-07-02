Se viene una edición histórica de la Fiesta del Folclore en Mauricio Mayer

Este miércoles 8 de julio se realizará la 23° edición de un festival que por primera vez ostentará el título de Fiesta Provincial.

El miércoles 8 de julio, en la previa del feriado por el Día de la Independencia, la localidad de Mauricio Mayer vivirá la 23° edición de la Fiesta del Folclore, que este año tendría un acontecimiento especial: la declaración como Fiesta Provincial por parte de la Legislatura.

En el anuncio de prensa realizado esta mañana, el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, hizo alusión a esta edición histórica del tradicional festival. “La Secretaría de Cultura pudo completar los trámites junto con los organizadores y esperamos que el mismo día del evento cuente con la declaración de Fiesta Provincial”, señaló el funcionario.

El funcionario resaltó especialmente la articulación entre el municipio, el Club Social y Deportivo Mauricio Mayer y las Secretarías de Cultura y de Turismo de la provincia de La Pampa para organizar este festival que potencia la identidad local.

“La iniciativa de las instituciones intermedias, cuando cuentan con apoyo del municipio y del Gobierno provincial, como en este caso, logran instalarse en el calendario y se convierten en un acontecimiento cultural, social y turístico”, agregó.

A su turno, el intendente de la localidad, Juan Vicente Krank, agradeció el apoyo provincial e hizo hincapié en que se trata de una fiesta que reúne a vecinos y vecinas “de toda la comarca: General Pico, Colonia Barón, Winifreda y Villa Mirasol”.

Sueño cumplido: actúa El Entrevero

El presidente del Club Social y Deportivo Mauricio Mayer, Darío López, señaló que la gente “viene acompañando este festival desde sus inicios y esperamos que este año contemos con una buena respuesta también, pese a la situación económica que se vive en todo el país”.

Explicó también que, fiel a su tradición, la totalidad de la grilla estará integrada por artistas pampeanos, un sello distintivo que ha mantenido la fiesta a lo largo de sus más de dos décadas de historia. Entre los espectáculos confirmados se encuentra la actuación de El Desarreglo, el violinista Thiago Oroño y el grupo El Entrevero, que “era un viejo anhelo que teníamos y lo pudimos concretar gracias al apoyo del Gobierno provincial”, recalcó.

Consultados sobre la evolución del festival, los organizadores recordaron que la fiesta nació originalmente como un complemento nocturno de las tradicionales jineteadas que se realizaban en la localidad. Con los años, el evento cobró un peso propio y hoy se consolida como una de las referencias del norte pampeano, habiendo pasado de ser un encuentro pequeño a registrar entre 350 y 500 asistentes en las últimas ediciones.

El festival se realizará en el salón de usos múltiples de la Municipalidad de Mayer, a partir de las 21:00, del miércoles 8.