La crisis de producción frigorífica nacional impactó en las exportaciones pampeanas de carne

Según el informe trimestral de Ecolatina/I-COMEX, las exportaciones de La Pampa totalizaron US$ 99,5 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representó una caída interanual cercana al 11%. El retroceso se explicó principalmente por las menores ventas externas de carne bovina fresca y congelada, principal producto de exportación de la Provincia en términos de valor.

En volumen, las exportaciones pampeanas alcanzaron 313,7 millones de kilos durante el primer trimestre de 2026, con una leve suba interanual del 1%. El incremento respondió principalmente a los mayores envíos de cebada, semilla y aceite de girasol, además de manufacturas de yeso, que permitieron compensar en cantidades la caída registrada en carne bovina.

El desempeño de la carne bovina pampeana se dio en un contexto nacional complejo para el sector.

Según datos de SENASA, durante el primer trimestre de 2026, la faena bovina del país alcanzó 2,98 millones de cabezas, lo que implicó una caída interanual del 7,3%, mientras que la producción de carne se ubicó en 702 mil toneladas res con hueso, un 4,9% por debajo del mismo período de 2025. Aun cuando las exportaciones nacionales del rubro mostraron una mejora, el sector atravesó una etapa de menor nivel de actividad, con dificultades en la producción y situaciones de cierre de plantas frigoríficas. En ese marco, las exportaciones pampeanas de carne bovina también registraron un desempeño negativo: el volumen exportado cayó 34% interanual y el valor exportado retrocedió 40%, impactando de manera significativa en el resultado exportador provincial.

A su vez, el aumento de las exportaciones de cereales y oleaginosas no fue suficiente para compensar la caída de la carne en términos de valor. Esto se explica por el peso que tiene la carne bovina dentro de la canasta exportadora pampeana y por sus precios unitarios más altos en comparación con otros productos primarios. Al igual que en el año anterior, la carne fue el segundo producto más exportado por la Provincia en términos de valor, con el 25% del total en dólares, aunque representó apenas el 2% del volumen exportado. Solo fue superada por la cebada, que concentró el 93% del volumen total y el 66% del valor exportado, pero con precios considerablemente más bajos.

Por eso, aunque crecieron las cantidades exportadas de otros rubros, ese aumento no logró compensar la baja de uno de los principales productos de exportación provincial en términos de dólares.

A nivel nacional, las exportaciones argentinas crecieron 17% interanual en valores y 16% en volumen durante el primer trimestre de 2026, impulsadas principalmente por los complejos cerealero, oleaginoso y petrolero.

Metodología Ecolatina/I-COMEX: enfoque preciso para cuantificar las exportaciones

De acuerdo con INDEC, las exportaciones pampeanas alcanzaron US$ 273,6 millones en el primer trimestre de 2026, con una suba interanual del 28% en valores y del 27% en volumen. La diferencia con la medición de Ecolatina/I-COMEX responde a criterios metodológicos: mientras esta última releva operaciones de empresas vinculadas a la Oferta Exportable Pampeana, INDEC asigna determinados productos según su origen productivo, aunque la operación comercial no haya sido realizada por una firma radicada en la Provincia.

Esta diferencia modifica la lectura del resultado. En Ecolatina/I-COMEX, la caída se explica por el retroceso de las Manufacturas de Origen Agropecuario, especialmente carne bovina. En INDEC, el crecimiento aparece impulsado por los Productos Primarios, que explicaron cerca del 94% del aumento total del valor exportado provincial.

En la comparación contra el cuarto trimestre de 2025, ambas fuentes muestran una suba del volumen: 40% según Ecolatina/I-COMEX y 45% según INDEC. La diferencia aparece en el valor exportado: Ecolatina/I-COMEX registra una caída del 33%, mientras que INDEC informa una suba del 25%.

Precios y destinos de las exportaciones pampeanas

En materia de precios, los principales productos exportados por La Pampa mostraron comportamientos diversos durante el primer trimestre. Mientras algunos rubros registraron mejoras en sus valores unitarios, el resultado general estuvo explicado principalmente por la evolución de las cantidades exportadas y por el peso relativo de cada producto dentro de la canasta provincial.

En cuanto a los destinos, Arabia Saudita se ubicó como principal comprador de productos pampeanos durante el período, impulsada principalmente por las ventas de cebada. Le siguieron China y Brasil, mercados que también mantuvieron una participación relevante dentro del total exportado por la provincia.

La información ampliada sobre productos, precios, destinos y evolución de las exportaciones pampeanas se encuentra disponible en el informe completo publicado por la Agencia I-COMEX La Pampa: https://icomexlapampa.org/es/exportadores?view=article&id=210:informes-de-comercio-exterior&catid=28