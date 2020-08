Aguas Buenas de Hilario Lagos: “con aislamiento pero seguimos trabajando”

El presidente del Club Deportivo Social Aguas Buenas, Juan Carlos Pessio, y su vicepresidente Alvaro Ismael Gastaldi hicieron un raconto de actividades y proyectos durante este largo receso de aislamiento sanitario, que no les impidió programar acciones en beneficio de su masa societaria que experimentó un crecimiento en los últimos meses.

Los dirigentes indicaron con preocupación que aún no han recibido los aportes prometidos desde la Secretaría de Deportes de la Provincia, tal como se vieron beneficiadas otras instituciones pares a pesar de los reclamos realizados, aporte que es esperado para cubrir necesidades de funcionamiento, debido al parate sufrido durante este tiempo de aislamiento exigido por causas conocidas, y que no permitió el desarrollo de actividades para recaudar fondos.

«Vamos abriendo actividades deportivas, las que permiten el distanciamiento social que indica el protocolo sanitario, los socios reclaman actividades deportivas, para mantenerse en movimiento, es así que en horarios permitidos hay prácticas de paddle, bochas y pelota a paleta, como así también encuentros sociales con espacios y distancias aconsejadas, vemos que los asistentes respetan las normas y disfrutan de estos espacios tan importantes en la vida y muy restringidos en estos tiempos de pandemia», apuntaron los dirigentes del Club Aguas Buenas.

Nuevas subcomisiones de paddle y de bochas, trabajan en el mejoramiento de sus estadios, en el caso de bochas, sus canchas están siendo tratadas con materiales molidos de caparazón de crustáceos, y con el proyecto de participar en un campeonato oficial regional de esa disciplina, en pelota a paleta se continúa con las práctica de aficcionados locales en un frontón ejemplar, que data del comienzo de vida de la institución, pero que fuera adecuado y mejorado hace unos años dotándolo con muy buenas comodidades.

PARQUE INFANTIL

Durante toda la vida del pueblo, y bajo la responsabilidad municipal, pero en terreno propiedad del Club Aguas Buenas funcionó el parque infantil «Arco Iris»; las nuevas autoridades municipales tomaron la decisión de prescindir de ese espacio inmueble. Es así que los dirigentes de la institución decidieron la modernización de ese parque,y ya han adquirido nuevos juegos con las medidas de seguridad requeridas, proyectando también, y con la base de un trabajo realizado por un profesional nativo de este pueblo una parquización que hermoseará este céntrico espacio del Boulevar Belgrano y en donde tantas generaciones de niños disfrutaran de sus juegos.

Por estos días comenzará la tarea de refacción, que estaría finalizada al comienzo de la inminente primavera, afirmaron Pessio y Gastaldi, que no ocultaron su ansiedad de volver a la normalidad para que la comunidad pueda disfrutar plenamente de las actividades deportivas y sociales que la institución está en condiciones de ofrecer. (Informe: Adolfo Sánchez)