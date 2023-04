Alpachiri: Ziliotto entregó viviendas, anunció 20 más e inauguró la Casa de la Cultura

“Nuestro principal objetivo es trabajar para darle a las y los pampeanos mejor calidad de vida, dignidad, a partir de un techo propio como en este caso, pero también a partir de generar trabajo permanente, estable y digno” dijo el gobernador Sergio Ziliotto al entregar esta mañana, junto al intendente Rubén Müller, seis viviendas del Programa Provincial “Mi Casa” en Alpachiri. En la oportunidad dejaron inaugurada la primera etapa de la Casa de la Cultura y recorrieron el avance de las refacciones del hospital “E.P. J. Ferretti”.

El intendente Rubén Müller recibió al mandatario pampeano, quien llegó a la localidad junto a miembros del gabinete, legisladores provinciales y nacionales para participar del acto junto a las familias adjudicatarias.



El intendente expresó su agradecimiento por “una nueva visita del Gobernador a nuestra localidad” y recordó que “apenas asumido, Ziliotto vino a un acto de entrega de viviendas en Alpachiri. Luego nos visitó varias veces, para entregar casass, para firmar convenios, para inaugurar el arco y la dársena de entrada, el cordón cuneta, el asfalto, las universidades virtuales y el SUM municipal. Todo esto durante su gestión. Ojalá el futuro nos encuentre trabajando juntos, a usted por la provincia de La Pampa y a mí por Alpachiri”, enfatizó.



El objetivo: trabajar

“Es un orgullo estar en Alpachiri -dijo Ziliotto-, prosiguiendo con esa costumbre que tenemos de recorrer cada una de las localidades de la Provincia llevando soluciones, cada vez que las circunstancias lo permiten”.



“Es la cuarta vez que visitamos Alpachiri. Siempre venimos a traer respuestas para que los habitantes de esta hermosa localidad ejerzan sus derechos. Es nuestra ideología: donde hay una necesidad, hay un derecho, y como ese es uno de los principales lineamientos de nuestro Gobierno seguiremos tozudamente llevando soluciones a cada rincón de La Pampa, estén lejos o cerca de Santa Rosa, sean muchos o pocos, tengan o no incidencia en el padrón electoral”.



Ziliotto enfatizó que “las elecciones son una circunstancia y que sólo nos dará su apoyo el pueblo de La Pampa si hemos trabajado. Nuestro principal objetivo es trabajar para darle a las y los pampeanos mejor calidad de vida, dignidad, a partir de un techo propio como en este caso, pero también a partir de generar trabajo permanente, estable y digno”.



“Por eso – continuó Ziliotto- tomamos nota y nos pusimos como objetivo volver a esa política agresiva de construir viviendas y hoy es una hermosa realidad, basada en un sistema solidario entre un Gobierno que apuesta a la dignidad invirtiendo recursos públicos y la solidaridad de aquellos que ya tienen una vivienda y con su aporte permiten que otros accedan a lo mismo”.



Habrá 20 viviendas más

“Lo decía Rubén -por Müller- nuestra primera visita fue a entregar viviendas que otro gobierno justicialista había construido. Veíamos en ese momento que las viviendas que entregábamos eran una gota en el océano, porque pasamos cuatro años de un Gobierno nacional que se olvidó del interior y no pudimos sostener el ritmo de construcción de casas que históricamente llevó adelante La Pampa”.

“Eran -rememoró el Gobernador- casi 100 las familias que esperaban su casa. Entregamos primero ocho, hoy cuatro más, a las que se suman otras dos que garantizan la prestación de un servicio público, en este caso la seguridad. Pero esto no termina aquí, hoy nos encontramos con la alegría de cuatro familias y con la esperanza de muchas más, por eso en esta semana estará dictado el decreto que habilita a Alpachiri a construir 20 viviendas más. La próxima semana estarán disponibles los anticipos financieros para construirlas en un predio que ha comprado el municipio”.



Iluminación = seguridad

También puntualizó que “en poco tiempo más tendremos la iluminación de la intersección y la RP Nº 20, que les dará tranquilidad y seguridad” y recordó que “ya está realizada la iluminación del cruce la RN Nº 35 con la RP Nº 20, con la RP Nº 14, con la RP Nº 18. Ya están iluminados tres intersecciones de rutas en la RN Nº35 y próximamente se hará lo propio en la RN Nº 188. Porque no sólo estamos haciendo asfalto, sino también estamos iluminando los cruces para dar seguridad vial”.

Volveremos a Alpachiri, una vez más, con ese enorme empuje que nos marca Rubén Müller y en esa certeza que yo también comparto, en poco tiempo más vendremos a Alpachiri para traer respuestas y soluciones”.



Viviendas

El intendente Müller destacó que durante sus dos gestiones se entregaron “58 viviendas, entre soluciones habitacionales y viviendas de los distintos programas que estaban paradas cuando nos hicimos cargo de la gestión. Con el apoyo del Gobierno provincial logramos que más vecinas y vecinos cumplan el sueño de la casa propia”.



Casa de la Cultura

Fue inaugurada la primera etapa de la construcción de la Casa de la Cultura. El intendente Müller destacó que con aportes del Gobierno nacional -7 millones de pesos-, del provincial y del municipio -20 millones de pesos- logramos completar la primera etapa. Ya están presentadas en el Ministerio de Obras Públicas la segunda etapa y la terminación, que es algo que nuestro pueblo necesita”.

La secretaria de Cultura, Adriana Maggio, felicitó al intendente y a los intendentes de la región. “La cultura -dijo- se expresa más allá de los espacios. Aquí está la gente del Centro Tradicionalista que hace poco realizó su fiesta. No hace mucho celebramos los 100 años de la Asociación Española de Socorros Mutuos, y esto significa que hay una vida institucional vinculada con la cultura que empuja el crecimiento de las localidades”.

“Inaugurar esta primera etapa y soñar con que pronto se iniciará la segunda, nos habla de una convicción en el crecimiento de La Pampa y en que el trabajo con la cultura puede hacer de esta Provincia un lugar deseable y bueno para vivir”.



Recorrida por el Hospital

Para finalizar la visita, el mandatario pampeano y su comitiva recorrieron el hospital “E.P. J. Ferretti”, donde pudieron comprobar el avance de las refacciones que se están llevando adelante con el aporte mancomunado entre la cooperadora del nosocomio y el Gobierno provincial.