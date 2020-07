Alvear: denuncian presencia de una camioneta en el radio céntrico con bidones de agroquímicos

El vecino Marcelo Darío Muñoz denunció en la comisaría local que una camioneta estaba detenida en una de las avenidas del radio céntrico de Intendente Alvear con bidones de agroquímicos en la caja transportadora. Adjuntó fotografía para corroborar el hecho, pero solicitó se observen las grabaciones de una cámara de vigilancia para conocer la identidad del conductor del rodado a raíz de que en la imagen no se percibe con claridad el número de dominio de la pick uk.

“Se expone a la vista de la foto un rodado pick up color negro, de la cual no distingo marca ni modelo, como así tampoco se puede ver a simpre vista la chapa patente, pero claramente se ve como lleva en la caja seis bidones de agroquímicos, cuatro de ellos color verde y restantes color amarillo”, indica Muñoz en la denuncia, agregando que la imagen que le envió un joven vía WhatsApp “fue tomada en Avenida Sarmiento, entre calle Pellegrini y Avenida San Martín, a la altura del autoservicio La Anónima, sacada de Norte a Sur a las 12:35 horas de hoy”, agrega.

Por último señaló en la comisaría que “es de público conocimiento que en ese lugar se haya cámara de vigilancia municipal la cual puede aportar datos del vehículo para dar con el conductor”.

La denuncia caerá el lunes venidero en el Juzgado de Faltas Municipal.

UNA MAS

Hace tiempo que el vecino Muñoz, docente y gremialista (integrante de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de Utelpa), viene denunciando en la sede policial alvearense o en redes sociales hechos relacionados con los agroquímicos, ya sea cuando percibe olores alertando sobre una posible aplicación en lugares indebidos o casos como el día de hoy, pero tomó mayor notoriedad en medios provinciales cuando descubrió en julio del año pasado a operarios de Ferro Expreso fumigando sobre las vías, en cercanías al ejido urbano, cuando ingresaba a la localidad por el acceso Centenario. Luego dio aviso a la policía, se dirigió a los colegios para alertar de la situación y mediante un protocolo se evacuaron seis establecimientos educativos cercanos.