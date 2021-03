Alvear: tras el esclarecimiento empresa estafada destaca accionar de la policía y justicia

(Foto: policía pampeana esclareció en Santa Fe un hecho de estafa que damnificó a empresa radicada en Intendente Alvear)

Una empresa radicada en Intendente Alvear fue víctima de una estafa por una cifra cercana a 1.500.000 pesos en el mes de febrero al vender 16 cubiertas nuevas para camiones y tras radicarse la denuncia en la Comisaría Departamental de nuestra localidad se comenzó con la tarea de investigación que concluyó con resultado positivo el pasado 11 de marzo.

Se logró esclarecer el hecho y recuperar la mercadería en la localidad de Marcos Juárez, provincia de Santa Fe.

En el día de hoy, desde la empresa enviaron un texto a este medio en agradecimiento por el accionar de la fuerza policial y de la justicia por la labor llevada a cabo, que expresa lo siguiente:

AGRADECIMIENTO

Muchas veces criticamos, menospreciamos, no valoramos el trabajo que realiza la Justicia y la Policía, con el razonamiento lógico de que habrá determinados hechos, momentos y acciones que no compartimos.

Nuestra Empresa durante el mes de Febrero, fue perjudicada con una estafa realizada por personas no residentes de nuestra provincia y además con el detalle que la mercadería objeto de ese procedimiento delictivo fue llevada a esas otras provincias.

Pero desde el primer momento que hicimos la denuncia en Comisaría de Intendente Alvear, sentimos el apoyo y profesionalismo total de parte del personal de la misma, como del personal de URII de General Pico, encabezados por el Comisario Villegas y Sub Comisario Gimenez, respectivamente.

Todo ese trabajo Profesional, antes mencionado, conjuntamente con el Fiscal Armando Agüero y su gente, logró esclarecimiento del hecho y recupero de la mercadería objeto de la estafa producida.

Por lo que, desde nuestra Empresa Transporte Piro SRL hacemos público, nuestro total agradecimiento y reconocimiento al Trabajo realizado por la Fiscalía y Personal de URII de General Pico y Comisaria Departamental de Intendente Alvear.

Roguemos que en el futuro, solo poder contar cosas positivas y que tengamos menos cosas negativas en esta Sociedad en la que vivimos.